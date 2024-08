Bizarre genstande, som folk har glemt i Berlins busser og tog

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Tyskland.

Hvis du nogensinde har glemt dit glasøje eller din gasmaske i toget eller på bussen i Berlin, er der stadig håb for, at du får den igen. Det kan meget vel være, at du finder dem på byens hittegodskontor, BVG. Kontoret danner ramme om en højst bizar samling af ting og sager fundet i Berlins gader, tog, busser og stationer.

I 2016 alene dukkede 65.000 nye genstande op hos BVG – bl.a. 300 mobiltelefoner, en rullestol, en brødmaskine og en hel hær af paraplyer. De ansatte på kontoret – der næsten udelukkende består af tidligere chauffører og lokoførere – registrerer alle tingene med dato og de oplysninger, de kan finde på ejeren.



I 30 procent af tilfældene finder tingene tilbage til deres ejere – et fast klientel af glemsomme pendlere dukker regelmæssigt op for at hente deres ting. Men ting, der ikke er afhentet efter seks måneder, ryger på auktion. Det gælder dog ikke mobiltelefoner, der kan indeholde personfølsomme oplysninger.



Hittegodskontoret får allerflest glemte paraplyer. Dem er der ikke mange, der kommer tilbage og henter, da det er lettere bare at købe en ny. Derfor pakkes alle Berlins glemte paraplyer sammen i bundter på en 20-25 stykker, hvorefter de gemmes i seks uger, indtil de kan komme videre i systemet.



