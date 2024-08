10 ting du skal vide om københavnske Erika de Casier

Artiklen er oprindeligt udgivet af i-D UK



“I just wanna do my thing,” lyder omkvædet på Erika de Casiers vanedannende nye single. / Go out to the club ‘till the early morning / Jump around like ain’t nobody watching / I don’t really care that my baby calling. // “Do My Thing”, som du sikkert allerede har regnet ud, handler om at finde friheden, om at acceptere sig selv, som man er, og om ikke at skamme sig over sig selv. Erika de Casier har selv skrevet og produceret nummeret, der er udgivet på kunstnerens eget pladeselskab, københavnske Independent Jeep Music. Slutresultatet er en gennemført blanding af 90’er G-funk og R’n’B, der lyder meget som den tid, vi lever i.

Vi er allerede solgt på singlen, og kan nu stolt præsentere den medfølgende video, som Erikas gode ven, musikkollega og med-københavner Catharina fra Smerz har lavet. Vi følger Erika gennem lo-fi optagelser af en cykeltur fra hendes lejlighed på Frederiksberg til en klub i indre by, mens hun synger hele vejen.



“Jeg voksede op med musikvideoer på MTV, og i rapvideoer havde de altid vilde biler, penge og masser af bling,” siger Erika. “Mit track har en masse G-funk-referencer, så jeg tænkte umiddelbart: jeg bliver nødt til at leje en cabriolet. Men det er ligesom ikke en del af min virkelighed, og eftersom nummeret hedder “Do My Thing”, besluttede jeg mig for at lave mit eget take på en klassisk rapvideo. Jeg bor i København, og her cykler vi altid. Det bliver ikke mere real end det. Jeg havde heller ikke et stort budget til videoen.” Vi hylder dig for din opfindsomhed, Erika.

Tjek videoen ud her og scroll videre for at lære ti interessante facts om Erika.

1. Erika har boet over hele verden

“Jeg flyttede meget rundt som barn, så det er svært at svare præcist, når folk spørger mig, hvor jeg er fra. Jeg har boet i Portugal, Danmark og USA, og mine forældre er fra Belgien og Kap Verde.”

2. Det er der fordele og ulemper ved

“Det bedste ved at flytte meget rundt er, at man ser en masse forskellige steder, og har lettere ved at tilpasse sig nye situationer. Det værste er, at det er svært at bevare forbindelsen til venner og familiemedlemmer, som bor langt væk.”

3. Hendes tidligste musikminde er meget 90’er-agtigt

“Jeg tror, jeg var fire år eller sådan noget og dansede rundt i børnehaven med en ghettoblaster til Ace of Bases “All That She Wants”.

4. Det er hendes nuværende lyd faktisk også

“Da jeg flyttede til Danmark i 1998, talte jeg ikke dansk, så jeg så kun MTV. Jeg var helt fortryllet af Brandy & Monicas “The Boy Is Mine”. Jeg elsker Aaliyah, Destiny’s Child, Craig David, Usher, Janet Jackson, Toni Braxton og så videre. Jeg er også nede med house, garage, techno… Jeg lytter til alt og er meget inspireret af mange forskellige genrer.”

5. Hun har altid hjelm på, når hun cykler

“Min ven fik engang en hjernerystelse, hvor han skulle sidde i mørke i flere måneder bagefter. Han kunne ikke lytte til musik eller læse eller noget som helst. Han var heldig, at der ikke skete noget mere alvorligt. Det vil jeg ikke prøve.”

6. Det her lytter hun til lige nu

“For at holde det i 90’erne og R’n’B snupper jeg både 702s “Where My Girls At” (1999) og “My Love Is The Shhh!” (1997) med Somethin’ for the People.”

7. Det fiktive crew, som hun og vennerne fra Smerz minder mest om…

“Måske Powerpuff Girls? De er søde og seje på samme tid.”

8. Hun delte engang et særligt øjeblik med Pharrell Williams

“Jeg fik øjenkontakt med Pharrell tilbage i 2005. Så ja, man kan vel egentlig sige, at vi er gode venner. Min mor brugte fire timer på at køre mig og min bedste ven til Nordic Music Awards, hvor vi ventede i kø i endnu flere timer for at høre ham spille ét nummer. Det var “Can I Have It Like That” feat. Gwen Stefani.”

9. Vi er sikre på, at alle Erikas drømme nok skal gå i opfyldelse

“Jeg vil lave musik, som folk føler, de kan relatere til, og jeg vil gøre det på fuld tid uden at skulle arbejde ved siden af. Jeg vil også gerne bo i et hus, så jeg kan få en kat.”

10. Hendes bedste jogging-råd er bare generelt et godt råd

“Jeg begyndte at løbe sammen med nogle venner for et par måneder siden, og min ven Catharina, som er en erfaren løber, holdt en virkelig motiverende tale: Den eneste regel er, at du ikke må stoppe, før du når frem til målet. Du må løbe lige så langsomt, som du har brug for, men hvis du stopper, så lærer du bare din krop, at det er en mulighed at stoppe.”

