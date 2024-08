De 15 mest mandige billeder af Trump fra hans første år som præsident

Donald Trump er sandsynligvis den lækreste præsident, USA nogensinde har haft. Kameraet elsker ham – alle 150 kilo (sådan cirka). Han er et bæst af rå kraft og sensualitet, og nogle meget heldige og priviligerede fotografer har fået lov til at forevige hvert et øjeblik i hans travle dagligdag – undtagen når han er på golfbanen selvfølgelig, for det er han lidt følsom omkring. Her er de mest sexede og ikoniske billeder af den lækkermås, vi kalder lederen af den frie verden i dette herrens år 2017:

1. Underskriften!

Foto af Pete Marovich via Pool/Getty Images

Tjek lige den selvsikre underskrift. Det er en præsident som helt sikkert er fuldstændig i mental balance. Se Mike Flynn, kendt for sin frygtløse evne til at tale i telefon, der står stolt i baggrunden. Det var en simplere tid.

2. Muren!

Foto af RONEN ZVULUN/AFP/Getty Images

For 108 år siden, dengang der var valg i 2016, tweetede Donald Trump et meme for at nedgøre Hillary. Det var et billede af hans rival med Davidstjernen, hvor der stod “Mest Korrupte Kandidat Nogensinde!” Det blev kritiseret vidt og bredt for at have anti-semitiske undertoner. Siden dengang har Trump ikke gjort eller sagt noget, som kunne forstås som en fornærmelse mod jøder eller en støtte til anti-semiter. Her står han og respekterer den jødiske tro, alt det han kan i Israel.

3. Kuglen!

Foto af Bandar Algaloud/Saudi Royal Council/Handout/Anadolu Agency/Getty Images

Bare se hvor afslappet Trump er. Kunne Obama stå og røre ved en lysende kugle på samme måde? Nej. Han ville frygte dens magt. USA har brug for en leder, som behersker selv den mørkeste magi.

4. Verdens mest sexede mand møder verdens helligste mand!

Foto af EVAN VUCCI/AFP/Getty Images

Haha, han står og tænker: “Fuck dig, pave.” Fedt.

5. Landets fremmeste retoriker!

Foto af Scott Olson/Getty Images

Sikke et ansigt. Majestætisk? Ja. Kejserligt? Fuldstændig. Det er den slags ansigt, der bliver hugget direkte ud i bjergsider og trykt på pengesedler.

6. Holde i hånden

Foto af Christopher Furlong/Getty Images

Endelig en præsident, som ikke er bange for at holde Teresa May i hånden. Måske er det fordi, han er bange for at falde? Vi er ligeglade – det er fantastisk.



7. Lastbil! Vrooom!

Foto af JIM WATSON/AFP/Getty Images

Lastbiler er mandige. Trump er mandig. Trump i en lastbil er mandighed.

8. Sikke en steg!

Foto af JIM WATSON/AFP/Getty Images

Donald Trumps helt eget hår bølger i vinden. Det er elegant, som en langhåret hund i galop.



9. Følelsen af altid at vinde!

Foto af Saul Loeb/AFP/Getty Images

En præsident, som slet ikke kan lade være med at vinde hele tiden. Han ligner overhovedet ikke et kæmpestort barn. Slet ikke!

10. Solen kan slet ikke hamle op med den lækreste mand på planeten

Foto af Mark Wilson/Getty Images

Videnskabelige undersøgelser viser, at man er en svans, hvis ikke man kigger direkte på en solformørkelse. Trump, der stirrer direkte op i solen, er bare endnu et bevis på, at han er den mest manddige præsident nogensinde.

11. Holde i hånden med den eneste mand, der virkelig forstår ham

Foto af MANAN VATSYAYANA/AFP/Getty Images

Det er ikke nemt at være præsident, så det handler om at få nogle gode venner. Udover præsident Duterte af Filippinernes krig mod stoffer, kunne Trump og ham mødes over deres fælles had til Obama. Her står de og er diplomatiske.

12. Ligesom dig bliver Trump ikke glad, når han tænker på 2017!

Foto af Win McNamee/Getty Images

Haha, jeg kan totalt relatere til det der! Facepalm!

13. Endnu et billede af Donald Trump, som visualiserer hvordan du har det med 2017!

Foto af Chip Somodevilla/Getty Images

En gang til.

14. Skyd mig!

Foto af OLIVIER DOULIERY/AFP/Getty Images

Jeg bliver aldrig så manddig som Trump i en cowbojderhat. Trist!

15. Vi ses i 2018!

Foto af OLIVIER DOULIERY/AFP/Getty Images

Vi beder præsidenten tage godt fat om det baseballbat og gøre en ende på vores pinsler.