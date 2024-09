​Den internationale presse går sammen om åbent brev til Tyrkiets præsident Erdogan

Tyrkiet har i de senere år været i åben krig med idéen om en fri presse.

I de seneste to måneder alene har der været flere angreb på avisers kontorer i Tyrkiet, ligesom flere journalister er blevet overfaldet eller fængslet, heriblandt tre VICE News journalister, hvoraf Mohammed Ismael Rasool fortsat er fængslet. Rasool blev fængslet d. 27. august og anklaget for at samarbejde med en terrororganisation. Anklagen er naturligvis ikke alene uden hold i virkeligheden men direkte absurd. Rasool er endnu ikke blevet løsladt på trods af opråb fra VICE samt andre humanitære organisationer og mediehuse.

Der spekuleres derudover i, at den hårde linje over for blandt andet journalister muligvis hænger sammen med det tyrkiske valg søndag.

Disse angreb på pressefriheden i Tyrkiet har nu fået mere end 50 redaktører fra verdens største mediehuse til at underskrive et åbent brev til Tyrkiets præsident Recep Tayyib Erdogan, hvori de blandt andet minder statslederen om, at Tyrkiet har underskrevet Menneskerettighedskonventionen.

I brevet lyder det: “Regeringens modvilje og i nogle tilfælde manglende fordømmelse af angreb på uafhængige og kritiske journalister er en specielt alarmerende udvikling.”

Redaktørerne afslutter brevet med at opfordre præsidenten til at ændre den tyrkiske kultur, således at den frie presse igen kan komme til orde i landet.

“Som redaktører er vi forfærderdede over at se journaliser, publikationer og medier blive gjort til mål på denne måde. Vi er i stigende grad bekymrede for hvilke konsekvenser, det medfører at rapportere begivenheder i Tyrkiet på en fyldestgørende og korrekt måde – både i Tyrkiet og i udlandet.

Vi opfordrer dig til at fremme en kultur, hvor pressefrihed er fuldt ud respekteret.”

Brevet er blandt andet underskrevet af VICEs grundlægger Shane Smith samt redaktørerne fra VICE News, the Washing Post, the New York Times og ZDF. Også en dansk redaktør har underskrevet brevet, nemlig Chefredaktøren fra Kristeligt Dagblad Erik Bjerager.

Læs hele brevet her og hjælp til med underskriftsindsamlingen for at befrie Rasool her.