Tjenere fortæller om de værste Valentinsdates, de har oplevet

Afhængigt af hvem man spørger, så er Valentinsdag enten en konstrueret, kommerciel lortehøjtid, en ubelejlig forstyrrelse eller en mulighed for at vise sin elskede, hvor meget de virkelig betyder for en. For mig er dagen en blanding af dem alle tre. For den afslappede datingtype er det ultimativt værste ved V-dag til gengæld at få reserveret et bord på en restaurant. Det er endnu værre for dem uden en date, for ikke er alene er man ensom og liderlig, men så kan man ikke engang få noget at spise. Det er, som om hele verden kollektivt afviser dig.

Men prøv så at tænke på de tjenere, som skal håndtere alle de kvalmende hundeøjne og de flirtende fødder under bordene på restauranterne. Det kan da godt være, at de tjener lidt ekstra drikkepenge på nogle særligt amourøse gæster, men i de fleste tilfælde krummer de tæer over de dates, der er gået grueligt galt, eller rynker på næsen over smaskelydene fra de dates, der er gået lidt for godt. Vi talte med en række tjenere for at høre om de klammeste, mest deprimerende ting, vi gør ved hinanden i fuld offentlighed på denne særlige kærlighedsdag.

Nogle af navnene i historierne er blevet ændret.

Den akavede dobbeltdate

Der var et par, der spiste i restauranten næsten hver eneste uge, inden de pludselig slog op. De reserverede begge to respektivt et bord på Valentinsdag sammen med deres nye partnere, og havde åbenbart ikke tænkt på, at den anden kunne have fået samme idé, fordi det var deres yndlingsrestaurant. De havde booket borde, der stod lige over for hinanden, og der var ingen af dem, der havde fortalt deres nye partnere, at de var blevet single for nyligt. Det endte med et kæmpe skænderi, hvor de begge to råbte op om, hvordan den anden dog kunne ’tillade sig at tage en ny partner med på “deres” restaurant. Det var virkelig akavet for deres nye partnere og for resten af restauranten, som ikke er særlig stor. Hende eks-kæresten fra forholdet begyndte at råbe op om, hvordan hun havde mødt ham på datingsiden Plenty of Fish, hvordan hun var flyttet ind hos ham efter to måneder, og hvordan han var begyndt at komme “sent hjem”. Det med Plenty of Fish var egentlig ret sjovt, for der var en af de andre gæster, der blandede sig, og sagde noget i retning af, “Alle ved, at Plenty of Fish kun er for grimme mennesker, der vil have sex.” Det passede egentlig meget godt på det her par, for at være ærlig.



– Kara

Den meget sultne gæst

Der var en af tjenerne, som var 16 år dengang, som fik et blowjob fra en 42-årig kvinde. Hun tog ham med ned i lagerrummet i kælderen og kyssede ham slet ikke eller noget – hun suttede den af på ham og gik tilbage ovenpå og spiste færdig med sine veninder. Lidt ligesom Samantha fra Sex and the City, ikke?

– Philip

En lort i kanden

Jeg arbejdede på en virkelig trist Wetherspoons pub, mens jeg var studerende, og arbejdede også på Valentinsdag. Af en eller anden grund var der nogle par, som tog imod Valentinsdag-tilbuddet (tre retter og en drink) og ville holde deres aften der. Der sad et kærestepar, som var studerende i hjørnet. Jeg kendte ikke ham, men jeg kendte hende gennem nogle venner fra universitetet. Hun var en af der sporty typer, som tager på universitetet for at dyrke sport og fortæller alle om, hvor fantastisk det er. Jeg vidste, at hun havde været med til nogle rimelig mærkelige ting, fordi hun var med til at arrangere alle de der rus-ting for de nye studerende.

Anyway, hendes fyr kommer op i baren og bestiller en kande WooWoo, som er en blanding af snaps, vodka og tranebærjuice. De drak ud og gik ret pludseligt. Efter nogle minutter lagde jeg mærke til en fæl lugt nede fra det hjørne, de havde siddet i. Da jeg kom derned opdagede jeg, at en af dem havde lagt en kæmpe lort i kanden.

– Nick





Illustration af Jacky Sheridan

Kartoffelknepperne

Der var et par som sniffede kokain og havde sex ude på toilettet. Der var kun det ene toilet, så der var en lang kø. Jeg var nødt til at bede dem om at gå, hvilket de gjorde med noget røde ører. Den næste person gik på toilettet, og så kom der en anden gæst ud og bad mig om at rengøre toilettet. Jeg tænkte bare at der sikkert var kokain eller sæd eller noget på toilettet, men parret havde smidt en masse kartofler ned i toilettet, som var stoppet. Jeg løb ud til bestyreren og sagde, “Der er en masse kartofler i toilettet, vi skal lige være sikre på at der ikke er nogen, der stjæler nede fra lageret.” Bestyreren sagde bare, “Åh, ikke de fucking kartofler igen – hvem er det, der gør sådan noget? Det er anden gang i denne uge.” Jeg ved ikke, om det var dem der bollede, der gjorde det, men tanken om at knalde henover et toilet fyldt med kartofler er virkelig sjov.

– Lisa





Vortesutteren

For et par år siden arbejdede jeg et halvt års tid på en wannabe ‘trendy’ ølbar i provinsen i Skotland i den by, hvor jeg studerede. Jeg havde taget vagten Valentinsdag, fordi de fleste andre, jeg arbejdede med, havde en kæreste. Klokken var omkring 18, og der var dødstille, mens jeg stod og scar limeskiver og den slags forberedelser. Der var et uskyldigt udseende par, der sad i baren. Han var en typisk sporty type, som har et billede af gutterne fra en drukferie som coverbillede på Facebook, og hun var hans lige så almindeligt udseende kæreste. De havde fået sig noget pulled pork og drukket nogle alt for dyre cocktails, så man kunne forestille sig, at de skulle hjem og have noget kedelig missionærsex. Jeg står lige ved siden af og skærer frugt, og pludselig kan jeg bare høre den umiskendelige lyd af hud, der bliver suttet på. Jeg vender mig om, og så er hans læber samlet tæt og slasket rundt om hendes brystvorte. Klokken var 18 på fucking Valentinsdag i en tom bar. Jeg tror aldrig, jeg glemmer deres lidt vrede, uforstående udtryk, mens jeg smed dem ud.

– Francisco

