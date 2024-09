Den her svenske øl er brygget specifikt til at blive drukket i badet

Der er ikke noget her i verden, der kan måle sig med følelsen, når man hopper ind under bruseren ovenpå en lang uge, åbner en øl og slår to fluer med et smæk ved både at friske sig op og varme op til en bytur. Om det er fordi, man er ivrig efter at komme i gang med weekendens druk, eller man bare er fan af at multitaske, så er en øl i brusebadet den direkte vej til sjælefred.

Men har du nogensinde haft problemer med at bælle 33 centiliter humle i løbet af de seks minutters, brusebadet varer, så har et svensk bryggeri nu fundet løsningen: en stærk men sød mini-øl i en flaske på 18 centiliter, som er designet specifikt til at blive drukket i badet.

Videos by VICE

Øllen, en pale ale med det passende navn Shower Beer, er resultatet af et samarbejde mellem bryggeriet PangPang og reklamebureauet Snask. Fredrik Öst, kreativ direktør og grundlægger af Snask, forklarede til MUNCHIES: “Vi har altid elsket ideen med at drikke øl i badet, så at skabe en øl, der kan drikkes under bruseren, måtte gøres. Men vi ville også lave en øl, der kunne sparke aftenen i gang, og derfor endte vi med en stærk men sød øl, der kan drikkes på tre-fire tåre, mens man gør sig klar til tonerne af ‘Dressed for Succes!’“

Alle billeder via PangPang

Grundlægger af bryggeriet PangPang, Fredrik Tunedal, mener, der er noget fundamentalt tiltalende i kombinationen af øl og bad. “Ideen om en øl, der kan drikkes i badet, er en universel ting,” sagde Tunedal. “Som brygger arbejder jeg lange og opslidende dage, og når jeg kommer hjem, er jeg ofte dækket til af maltstøv (min kæreste kalder mig Mr. Malty Pants), og et bad er min vej tilbage til normaliteten.

“Søger man på hashtagget #showerbeer, finder man hurtigt ud af, at mennesker over hele verden elsker følelsen af et varmt bad og en iskold øl. Jeg ville bare optimere den oplevelse ved at forsøge at skræddersy en øl specifikt til den anledning.”

Shower Beer, der blev lanceret i forrige måned, var egentlig tænkt som værende en engangsforestilling, men grundet overvældende efterspørgsel er produktionen af endnu et parti sat i gang. Tunedal håber på, at mini-øllen kan blive en mere permanent del af bryggeriets produktportefølje.

“Vi bryggede det første parti, og det var ikke særligt stort,” sagde Tunedal. “Det var mest bare til det svenske marked, og vi ville gerne have den for os selv. Den blev udsolgt så hurtigt.”

Og Shower Beer skulle faktisk passe særdeles godt til at blive drukket i badet.

“Jeg lod øllet blive længere end normalt i den primære fermenteringstank, før vi tilføjede humle og cold-crashede den,” fortalte Tunedal. “Det tillader øllet at udvikle en sæbeagtig bismag, der i nogle øl anses for at være en fejl, men i Shower Beer er det helt perfekt. Øllet har fået tilføjet meget citra-humle, og den har en citrusagtig, sæbet og lidt urtet profil.”

Men Shower Beer er mere end bare en øl. “Jeg designede opskriften, så den også kan bruges som balsam, så hvis du hellere se godt ud end have det godt, så har jeg også tænkt på dig,” sagde Tunedal.

Det er ikke svært at sætte pris på det elegante ved en øl, der kan drikkes i tre tåre (og bruges som balsam). Folk, der er til lidt længerevarende sessioner under bruseren, må forberede sig på at tage en six-pack med på badeværelset.