Alt det bras, du kommer til at få brug for, når du flytter til storbyen for at læse

Først og fremmest: Tillykke. Du har bestået dine eksamener og en masse midaldrende, bitre mænd har skrevet kronikker om, at alle dine 10- og 12-taller ikke betyder en skid “fordi eksamener er lettere i dag,” og “de underviser kun i at bestå eksamener.” Du har fået et glas Asti af din mor, og hun er så stolt, og hun har klippet en artikel ud af avisen med overskriften “Alt du skal bruge til at flytte hjemmefra”, og hun siger: “Vi to bliver vist nødt til at tage den helt store tur i IKEA.” Velkommen til dit nye liv. Nu er du voksen.

Det første, du skal vide, er, at de der guides med “alt du har brug for” ikke er andet end tomgangs-“journalistik”, der har til formål at få din mor til at købe komplette bestiksæt og 2000-kroners dyner, fordi hun vil gøre dig klar til voksenlivet uden at tænke på, at størstedelen af dine ting vil blive smadret eller væk i løbet af det første år. Bevis: Her er en guide, der siger, at man helt sikkert har brug for en kuglepen til 200 kroner. Denne liste siger, at man skal huske at medbringe “et åbent sind”. Og denne liste foreslår endda, at det måske er en god idé at huske cello.

Velkommen til IKEA, det mytiske sted, hvor du kommer til at have diskussioner med din mor om, hvor mange gæstehåndklæder, du skal have med (svaret er nul). Foto af Michell Zappa

Nu siger jeg det ligeud: Du skal i en nødssituation kunne smide alle dine ejendele ind i en lille Fiat, i tilfælde, af at du skal køre hele natten for at nå hjem. Du skal tænke dig om og tænke småt. Du skal være forberedt på, at et helt fodboldhold smadrer alt du ejer, uden nogen anden grund end at “de var stive”. Du skal ikke medbringe mere, end du kan have med på én biltur. Her er derfor en realistisk liste over de ting, du skal have med, og så en liste med ting, du helt sikkert ikke får brug for. Listen er især lavet til folk, der skal bo på kollegie, men langt de fleste af tingene er relevante for alle.



TING DU FÅR BRUG FOR

EN DYNE OG TO DYNEBETRÆK (SELVFØLGELIG)

Du kan teknisk set klare dig med ét dynebetræk, hvis du vasker det, tørrer det og lægger det på igen samme dag, men vi ved begge to, at det aldrig kommer til at ske, og at du i stedet ender med at sove direkte på madrassen med et klamt tæppe i en 5-6 uger før du rent faktisk får båret kogevasken ned, og i mellemtiden vil du uden tvivl have formået at spilde en hel tallerken spaghetti med kødsovs udover det hele, så der er en kæmpe brun plet. Der er ingen diskussion. Nej, hør efter hvad jeg siger: To dynebetræk og to lagener, som du bruger i rotation. Man kan endda smide det ene ind i et dynebetræk og bruge det som pude. Så fylder det mindre. Selv tak.

SENGETÆPPE. JEG TAGER SOVESITUATIONEN MEGET SERIØST

Folk siger, sengetæpper er unødvendige, men det gør jeg ikke. Det gør sengen hyggeligere, og det ser mere indbydede ud for potentielle sexpartnere. Desuden vil du meget pludseligt skulle på picnic eller på stranden, og så har du et tæppe at sidde på. Det kan også være, at radiatoren strejker, og så har du noget, du kan pakke dig ind i. Og måske vigtigst af alt: Der er bogstaveligt talt intet, der føles bedre end at trisse rundt med et tæppe om dig, når du har tømmermænd, og du kommer til at have tømmermænd to ud af fem dage, så du får brug for det. Skaf et tæppe. Tag et tæppe med.

BÆRBAR COMPUTER

Du har brug for en bærbar. Det er teknisk umuligt at klare sig på universitetet uden en bærbar, og der er intet vigtigere. Du skal bruge den til at arbejde på, den er dit fjernsyn, dit musikbibliotek, og den maskine du bruger til at se Netflix og porno på, og den fylder næsten intet. Du har brug for en bærbar.

EN AF DE DER BLUETOOTHHØJTALERE. DU KENDER DEM GODT. DEM SOM ER TRÅDLØSE OG SPILLER HØJERE END DINE COMPUTERHØJTALER

Sådan en bluetoothhøjtaler kommer til at gøre en hvilken som helst Netflix & Chill-session, og alt musik du lytter til, en milliard gange bedre. Desuden vil din mor jo så gerne købe “noget særligt” til dig for at sige “godt klaret” med karaktererne, så du kan lige så godt lade hende kaste penge efter sådan en.

