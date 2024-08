Bryllups-dj’s fortæller om de værste taler, de har hørt

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Australien

Din bryllupsdag bliver sandsynligvis en stressende omgang. For det første bruger du absurde mængder penge på mad, tøj og drinks, før du stuver familiemedlemmer, der ikke kan snuppe hinanden, sammen i det samme lokale. Så serverer du sprut for dem alle sammen og lader forskellige venner holde “sjove taler” foran den førnævnte, dysfunktionelle familie. Og talerne skal ikke kun være sjove. De skal også være sentimentale og ikke så lange, at folk begynder at gå i baren. Med alle de regler kan det næsten ikke undgå at gå galt af og til.



For at høre om nogle katastrofale taler tog vi fat i nogle bryllups-dj’s. De står i udkanten af festen og observerer det hele, når en tale går helt galt, og måske kan de lette stemningen med den rette sang bagefter. Her fortæller fire dj’s om nogle af de værste taler, de har været vidne til.

Kerry fra DJ Wedding Specialists

Jeg var engang til et bryllup, hvor forloveren begyndte at tage alt sit tøj af, og det er vel også fint nok, men det viste sig, at han havde brudens undertøj på indenunder. BH, trusser, hele molevitten. Gommen havde været med til at arrangere det, men bruden var rasende. Hun rejste sig og stormede ud af lokalet, mens alle så helt chokerede ud. Der var nogen, der grinede, men det hele var så akavet. Jeg skyndte mig at spille et medley med en masse hits, så alle slappede af igen. Hun endte med at komme tilbage, så aftenen var åbenbart ikke helt ødelagt.

Kerrys anden historie

Forloveren var meget nervøs under sin tale og holdt 15 sekunders pauser mellem hvert andet ord. Jeg tror, hans tale endte med at tage 50 minutter, og folk begyndte at snakke indbyrdes og gå i baren. Men respekt til ham, for at han blev ved. Bruden og gommen prøvede at være søde og sidde og lytte, men man kunne se på deres ansigtsudtryk, at de var trætte af det.

Aaron fra That DJ Australia

Brudepigen gik op og fortalte en historie om dengang, bruden næsten blev gift med en mand, hun ikke kendte i Las Vegas. Der var ingen, der grinede, og der var meget hvisken i krogene. Der var flere taler bagefter, men jeg ville lette stemningen, så jeg satte Kung Fu Fighting på. Man kan ikke være sur, når den sang spiller.

Dylan fra Majestic Wedding DJs

Bruden var italiener, så det var selvfølgelig et stort, formelt bryllup. Forloveren begyndte at snakke om gommens bil, og hvor mange damer han havde knaldet i den. Han blev ved med at nævne det ene navn efter det andet, og jeg troede, at han aldrig ville holde op. Ham og hans venner morede sig, men bruden så virkelig sur ud. Ingen af gæsterne sagde et ord, ud over enkelte, forargede oh my god-udbrud. Til sidst smed faderen ham ned fra scenen, fordi han ikke forstod en hentydning.

Dylans anden historie

Inden brylluppet havde bruden åbenbart tabt 30 kilo, så selvfølgelig syntes gommens far, at det var en god idé at komme med en masse jokes om fedme. Man kunne høre folk gispe, og jeg ved ikke, om han gik i panik, men han stoppede i hvert fald ikke. Det var også mig, der styrede mikrofonen, og jeg slukkede simpelthen for ham, fordi det var så frygteligt. Jeg tog over og lavede lidt sjov med ham, så folk grinede, og det fik heldigvis lettet den anspændte stemning, han havde skabt.

Dylans tredje historie

Det er virkelig tit, at brudepiger fortæller historier og jokes, som kun hende selv og bruden forstår. Det er frygteligt. Ingen fatter, hvad der foregår, og alle ser bare enten ud til at kede sig eller være meget forvirrede. Jeg ser det hele tiden, og det er mærkeligt, at de ikke forstår, at det kun er bruden og hende, der synes, det er sjovt. Tit er der flere taler, før jeg kan spille en sang, men ellers går jeg altid til “Most Beautiful Girl” med Flight of the Conchords. Den gør altid folk glade og løfter stemningen efter en rigtig lortetale.

Simon fra Heart Beatz

Jeg var til et meget traditionelt bryllup, hvor bruden og gommen seriøst lignede Barbie og Ken. Brudens far holdt sin tale, og det gik fint, indtil han begyndte at tale om, at kvinder var mandens ejendom. Han smed også lige lidt ind om seksuelt udbud og efterspørgsel i et ægteskab. Jeg tror, han prøvede at være sjov, men bruden morede sig ikke. Hun var fuldkommen i chok, og ingen grinede. Alle stirrede bare ud i luften, og ventede på, at det var slut. Måske glemte han, at han var til bryllup?