Bong Appetit: Seattles bedste “bud and breakfast”

I dette afsnit af Bong Appetit er Abdullah i Seattle for at nyde godt af det nordvestlige USA’s cannabis gæstfrihed. Han starter med at besøge Craft Elixirs hovedsæde, hvor grundlægger Jamie Hoffman sammensætter cannabis-tilførte eliksirer, der kan bruges i alt fra pariser toasts til tiki cocktails. Abdullah kaster sig hovedkulds ind i en verden af cannabis-sirup og sammensætter sin helt egen udgave af Craft Elixirs blåbær-appelsin Ballard Beat. Abdullah og Jamie checker ind på Seattles mest cannabisvenlige “bud and breakfast” – The Winston House – hvor de nyder godt af lidt velfortjent afslapning. Efter at have indtaget et regulært festmåltid til morgenmad – tilført Abdullahs hjemmelavede sirup – slutter Abdullah af med en omgang træning, der giver helt ny mening til konceptet “træningsrus”.