EN LAMPE

Der er altid en eller anden klovn, der siger, “En lampe? Tror du, jeg er svans eller hvad? Nej, jeg klarer mig fint med den enkelte, trætte gamle pære, som hænger i loftet” og så lever de et absurd lampefrit liv, og jeg spørger bare: Kan du forestille dig at have sex med den fyr, kraftigt oplyst af noget, der minder om lysstofrør? Hver eneste åbning og fold i din krop, og i hans, er oplyst i Full HD. Man kan ikke skjule porrer, man kan ikke skjule skavanker. Du er ung og smuk, men det er du trods alt ikke klar til. Vi skal gøre lamper seje igen. Hvis du går med nogen hjem, og de ikke har en lampe, så lad være med at knalde med dem.

JEG HADER AT SIGE DET, MEN ANSIGTSMALING

Det er meget svært for mig ikke at brække mig lidt i munden, når jeg siger det, men studerende er vilde med udklædningsfester, og du ender – lige meget hvor fucking sej og kynisk, du tror, du er – med at være dybt begravet i en kostumefantasi, og medmindre du rent faktisk har tænkt dig at tage en hel klædud-kasse med på uni, så kan du komme langt med lidt ansigtsmaling på ti minutter. Det kommer til at sikre dig nogle virkelig fede – og senere i bagklogskabens lys, virkelig frygtelige – profilbilleder til Facebook.

Det her er præcis, hvordan der kommer til at se ud hjemme hos din pusher. Med garanti. (Billede: Kira Hart)

OKAY BØRN, NU LYDER JEG LIDT GAMMEL, MEN SERIØST: KØB EN GOD, SOLID VASKETØJSKURV

En ordentlig vasketøjskurv kan gøre, at det uundgåelige rod på dit værelse ikke er helt så slemt, for meget af det rod vil være tøj, der ligger rundt omkring på gulvet. Hvis du smider det alt sammen ned i en kurv, vil rummet se 100% bedre ud, på et øjeblik. Ideelt set finder du én, som du også kan bære vasketøjet i, når det skal vaskes. Der er ikke nogen, der vil knalde dig, bare fordi du har en lækker vasketøjskurv, men det kommer til at gøre dit liv en lille smule bedre.

EN LILLE BITTE SMULE PYNT, SÅ DET IKKE LIGNER, AT DER BOR EN SERIEMORDER I DIN LEJLIGHED

Du skal bruge omkring fire bøger, så du ser klog ud, en potteplante og seks DVD’er (DVD-covere er geniale til at opbevare stoffer i – og tage stoffer på – og de kan desuden bruges til at opbevare DVD’er i, og dem kan du se, men lad os være ærlige: Du har Netflix, og du ved, hvordan man streamer, så DVD-covers er egentlig kun til stoffer). Hvis du er en pige, vil du få en uimodståelig lyst til at sætte en lyskæde omkring en hylde eller rundt om et rør, der af uforklarlige grunde stikker ud af væggen, og bare gør det. Omfavn den del af dig selv.

BADEKÅBE

Hvis du sover nøgen, bliver du nødt til at have en badekåbe, for du vil blive vækket midt om natten af brandalarmen hele tiden, og det er en del nemmere lige at smide en badekåbe om kroppen og løbe ud af døren end at springe i et helt outfit, mens hele rummet skriger.

UNØDVENDIGE TUSCHER

En god tusch er fuldstændig essentiel til at skrive toiletpoesi på barer, hvilket du forresten som studerende er virkelig nede med nu.

FORLÆNGERLEDNINGS/STIKDÅSETING

Hvis jeg aktivt skal fortælle dig, at du skal huske sådan en, så klarer du dig sgu ærlig talt ikke særlig godt i det der flytte-hjemme-fra-show.

TING DU IKKE FÅR BRUG FOR

KONDOMER

Du behøver ikke tage kondomer med. De deler dem ud alle steder. Desuden kommer du slet ikke til at knalde lige så meget, som du fantaserer om.

Sådan her ser et kollegiekøkken ud i teorien, inden et hav af elkedler spreder sig, og store, klamme fyre sidder på bordene og skoder cigaretter ned i din morgenmad. (Billede: Exeter Universitet)

FØRSTEHJÆLPSKIT

Hvis du kommer slemt stil skade, så tag på skadestuen. Jeg stoler ikke på, at du kan reparere dig selv, og det burde du heller ikke.

