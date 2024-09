Opskrift: Beer-garita

Portioner: 12

Forberedelse: 5 minutter

Samlet tid: 10 minutter

Ingredienser

5 dl tequila

3,5 dl friskpresset limesaft

2 dl triple sec

6 (33 cl) flasker Corona

Vejledning

Bland tequila, limesaft, triple sec og tre flasker Corona sammen i en stor punchbowle fyldt med knust is. Tilføj nogle skiver lime, nogle sugerør og et par cocktailparaplyer, hvis du har sådan nogle, og stik så hurtigt de sidste tre øl ned i bowlen. Løft flaskerne en smule, i takt med at du drikker, så du fylder bowlen med mere øl, når du har brug for det.