Opskrift: Matty Mathesons spareribs

“Husk på at revelsben handler om kærlighed, så del kun de her ribs med folk, du respekterer.”

Portioner: 6-8

Ingredienser

4,5 kg ribben fra svin

vand

salt

til bbq-saucen med granatæble og melasse:

5 jalapeños

4 fed hvidløg

1 stykke ingefær

4 spsk rapsolie

2 spsk cayennepeber

2 spsk hvidløgspulver

2 spsk løgpulver

2 spsk muskatblomme

1 spsk kværnet nellike

2 spsk kværnet koriander

3 spsk røget paprika

3 spsk chiliflager

10 granatæbler

4 spsk melasse

4 spsk ahornsirup

4 spsk æblevineddike

5 dl vand

hvide sesamfrø

sorte sesamfrø

pistacienødder

fennikelfrø

solsikkerfrø

græskarkerner

til serving:

lime

granatæble

koriander

persille

1) Placér ribben i en gryde med koldt, saltet vand (det skal smage af hav), og læg låg på. Når vandet koger, skrues ned på middelvarme, og kødet får lov at simre. Skum af og til. Kog kødet, til det er mørt, hvilket tager omkring halvanden time.

2) For at lave barbecuesovsen med granatæble og melasse skal rapsolien først opvarmes ved middelvarme i en kasserolle. Hak løg, hvidløg, jalapeño og ingefær, og steg det i olien til det er gyldent. Tilføj cayennepeber, hvidløgspulver, løgpulver, muskatblomme, nellike, koriander, røget paprika og chiliflager. Tilføj derefter alle kernerne og saften fra granatæblerne, inden du til sidst tilføjer melasse, ahornsirup, æblevineddike og vand. Når det koger, skrues der ned, og det får lov at simre i en times tid. Når det er kølet ned, skal det blendes til en lind konsistens.

3) For at lave dukkah skal alle frø hældes i en blender og køres, til det er som krummer. Hæld det i en skål, og stil det til side.

4) Hak persille og koriander, og læg det i en skål.

5) Opvarm grillen, til den er gloende hed! Læg ribbenene på grillen, og pensel med barbecuesovsen. Det skal gå hurtigt, så lad være med at lægge for meget på af gangen. Glaser flæsk, vend flæsk, glaser flæsk, vend flæsk og så videre, indtil alt kødet er klistret og forkullet.

6) Læg ribbenene på et skærebræt og pensel dem en sidste gang med barbecuesovsen. Drys de friskhakkede urter og dukkah ud over. Skær kødet ud til dine gæster. Tilføj nogle limebåde for at give retten lidt syre, og klem lidt granatæblekerner og -saft ud over. Så er du færdig, og verdensfreden er sikret!

Fra videoen How-To: Sådan laver Matty baggårds-spareribs