MÆRKELIGT RAGELSE, DIN MOR SYNES ER EN GOD IDE

Din mor vil forsøge at få dig til at pakke seks tuber tandpasta, hun lige fik i sampak nede i supermarkedet. Du må ikke lade hende pakke så meget tandpasta, for næste skridt er de 800 flasker Palmolive-shampoo, hun har stående ude i garagen. Din rejse ud i usikkerheden har fået hende til at gå amok.

Blandt de ting, jeg helt oprigtigt blev overtalt til at slæbe ind på kollegietværelset, som var fuldstændigt ubrugelige: Et miniature strygebræt. En gigantisk bøtte mælkepulver. En fucking støvsuger.

ET MINIKØLESKAB

Et minikøleskab virker som en rigtig god idé – man kan have smør, ost og mælk* i sit eget private køleskab! Kolde colaer, lige når du har lyst! Det er rent! – men alt det varer kun et øjeblik, og så skal du prøve at sove i samme rum, og det bumler og snurrer og har et lille blåt lys, og nu er søvn pludselig kun et teoretisk koncept – du kommer aldrig til at sove igen. Desuden ender du med at modtage en regning for al den ekstra strøm, du har brugt på at holde en halv agurk kold.

* Smør, ost og mælk udgør den såkaldte “mejeri-treenighed”, som folk på kollegier er helt kolde over at stjæle fra hinanden, de fucking røvhuller.

STATIONÆR COMPUTER

Du lever ikke i 00’erne. Hvis du har en bærbar, har du ikke brug for en stationær. Du får alligevel ikke tid til at sidde og game. Du kan fint klare dig med et par tuscher, og farvede post-its til at markere vigtige steder i dine bøger.

Du er ham til venstre, med det halve slips (Billede: uclu photosoc)

JAKKESÆT ELLER ANDEN FORMEL PÅKLÆDNING

Af en aller anden grund tror alle guides til nye studerende, at universitet er en lang række formelle begivenheder som baller og gallafester, hvilket måske er rigtigt, hvis din rige far snakkede med sin rige kollega og skaffede dig en plads på Harvard, men for os almindelige mennesker vil din påklædning på uni bestå af “den første den bedste hættetrøje”, “et armbånd du af en eller anden grund synes har betydning” og “jeans, der sidder latterligt dårligt på dig”. Hvis der er en fancy sommerfest, hvor du virkelig gerne vil have pænt tøj på, kan du altid låne eller leje noget. Indtil da vil den eneste fyr i jakkesæt være ham kikseren, der bliver kendt som “ham, der altid har jakkesæt på”. Der er seriøst altid én på hver årgang, som aktivt brander sig selv som ham med blazer på, og når du taler med ham, går det op for dig, at det blot er en erstatning for en rigtig personlighed. Lad være med at være ham.

EN PRINTER

Tag ikke en printer med. Du tænker, at du får brug for en printer “når nu du er akademiker”, men i realiteten kommer du til at bruge den én eller to gange per semester, og resten af tiden står den bare og samler tykke lag støv og fylder ad helvede til. Selv de mindste printere fylder virkelig meget, fordi de har enorme strømforsyninger, og fordi du har købt en kæmpe pakke printerpapir, som ligger åben på en hylde og bliver ved med at falde ned. Det værste er, at alle på gangen finder ud af, at du har en printer, og kommer og siger, “hey, kan du ikke lige printe det her for mig?” og det ender med, at slutningen af semesteret bliver en lang kø udenfor dit værelse af folk med USB-sticks i hænderne, mens din printer hakker og spytter nonstop. Drop det. Bare tag på biblioteket eller uni for at printe.

SPILKONSOL

Lad være med at tage en konsol med, medmindre du har tænkt dig at tilbringe hele det første år med at spille Call of Duty online – det skete seriøst for mig. At have en konsol, mens du går på uni, resulterer i en af to ting: Enten spiller du alene, uden stop, og glemmer afleveringer og forelæsninger, fordi du liiiige skal have en lidt bedre rating, eller også er du ham, der har en konsol, så alle kommer på besøg hele tiden for at spille Mario Kart – også når du arbejder, også når du sover. Kort sagt: Lige meget hvad er det en forbandelse at tage en konsol med på uni.

MANGE PLAKATER

Okay, du har måske aldrig lagt mærke til det, men plakater ligner lort. En anden dårlig ting: Man skal bruge en masse elefantsnot til at sætte dem op, og de efterlader sådan nogle små olierede pletter på væggen, og så ender de med at beholde dit depositum, når du skal flytte igen. Hvis du flytter helt uden plakater, hvilket mange mennesker gør, så ender det normalt med, at du efter et par uger føler dig lidt fanget i et rum med tomme, hvide vægge. Det føles lidt som isolationsfængsling. Så ender folk med at tape nogle sjove, farverige postkort op, som de har fundet rundt omkring på barer og caféer, og det ser egentlig meget pænt ud, indtil du kommer på besøg hos en af dine naboer, og det går op for dig, at de har præcis de samme postkort hængende i præcis det samme mønster. Mit råd er at medbringe ét flot billede i en ramme – helst ikke Bob Marley eller Ámelie.

