Bangkok er et paradis

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Indonesien

25-årige Caleb Quinley har tilbragt næsten hele sit liv i Bangkok. Det er en by, som de fleste betragter som Sydøstasiens ‘Sin City’, men for Quinley er den meget mere end det. Bangkok er et kompliceret sted, siger han. På den ene side er det en by, der er gennemvæddet af neon og lyst. På den anden side er det et pulserende og magisk sted fyldt med skønhed og kaos.

Videos by VICE

“Når man ankommer for første gang, er byen ret hektisk,” siger Quinley. “Der sker meget mere, end hvad den gennemsnitlige turist lige ser. Men når man accepterer byen for det, den er – ærlig, paradoksal, på mange måder i rivende udvikling – begynder skønheden at dukke op over det hele. Smukke motiver.”