Chef’s Night Out: Khe-Yo

Phet Schwader – ejer og køkkenchef på New Yorks eneste laotiske restaurant Khe-Yo – tager med os med en tur i byen på Manhattan med sine nærmeste venner.

Efter at Schwader mødes med sine forretningspartnere Marc Forgione og Nick Bradley samt vennen Cassie Pallas på Khe-Yo i TriBeCa, tager hele holdet til Motorino i East Village, hvor de spiser pizza. Efter at have fortæret to pizzaer og nogle øl, går turen videre, lige rundt om hjørnet til den filippinske restaurant Jeepney. Det filippinske festmåltid byder blandt andet på bananketchup ribben, friteret snapper, svineskulder, og muslinger. Det hele bliver serveret med ris og spist med hænderne.

Efter den vilde omgang rykker holdet tilbage til TriBeCa, hvor de drikker Pabst Blue Ribbon-øl og whiskey shots på stamstedet Reade Street Pub & Kitchen. Da de vender tilbage til Khe-Yo, laver Phet sprødt svinehoved og krabbe serveret i en sauce med sorte bønner og hvidløg. Du får det hele i dette formidable afsnit af Chef’s Night Out.