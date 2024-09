A$AP Rocky har brug for en seng til 100.000 dollars, fordi han har vildt mange orgier

Artiklen er oprindeligt udgivet af Noisey USA

Nogle gange læser man et interview, der er så godt, at man slet ikke kan lægge det fra sig igen. Tidligere på året fik Quincy Jones’ episke portrætinterview i Vulture os alle sammen til at sige: “Vent lige, hvad?” Og nu er det blevet A$AP Rockys tur til at chokere. I et nyt interview med Esquire taler Harlem-rapperen åbent om sin rolle som mode- og hiphopikon, men han lukker også op for godteposen og deler ud af guldkorn fra soveværelset.

Hvis du har fulgt Rocky gennem længere tid, kommer artiklen næppe bag på dig. Men nu står vi altså her. Sidste år hørte vi ”gled i sæd”-historien, som han nævnte helt ud af det blå. Lige så vanvittig som det slagsmål lød, så er det vand sammenlignet med de seksuelle eskapader, han kommer ind på i interviewet med Esquire. Rocky taler blandt andet om, at han gerne vil indrette sit hus selv – herunder alle sengene. Han har imidlertid lagt planerne på køl, fordi sidstnævnte løb op i 100.000 dollars. Men Rocky ved af erfaring, at sengen hver en øre værd.

Jeg har brug for sådan en, fordi jeg er vært for en masse orgier i mit hus med nogle nære kvindelige bekendte… Ja mand, masser af orgier. Jeg har taget billeder og dokumenteret mange af dem. De kvinder, jeg omgås, er meget frie og åbne ligesom mig. Fyre er tit usikre omkring succesfulde kvinder, de kan slet ikke håndtere det. Så når damerne finder en fyr som mig – de ved godt, jeg ikke er ude på at knuse hjerter. Og hvorfor ikke? Vi ryger noget god weed i tipien og har det sjovt!

Nyheden om orgierne lyder som rimelig standard kendisstof, men så afslører han, at han også dyrkede det, før han blev berømt med A$AP Mob.

Jeg havde mit første orgie, da jeg gik i syvende klasse. Jeg var 13. Jeg gik på Booker T Washington High School i New York. Første gang var i et lejlighedskompleks. Vi tog elevatoren på til taget, og så lagde vi vores frakker på jorden. Der var fem piger og ti gutter, og så skiftedes vi ellers. Forhåbentlig havde man ikke en lille pik, for så blev man drillet! Jeg var ikke den største fyr dengang, men slap lige af, jeg gik jo kun i syvende klasse! Fucking mobbere!

Men selv med en seng til 100.000 dollars, bliver selv Rocky udmattet af sit vilde sexliv.

Sex er ikke, hvad det plejede at være. Engang var det sådan: ’Kan jeg komme til at bolle med hende?’ Selve jagten var vanedannende. Man bliver sådan en fyr, der bare slår til og smutter igen. Men jeg er for gammel til engangsting i dag. Med fremmede skal man bruge kondom, og man kan heller ikke kysse dem på munden. Det er ikke særlig intimt.

Læs hele interviewet på Esquire.