Santa Muerte-sekten – Mexicos nyreligiøse dæmonuddrivere

Over hele Mexico tager folk afstand fra den katolske kirke og retter i stedet deres tro mod Santa Muerte – skytshelgenen for de udstødte og personificeringen af døden. Mange religiøse ledere mener, at den nye religiøse bevægelse er kilde til den stigende vold i landets gader og fører til en djævelsk besættelse af folks sjæle.

VICE rejser til Mexico City for at blive klogere på forbindelsen mellem Santa Muerte-sekten og moderne eksorcisme. Her møder vi pastor Hugo Alvarez, som afholder ugentlige eksorcistiske ceremonier i lokalområdet, og mennesker, som mener, de er blevet besat.