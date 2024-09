Bradepandepizza

Den skal være en smule brændt i bunden. Det er det karakteristiske ved bradepandepizzaen.

Portioner: 10

Forberedelse: 15 minutter

Total: 1 time 30 minutter

Ingredienser

til saucen:

2 spsk friskhakket basilikum

2 tsk tørret oregano

7 fed hvidløg

4 ansjoser

60 ml ekstra jomfru olivenolie

10 g salt

1/2 tsk friskkværnet peber

2 dåser hele flåede tomater, knust ved håndkraft

til pizzaen:

olivenolie, til at smøre bradepanden med

dobbelt portion af den her opskrift på pizzadej

750 g friskrevet ost

Vejledning

1. Lav saucen: bland basilikum, ansjoser, hvidløg, og oregano sammen, og blend det fint i en foodprocessor.

2. Hæld blandingen i en stor skål, og bland det godt med olie, salt, peber og de flåede tomater. Sæt saucen til side.

3. Varm ovnen op til 230°C. Smør to stykker bagepapir ( 30 cm gange 45 cm) med olivenolie. Bred halvdelen af pizzadejen ud på hver af de to stykker bagepapir, og brug fingerspidserne til at fordele dejen jævnt. Drys dejen gavmildt med ost, og sørg for, at osten når helt ud til kanterne (så bliver den lækker og sprød, og du kan da godt lide sprød ost, ikke?). Fordel saucen ud over begge pizzaer, men sørg for, at de ikke bliver dækket helt til.

4. Bag pizzaerne, rotér dem halvvejs hvis nødvendigt, indtil osten og skorpen er gylden og sprød. Det tager cirka 23 minutter. Tag dem ud af ovnen, lad dem køle en smule af, skær dem ud og server med det samme.

