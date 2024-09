Åbningen af en veganerrestaurant stak så meget af at politiet kom

Det er utroligt nemt at afskrive en enkelt veganer som en tofurygende særling, men når de er i flertal, er planteæderne en pænt voldsom skare. Sætter man mere end tre af dem sammen i et lokale, så har man en kulinarisk tour de force. De belejrer intolerante restauranter, kræver at kødædere bliver sat i samme bås som kæderygere, og kan i en håndevending sætte et imponerende (æggefrit) salat kostume sammen. Det må skyldes alt det kikærtevand.

Og som tyskerne for nyligt fandt ud af, så kan tingene også gå vildt for sig, når veganerne samles for at feste.

Politiet blev tilkaldt ved åbningen af en ny veganerrestaurant i Berlin i weekenden, efter at hundredevis af kødfri-fans stimlede sammen foran restauranten og blokerede trafikken.

Det hele startede da Dandy Diner – et vegansk spisested der ifølge Fat Gay Vegan bliver drevet af “to mode-bloggere” i bydelen Neuköln – besluttede sig for at holde åbningsfest. Ejerne reklamerede for festen på Facebook og på Instagram, hvor man lovede “gratis burgere og sprut”. Idéen var, ifølge det tyske nyhedssite The Local, at tiltrække Berlins “unge og smukke mennesker” og skabe noget “buzz” omkring den nye restaurant.

Og planen virkede. Udsigten til seitan-burgere og gratis øl viste sig at være en uimodståelig fristelse for Berlins unge og smukke mennesker. Efter blot 20 minutter havde hundredevis af mennesker samlet sig foran Dandy Diner. Ifølge Berliner avisen Morgenpost stod op mod 300 sultne veganere pakket sammen inde i restauranten, og yderligere 500 stod udenfor og fyldte på Karl Marx Strasse, en af de mest befærdede veje i Neuköln.

Det kan man da kalde for “buzz”.

Ejerne af Dandy Diner bad politiet om at spærre vejen af, så de mange sultne gæster kunne få lov at vente på deres burgere i ro og mag og i sikkerhed for de berlinske bilister, men politiet var totalt afvisende. Betjentene beordrede restauranten til at lukke deres veganerkomsammen med det samme, mens de bad de mange gæster ude på vejen om at gå hjem.

En skuffende afslutning på det der kunne have været en fantastisk aften? Måske, men det lader ikke til at Berlins veganere var alt for skuffede. Madbloggeren Carl Jakob Haupt, der var til stede, udtalte til Bild: “Det var en skam, at festen sluttede så tidligt. Men jeg er faktisk pænt tilfreds. Det var den bedste restaurantåbning nogensinde.”

Men ikke alle var ligeså tilfredse. Neuköln er et klassisk arbejderkvarter, hvor der bor mange indvandrere, og ikke alle er lige tilfredse med det sociale løft, bydelen har været igennem på det seneste – og de forstyrrende veganerrestauranter der følger i kølvandet. På Dandy Diners Facebookside skrev en utilfreds beboer: “Veganerburgere til de byfornyende yuppier. Lige hvad Neuköln har brug for! Karl Marx Strasse er allerede ved at uddø på grund af de stigende huslejepriser … men altså, hvad gør det, når bare folket kan få fingrene i en fisefornem burger.”

Dandy Diner svarede blot ved at forsikre Neukölns beboere om, at “de, der har boet her længe, kan også være glade for at have fået et vegansk alternativ i nabolaget”.

Hvis altså Dandy Diner overhovedet har noget tilbage at byde på efter weekendens ædegilde.