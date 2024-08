Den legendariske festival Woodstock bliver genoplivet til sommer

Artiklen er oprindeligt udgivet af Noisey USA

Woodstock, den legendariske 60’er-musikfestival, du sikkert har hørt om i historie i gymnasiet, vender tilbage i år for at fejre, at det er 50 år siden, den første gang fandt sted på en mark i New York. Michael Lang, en af Woodstocks grundlæggere, bekræftede nyheden over for Rolling Stone (selvfølgelig) tidligere på dagen. Den tre dage lange festival finder sted i Watkins Glen i New York fra den 16. til den 18. august.

”Det bliver et meget alsidigt program,” siger Lang til Rolling Stone. ”Der kommer hiphop, rock, noget pop og nogle af de klassiske bands fra den oprindelige festival.” Programmet offentliggøres ikke, inden billetterne ryger til salg engang i februar, men Lang siger, at han gerne vil se kunstnere samarbejde på scenen og hyldestkoncerter til kunstnere, der spillede for 50 år siden. ”Det ville være interessant at se nutidige kunstnere fortolke den musik,” siger han.

Lang insisterer også på, at modsat den skandaleombruste 1999-udgave – der blandt andet bød på et udbrud af E. coli-bakterier og Limp Bizkit – bliver Woodstock ’19 sikker, hygiejnisk og helt fri for Limp Bizkit. ”Den mobile toiletteknologi har udviklet sig meget,” siger Lang i en udtalelse, der på én gang giver os alt for lidt og alt for meget information. ”De er rene, lette at lufte ud, og der er bedre plads. Vi tømmer dem heller ikke under arrangementet, så der kører ikke ildelugtende slamsugere rundt på pladsen. Alt skidtet bliver til gødning.”

Festivalen bliver desuden livestreamet online, og der kommer til at være stort fokus på miljøet. ”Det skår skidt til for planeten, især med hensyn til den globale opvarmning,” siger Lang. ”Vi har alle et ansvar, og vi kan ikke ignorere det. Jeg vil gerne have, at folk bliver mere aktive i kampen. Det er en af hovedårsagerne til, at jeg gør det her.”

Det lyder alt sammen meget 60’er-agtigt. Du kan læse hele artiklen hos Rolling Stone.