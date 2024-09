Mand og kone… og kone: Den mørke verden af polygame bryllupsceremonier

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Broadly USA

På nogle områder minder bryllupperne i den polygame udbrydergruppe fra mormonkirken – The Order i Salt Lake City – meget om helt almindelige, sekulære bryllupper. “De gør slet ikke noget mærkeligt. Bruden har en hvid kjole på og går ned ad kirkegulvet. Det er meget almindeligt,” siger 34-årige Juliana Johnson, som forlod The Order, da hun var 21 år.

Men de adskiller sig alligevel på et par punkter: ligesom de traditionelle bryllupper i hovedgrenen af den mormonske kirke er løfterne ikke “til døden os skiller,” men i stedet “for altid og i al evighed.” “Og lige inden løfterne siges, tager den tidligere kone som regel din og din mands hånd og lægger dem sammen,” tilføjer Julianna. “Det er et symbol på, at hun indvilliger i, hvad der foregår, og at hun symbolsk giver sin mand væk.”

De seneste par år er Order-brylluperne blevet endnu mere atypiske. Efter to af de højest rangerede ældre i The Order, David og Daniel, blev fængslet for incest og voldtægt – de er gift med adskillige af deres egne niecer, halvsøstre og kusiner, hvoraf nogle af dem var mindreårige på tidspunktet for vielsen – ændrede ritualet sig. “Man begyndte at tage bruden og gommen og hvem end, der skulle vie dem, ind i et tilstødende lokale, efter de var gået ned ad kirkegulvet, så der ikke er nogen vidner til vielsen,” forklarer Julianna. “På den måde kan folk juridisk set ikke sige, at de så parret blive gift – og det er som regel kvinden, der er mindreårig, fyren der er ældre, og så er de også i familie med hinanden.”

De mindreårige brude er til gengæld ikke noget nyt. Da Julianna var 15 år gammel, drømte hun, at hun skulle giftes med sin dengang 19-årige nevø, Jacob Kingston – søn til hendes halvbror John Daniel Kingston, som er en central person i The Order. Fordi deres religion – som er en fundamentalistisk fortolkning af den traditionelle mormonisme – dikterer, at Guds profetier kommer til en, mens man sover, ligesom de gjorde til den oprindelige mormonprofet Joseph Smith, lægger medlemmerne af The Order særlig vægt på den bogstavelige fortolkning af drømme.

“De tager drømmetydning til nye højder,” siger Julianna. “De baserer nærmest deres liv på det.” Efter hun fortalte sin familie om drømmen, blev ægteskabet en realitet ret hurtigt efter. Dengang havde Jacob allerede en kone.

Drømme påvirkes af vores vågne oplevelser – en person, du har set i løbet af dagen, ender måske i dine drømme om natten, i takt med at din underbevidsthed bearbejder dagens indtryk. En sekulær fortolkning af drømme ville formentlig sige, at bare fordi man drømmer om en person, betyder det ikke nødvendigvis, at man skal gifte sig med dem.

“Vi voksede jo op sammen, så han var der altid,” siger Julianna. Det forklarer, hvorfor hun drømte om ham – isæt taget i betragtning, at drenge og piger i The Order meget sjældent interagerer med personer af det modsatte køn, der ikke er familiemedlemmer (selvom de fleste medlemmer af The Order er i familie på en eller anden måde, og mange ender med at gifte sig med en fætter eller kusine eller endda en halvbror eller -søster.)

En af de eneste muligheder for interaktion mellem mænd og kvinder foregår under sektens ugentlige komsammener. “For de gifte par kan det være en date-aften, og for dem der ikke er gift endnu, er det stedet, hvor de gør kur til hinanden og lærer hinanden bedre at kende,” forklarer Julianna.

“Mændene kan danse med dem de vil, bortset fra kvinder der er gift med andre mænd,” fortsætter hun. “Hvis en kvinde er gift, danser hun ikke med andre end sin mand eller måske sin far eller bror. Men den gifte mand kan danse med alle de ugifte kvinder.”

Hvis en mand – gift eller ugift – beslutter, at han gerne vil gøre kur til en gift kvinde, så skal han officielt præsentere sig som bejler til hende. “Pigerne kan kun gifte sig med fyre, som præsenterer sig som bejlere,” og for at blive bejler skal manden først have godkendt parringen af lederne i The Order, forklarer det tidligere Order-medlem, Val Snow, som blev udstødt for at være homoseksuel. Under sin tid i The Order arbejdede Val som kok på en af sektens skoler og bagte af og til bryllupskager til de polygame bryllupper.

Selvom Juliannas ægteskab med Jacob Kingston kom til hende i en drøm, og hun tog det aspekt af sin religion seriøst, så havde hun ikke lyst til at gennemføre det, da det kom til stykket. “Flere uger før, sagde jeg til min mor, at jeg ikke ville. Så tog hun mig med ned til John Daniel og hans søn, som jeg skulle giftes med, og sagde ‘Hvis du ikke har lyst til det, så må du sige det til dem.’”

Men Julianna var kun 15 år, og dengang kunne hun ikke sige fra over for sine spirituelle ledere. “Da det kom tættere på, fortalte jeg det også til mine søstre. De sagde bare, at det var helt almindelige kolde fødder og sagde ting som: ‘Du vil lære at elske ham’ eller ‘Du skal nok lære ham bedre at kende’ og den slags.”

På sin bryllupsdag låste Julianna sig inde på badeværelset og græd i to timer, mens hun nægtede at komme ud. Hendes søstre forsøgte at få hende til at åbne døren, men hun ville kun tale med kirkens leder Paul Kingston. “Hvis du ikke har lyst til at gennemføre det, så skal du gå ud til alle de mennesker, som har arbejdet rigtig hårdt på dit bryllup, og fortælle dem, at det ikke kommer til at ske,” husker hun, at Paul sagde.

“Det ville jeg kunne gøre i dag, men ikke dengang. Jeg ville formentlig være blevet udstødt af halvdelen af min familie,” fortæller hun. “Jeg ville ikke føle mig som en skuffelse.”

Julianna gennemførte brylluppet i en hvid kjole, som hun havde syet i hånden med hjælp fra sin søster. “Alle til brylluppet vidste, at jeg ikke havde lyst til at blive gift. De vidste, hvor ung jeg var, og de kendte til hele situationen, men de sad bare og så tavse til, mens det skete,” fortæller hun. “Jeg så aldrig bryllupsbillederne. Det var Jacob, der havde dem. Måske har han fremkaldt dem, måske ikke – jeg ved det ikke.”