Danske K-Phax’ nye “Oh My God”-video er det mest 2017 i universet

Internettet. Sikke et sted, hva’? I min levetid er det gået fra at være et sted, man febrilsk kæmpede for at finde musik og/eller porno, mens hele husstanden var afskåret fra telefoni til omverdenen, til at være et allestedsnærværende overflødighedshorn af ting, du ikke anede, du havde brug for.

Det er en udvikling, der virkelig har vendt op og ned på blandt andet rapverdenen. Unge knægte med neonfarvet hår og uden hæmninger vælter frem som den nye generations rapstjerner, der hverken respekterer landegrænser eller tidligere musikalske konventioner. USA har Lil Peep, Lil Pump og et hav af andre Lil’s. Danmark har 19-årige K-Phax.

Videos by VICE

For at starte med lidt baggrund om ham: Oprindeligt kommer K-Phax fra Kenya, men flyttede som helt ung til Danmark. Efter at have lært sig selv at lave musik på sin computer og produceret en masse numre, som han selv synger og rapper på, vandt han Karrierekanonen sidste år. Og nu er han så klar med sin første rigtige single med tilhørende video: “Oh My God”.

“Kender du slutningen på en musicalfilm, hvor der har været alt muligt drama, men så bliver alt godt og ender i en store dansemontage? “Oh My God” er trap-versionen af det,” siger K-Phax med et skjult grin, da vi fanger ham på telefonen. “Egentlig er det en ret lineær sang, som jeg håber, folk bliver glade af at høre.”

I videoen til det nye track ser vi K-Phax optræde begejstret i et tomt fotostudie iklædt et khakifarvet sæt, der bedst kan beskrives som fæstebonde-chic (på den der Yeezy Season-agtige måde), og selvfølgelig sine letgenkendelige lyserøde og blå dreads. Bortset fra enkelte grafiske effekter i baggrunden er det tydeligt, at det er K-Phax selv, der er hovedattraktionen her.

“Det skal bare være showcase af mig, der har det sjovt med sangen. Alle de følelser, der gik igennem mig – hvilket for det meste bare er lit. Det er også derfor, den er skudt på et hvidt lærred, som er helt blankt,” fortæller han.

Sangen i sig selv er melodisk og Auto-Tunet på en måde, der trækker umiskendelige tråde til Atlanta-favoritten Lil Yachty. Ligesom Yachtys sange sætter “Oh My God”s omkvæd sig direkte på hjernen – og bliver der resten af dagen. Versene er krydret med dejligt afstumpede linjer som: // turn to the left and turn to the right / you see over there that your bitch gettin’ piped //. Det er ikke nødvendigvis det dybeste i hele verden, men det er helt klart så 2017, som det kan blive. Meget i stil med K-Phax drømme for fremtiden: “Mit store mål er at spiller arena tours verden rundt med 30 bad bitches backstage og et Coca-Cola sponsorship.”



K-Phax kan opleves som support for Princess Nokia i Vega på onsdag og til VICE Music Issue magasin-release den 24. november på Ideal bar.

Se videoen her og bedøm selv, om den kan føre løse kvinder og Cola-fryns med sig: