Bong Appetit: Puff Puff Pizza

Hvad er bedre end hash og pizza? Hash på pizza. I dette afsnit af Bong Appetit tager Abdullah til Portland i Oregon, for at deltage i den anden udgave af festen Puff Puff Pizza Party, der bliver afholdt af de rare mennesker fra P.R.E.A.M. Pizza. Abdullah og Nick Ford, der ejer P.R.E.A.M. Pizza, taler om deres fælles kærlighed til pizzaen, mens de krydrer nogle pizzaer med Portlands bedste ingredienser fra Farma Cannabis Dispensary.

Og da alle gode fester byder på goodiebags, smutter Abdullah en tur forbi Orlando Vega fra slikproducenten Sour Bhotz for at sammensætte sin helt egen hær af cannabisfyldte vingummi-robotter—Hver eneste vingummi bhot indholder mere end 80 mg THC, så de små fyre slår pænt hårdt. Tilbage ved festen, kaster gæsterne sig over det store udvalg af cannabis pizzaer, mens Abdullah sætter sine evner som trommeslager på en prøve.

Sæson 2 Afsnit 5 af Bong Appetit.