Bag om forsiden: April 2016

Denne artikel bliver også udgivet i april-udgaven af magasinet, der udkommer fredag d. 15/04. Kom med til festen her.

De italienske spasmagere Maurizio Cattelan og Pierpaolo Ferrari har arbejdet sammen siden 2009. I 2010 grundlagde de Toilet Paper, et blad, der udsprang af deres delte lidenskab for at skabe glædesfyldte, boblende og mærkelige billeder. De er kendt for en stil, der fusionerer folkelig i reklamefotografi med surrealisme.

Videos by VICE

VICE: Fortæl os historien bag forsidebilledet.

Cattelan og Ferrari: Sidste januar blev de lokale brandmænd kaldt ud til en eksplosion i et beboelsesområde uden for Milano. Da de kom frem, stod fordøren på vid gab, og der stod flammer ud af vinduet. Indenfor fandt de et lig, der lå på ryggen på sengen i et af soveværelserne. Vi er kendt for vores farvestrålende stil, så den øverstbefalende kriminalbetjent tog kontakt til os, så vi kunne tage billeder til sagen.

Cattelan og Ferrari

En assistent placerer hakket oksekød i et skelets øjenhuler.



Kødskulpturen afventer sit close-up.



Hvor fandt fotoshootet sted?

Et eller andet sted i Californien, men vi har ikke lyst til at være mere præcise end det, fordi vi vil have at læserne skal føle, at alt det, der sker på billederne, kunne ske hvor som helst.

Det her er den tredje forside I har lavet til os (I har blandt andet lavet vores dildo stilleben). Har I en favorit?

Vi elsker dem alle sammen! De har alle sammen noget med kød at gøre, og det er noget, som vi alle sammen har til fælles.

Hvor får I inspiration fra til hverdag?

Gamle digte. Vi kan ikke takke digte nok for vores ideer… Det kan også være virkelig givtigt at smuglytte til andres samtaler, selvom det er virkelig ubehøvlet.