Den her Reddit-tråd kombinerer NSFW-amatørporno med øl i badet

Det der med at drikke øl i badet er præcist lige så terapeutisk en oplevelse, som man skulle tro.

Jeg ved godt, at det efterhånden er gået hen og blevet den ultimative kliché, men helt seriøst, prøv det lige. Du skal ikke bekymre dig om din øl skummer over, og dine bøvser bliver øjeblikkeligt neutraliseret af den varme damp. Men vigtigst af alt kan bruserbajeren give dig et sjældent øjebliks komplet ego-død. For når man er i bad, og en smule beruset, giver man i sandhed ikke en fuck for, hvordan man ser ud, eller hvad man skal have på efterfølgende.

Med mindre man altså er en del af Reddit-tråden r/ShowerBeerGoneWild, hvor folk deler nøgenbilleder af dem selv, mens de drikker øl i badet til stor glæde for horder af ligesindede og passive lurere fra hele verden. For det kan godt være, at bruserbajeren for de fleste er lig med ubetinget mig-tid, men for andre er det åbenbart den bedste måde at mærke, at man er i live på.

r/ShowerBeerGoneWild har lige under 8000 følgere, og medlemmerne består af både mænd og kvinder, og alt fra mikrobryg-entusiaster til folk der putter lime i deres øl. Formatet er, som man kender det fra andre softcore GoneWild-Reddits: NSFW nøgen-selfies taget bag et badeforhæng… bare med dåsebajere i fokus.

Reddit-brugeren SaveTheOx, der stolt deler både sin sixpack og sin veldrejede bagdel med trådens brugere, fortæller mig, at r/ShowerBeersGoneWild er den eneste GoneWild-tråd, han deler billeder i. (Han har gjort det i en måneds tid og beder mig, forståeligt nok, om, at holde alle detaljer, der kan afsløre hans identitet, hemmelige.) Han drak regelmæssigt øl i badet, før han opdagede de mere kinky aspekter af bruserbajer-miljøet. At han nu har inddraget sin krop mere i hobbyen, har kun fået ham til at drikke øl i badet endnu oftere. Den øl, han ynder at drikke mest, når han befinder sig under bruseren, er en let, ananas-infuseret øl, der hedder Henderson’s Food Truck, men han kan godt finde på at krydre tilværelsen med en cider en gang i mellem – som regel af mærket Savanna Dry.

“Jeg er ikke så bange for at vise verden, at jeg har god smag, men jeg synes, det ville være kedeligt at dele billeder af den samme øl igen og igen, så jeg er blevet lidt mere udforskende og drikker nu forskellige øl hver gang,” siger SaveTheOx, da jeg spørger ind til, hvor meget tid, han bruger på at tænke over hvilke øl, der skal med på hans billeder. “Grunden til, at jeg vælger visse øl skifter hele tiden. Nogle gange deler jeg billeder af en øl, fordi jeg ikke har set den på tråden før. Andre gange deler jeg en øl, fordi navnet giver mig en idé til et sjovt billede eller en sjov billedtekst.” (Et eksempel er et billede af en Tiger-øl, som SaveTheOx naturligvis delte med en ‘rawr’-caption.)

MomOfADragon, et af forummets mest produktive medlemmer, endte på r/ShowerBeerHoneWild på en lidt anden måde. Ligesom SaveTheOx har hun kun delt nøgenbilleder på nettet i kort tid, men i modsætning til ham, deler hun også billeder af sig selv på andre amatørporno-sider. (Som hendes brugernavn antyder, er hun en stjerne på den slags pornosider, der feticherer mødre og fædre, som går til den, når deres børn er blevet puttet.) Og selv om hun altid har været glad for at nørde nye øl, havde hun faktisk ikke drukket øl i badet, før hun faldt over Reddit-tråden. “Selv om jeg har erfaring med både bad og med bajere, var det faktisk sjældent at jeg kombinerede de to,” fortæller hun. “Det er forfriskende at drikke i badet, og jeg kan klart anbefale det!”

Jeg spurgte MomOfADragon, om man med r/ShowerBeerGoneWild rent faktisk kan tale om et fetichmiljø, eller om der snarere er tale om et meme eller en slags udfordring, der ikke skal tages alt for seriøst. Det viser sig, at der er tale om en blanding af begge dele. Hun peger mig i retningen af søster-tråden r/ShowerBeer. Den tråd er også dedikeret til folk, der tager billeder af dem selv, mens de drikker øl i badet, men her “opfordres folk til ikke at kommentere på hinandens fysik, og kommentarerne er som regel begrænset til at handle om drikkevarer.” Men MomOfADragon er glad for både øl og ekshibitionisme og r/ShowerBeerGoneWild er altså en god måde for hende at kombinere begge dele på. Og der er da ærligt talt også betagende, når MomOfADragon formår at tage et perfekt balanceret billede af både hendes egen røv og en flaske Doggie Style Pale Ale, ledsaget af en kort anmeldelse af øllen i kommentarsporet, (humlen ikke så velbalanceret, lidt for maltet for en IPA, 3,5 ud af 5.)



Personligt ved jeg ikke, om jeg kunne finde på at tage et kamera med, næste gang jeg skal drikke bajere i badet, men jeg fryder mig ved tanken om at, hvis jeg gjorde, ville jeg blive mødt af en gruppe mennesker, der ville stirre på min nøgne krop, mens de diskuterer belgiske hvedeøls ideelle syrlighed.

Måske der faktisk stadig er håb for internettet?