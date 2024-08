Beyoncé sender sin hær af advokater efter australsk ‘Bey Dance’-skole

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey Australien



En ’Bey Dance’-skole i Sydney i Australien er blevet tvunget til at ændre navn og undervisningsprogram efter at have modtaget krav om det fra Beyoncés advokater. Skolen, der styres af danseren Liz Calahan, underviser elever i dansetrin, der er inspireret af forskellige Beyoncé-sange med det formål at hjælpe kvinder ”i alle former og størrelser med at føle sig tilpasse i deres kroppe”.

Beyoncés advokater har givet Calahan to uger til fjerne Beyoncés navn fra alt, hvad der har med skolen at gøre. Begrundelsen er, at uofficiel undervisning potentielt er skadeligt for Beyoncés brand. Fair nok! Hvis jeg var Beyoncé, ville jeg heller ikke se en flok hvide kvinder lade, som om de er lige så gode til at danse som mig.

Calahan siger til ABC, at hun grundlagde skolen, fordi Beyoncé ”er smuk og feminin, men også fuld af kraft, og det er ikke normalt egenskaber, vi associerer med hinanden.” Danseskolelederen understreger også, at det aldrig har været hendes hensigt, at ”tage Beyoncés ting og tjene penge på den”. Okay, Liz. Helt sikkert.

Det er ingen hemmelighed, at Beyoncé ofte sender sin hær af advokater i kamp på sine vegne. Sidste år måtte et Brooklyn-baseret bryggeri og en latinbar fjerne hendes navn fra deres produkter.