De klamme klovnes guide til de bedste køkkenknive

Det er en skræmmende tid, vi lever i. Og for en gangs skyld taler vi ikke om den amerikanske præsident. Vi snakker om det uhyggeligt høje antal klovne, der er dukket op alle steder. Sidste år angreb de uskyldige mennesker flere steder rundt omkring på kloden, og de er ikke forsvundet. Selv Pennywise er kommet tilbage.



Klovne er blevet set jage børn. Klovne er løbet ud fra deres skjul i majsmarker og har skræmt bilister. Klovne har røvet pizzeriaer.



Måske er de ikke alle sammen ondsindede, men om ikke andet så er de stadig pisse foruroligende. I et forsøg på at se vores værste frygt i øjnene i anledning af halloween har vi taget fat i nogle af de maskerede humørspredere for at høre, hvad de i virkeligheden vil have af samfundet.

Svaret er knive. Virkelig gode knive.

En trio klovne af den allermest uhyggelige slags invaderede MUNCHIES-køkkenet for at få deres fingre i de skarpeste køkkenknive i skuffen. Og jagten gav resultat.



Når du skal skære et knasende sprødt franskbrød, er der ikke noget, der slår denne MAC brødkniv med sit superhærdede og skarpe blad lavet af molybdænstål. Du kan slibe den og rette tænderne ud med en slibesten, hvilket er en sjældenhed, når det gælder brødknive. Derfor kan klovnen Giggles heller ikke vente med at få fingrene i den. (Set på foodgear.dk til 549 kroner)



Som klovnen Smiles kan bevidne, så er den her gyutou-kniv fra Suisin en alsidig størrelse. Du kan bruge den til at skære kød, fisk, grøntsager …. kort sagt alt trænger til at blive hakket med den. (Suisin 20-cm kulstofstål gyutou-kniv, cirka 620 kroner)

Denne yo-deba kniv fra Korin er perfekt, når det gælder de store slagteropgaver. Den kan skære gennem fjerkræ, fisk og frossen mad, som om det var smør. Håndtaget er nemt at gøre rent, og kniven har en tyngde, der gør, at den ligger noget så godt i hånden. (Korin 8.2″ Special Inox black handle yo-deba kniv, cirka 1800 kroner)

Det smukt udhamrede blad på denne gyutou-kniv fra Togiharu gør den næsten for smuk til at tage i brug, selv for klovnen Smiles. Men dens solide stålkerne og lette, tynde blad gør den lige så funktionel, som den er fantastisk at se på. (Togiharu 8.2″ Damascus Gyutou, cirka 1000 kroner)

Har du lyst til at smide et større beløb efter en kniv, som du kan beholde for evigt, (og som er så smuk, at du får lyst til at udstille den), så er den her yo-deba kniv fra Nenox det, du leder efter. Det er en solid slagterkniv med et smukt rødt skaft lavet af bleget skinneben fra en ko. Hvis det ikke er dekadent, så ved vi ikke, hvad der er. (Nenox 6.4″ yo-deba, cirka 4000 kroner.)



Her ser vi Stabby med en massiv kinesiskinspireret flækkekniv fra Sugimoto, også kendt som en chukabocho. Selvom han ikke kunne lade være med at sætte den i grisehovedet, gør den tynde klinge den bedst egnet til grøntsager og mørt kød. (Sugimoto Chinese flækkekniv #6, cirka 2000 kroner)



Her bruger Stabby og Smiles en urtekniv fra Suisin og en utility-kniv fra Togiharu til at skrælle søde og saftige frugter, der er perfekte til at kaste efter kedelige kolleger. Flækkekniven fra Masamoto i kulstofstål er bedre til at hakke gulerødder, broccoli og andre grøntsager. Bare sørg for at passe på fingrene.(Suisin 3,1″ Inox urtekniv, cirka 500 kroner; Togiharu Damascus utility-kniv, cirka 700 kroner; Masamoto 6.4″ Shiro-Ko Kasumi Kuro-Nakiri flækkekniv, cirka 1100 kroner)



Smiles havde svært ved at modstå Masanobus Damascus santoku-kniv. Selvom den har et traditionelt japansk look, laves den ved hjælp af den sidste nye laserteknologi, og så har den en rustfri kobolt klinge og et skaft i presset træ, der gør den let at arbejde med. (Masanobu VG-10 Damascus santoku-kniv, cirka 2000 kroner)



Giggles fik et kick ud af at hakke sig igennem det delikate lyserøde kød fra en sort havaborre med en elegant sujihiki-kniv, der glider gennem fisken så let som en leg. Den her er lavet af Glestain, og klingen er designet for at gøre det hurtigere, lettere og mere effektivt at forberede aftenens gryderet. (Glestain 9,4″ sujihiki kniv, cirka 1500 kroner)



Giggles og Stabby er bedste venner. Og klovne, der terroriserer sammen, snacker sammen. Her forbereder de sig på at hugge i noget vandmelon med yo-deba kniven fra Suisin. (Suisin 8,2″ Inox yo-deba kniv, cirka 1200 kroner)



Candy corn, jelly beans og popcorn er nogle af amerikanernes slikfavoritter, men det er også de tre vigtigste elementer i kostpyramiden, når man er en klam klovn. De skal ikke skæres ud. Det er bare fedt at fylde kraniet op med sukker, når man skal lege med knive. (til venstre: Suisin 3,1″ Inox urtekniv, cirka 500 kroner; øverst til højre: Togiharu utility-kniv, cirka 700 kroner; nederst til højre: Nenox 4″ urtekniv, cirka 2000 kroner)



Nogle gange er det sjovt at bruge knivene i forbindelse med andre ritualer end madlavning. Her viser Smiles MAC-brødknivens smukke tænder frem (og selvfølgelig også hans jelly bean-pentagram). (MAC brødkniv, cirka 550 kroner)



Stabby sørgede for at tage den her Suisin kniv fra vores køkkenchef Barry, fordi Barry sagde, at den var hans yndlings allroundkniv. Både privat og i arbejdsøjemed. Det bør ikke komme som en overraskelse, når man tager den tunge klinge i rusfrit stål og skaftet i birketræ i betragtning. (Suisin 8,2″ Inox yo-deba kniv, cirka 1200 kroner)

Sov sødt og glædelig allehelgensaften fra Stabby, Smiles og Giggles!

Redaktionen understreger: Det her stykke journalistik er udelukkende blevet til for underholdningens skyld. Køkkenknive skal selvfølgelig kun bruges til at lave mad med.