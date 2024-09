Craftwerk: Brooklyn Brewery

I første afsnit af serienmøder vi menneskerne bag Brooklyn Brewery . Steve Hindy, grundlægger og bestyrelseformand, blev forelsket i hjemmebryg, da han arbejdede som krigskorrespondent i Mellemøsten, og brygmester Garrett Oliver opdagede sin lidenskab for bryggeriet, mens han var manager for nogle rock bands i London. Selvom de begge fandt vej til øllet på ukonventionel vis (et gennemgående tema i bryggerverdenen), så er de som skabt til dette håndværk. Brooklyn Brewery har været afgørende for bryggergerningens revitalisering både i New York City og i resten af verdenen.