~KØKKENTING~

Du skal bruge en ordentlig pande og en hæderlig køkkenkniv. Det behøver ikke være særlig dyrt. Det er også smart at have et målebæger, og hvis du er rigtig smart, kan du også lave nudler i det – jo mindre opvask desto bedre. Et skærebræt skader ikke, men der er sikkert en af dine naboer, der har et. Enten har dine naboer eller selve kollegiekøkkenet også dørslag, suppeskeer, ostehøvle og fade. Lad være med at købe den slags.

Men det er en god idé at have to gode gryder eller pander. Alt andet kan du låne. Det er fedt at have en stor skål, som kan bruges til mange ting. Mest af alt til at servere chips i, når det skal være rigtig fint. Men du kan klare dig uden. Lad være med at tage en toastmaskine med. Du tænker, at du bare skal æde toast hele tiden, men det kommer ikke til at ske. Du kommer til at glemme at rengøre den, og synet af de indtørrede, hårde klumper af ost over hele maskinen får dig til at kyle lortet direkte i skraldespanden.

KRYDDERIER

Er du kok? Tørret basilikum er ikke en fornøjelse, og det eneste, du virkelig har brug for, er salt. Lad være med at medbringe andre ting.

Her ender din wok efter dit første forsøg på at lave et spejlæg. (Billede: cathys.klown)

WOK

Mange guides anbefaler, at du medbringer en wok (“det er den perfekte gryde og pande! Du kan tilberede hvad som helst! Wok!”) men ærlig talt: Er du en wok-person? Det kan jeg fortælle dig, at du ikke er. En god, stor pande kan klare alle de projekter** du vil kaste dig ud i. Lad være med at købe en wok. Den er kæmpestor, tung, og har en besværlig form, som ikke passer ind i nogle skabe, og den lugter fucking mærkeligt fra den første dag, hvor du har smurt den ind i solsikkeolie, for det har du læst, at man skal.

** En teske soyasauce, en teske fiskesauce og noget chilipulver gør det ud for en glimrende sauce til at stege i. Du kan smide lidt grøntsager ned i det og servere det med ris, og så har du et måltid. Du kommer til at savne rigtig mad.

HVOR MANGE TALLERKENER OG SKÅLE TROR DU, AT DU HAR BRUG FOR, MAND?

Lad nu være med at tage tallerkener og skåle med. Stop dig selv. Du er én person: Hvorfor vil du have 32 stykker keramik med på uni? IKEA har en dims, der hedder “FÄRGRIK” som er midt imellem en skål og en tallerken, og du kan æde nærmest alt af sådan en. Køb fire af dem, og gem dem på dit værelse, så de ikke bliver smadret af de andre på dit køkken.

KRUS

Det er det samme her: Tag ÉT GODT KRUS med, og BEVOGT DET MED DIT LIV. Behold kruset inde på værelset. Det krus kan klare alt for dig, hvis du behandler det godt. Du ved godt, at det eneste, en soldat rigtig bekymrer sig om, er hans gevær? Kruset er dit gevær. Lad ikke dit gevær ligge ude i køkkenet, så en fyr ved navn Philip kan pisse i det “for sjov” og så brække håndtaget af “for ekstra sjov.”

GLAS

Glas er gratis, hvis du stjæler dem fra barer, din idiot. Lad være med at tage glas med.

ET ÅBENT SIND

Du kommer faktisk til at få brug for et åbent sind – jeg ved godt, jeg lavede grin med det i starten, men det var forkert af mig – for studerende er en forfærdelig samling mennesker, og det kan være både den bedste og den værste oplevelse i dit liv at bo sammen med dem. Hvis du vil undgå at lade alle dine frustrationer komme til udtryk i passivt-aggressive sedler på køleskabet, eller at du anonymt klager over naboerne – eller at du ender med at begå et mord – så kan du komme langt med et åbent sind.

En sidste note: Hvis I har fællesbad, så lad være med at bruge andres showergel. Der var seriøst en fyr på etagen under mig, som blev anholdt og smidt i spjældet for at gemme et lille webcam inde i flasken.

Til sidst: Nyd det! Det bliver sjovt. Og husk at ringe til din mor en gang imellem!

