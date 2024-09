Quebecs industri for medicinsk cannabis er i vækst

Efter næsten et årti under Stephen Harpers styre kan den canadiske cannabisindustri nu endeligt starte på en frisk. Som følge af Trudeaus løfte om legalisering, forventer producenterne af cannabis til medicinsk brug nu, at de snart vil kunne træde ind på et nyt og lukrativt marked. I Quebec er både produktionen og distributionen dog meget lavere end ved Vestkysten og i Ontario.

I denne VICE-dokumentar planter Simon Coutu cannabis på Quebecs eneste offentligt godkendte anlæg, besøger cannabispatienter for at diskutere tilgængeligheden af produkter og services og finder ud af, hvordan Quebecs nye medicinske cannabisindustri kan lede den internationale research.