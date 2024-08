Den muslimske eks-pornostjerne, som stripper for kvinders rettigheder

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Broadly USA

Torsdag aftens helt store trækplaster ved HeadQuarters Gentlemen’s Club i New York er den 24-årige pakistansk-amerikanske pornostjerne Nadia Ali. Umiddelbart ligner det en almindelig aften. Topløse kvinder danser langsomt og inciterende rundt i cirkler under spotlyset, og strippere i tynde g-strengstrusser giver lapdances til mænd, der sidder nedsunkne i store lænestole. Det hele udspiller sig foran et gigantisk spejl på bagvæggen. Til venstre for scenen står dj’en. Og til højre kan man se Nadia Ali. Hun sidder alene på en plysbetrukket sofa i et indhegnet område iført en stram rød top, g-streng og slør.

At være muslim i den erotiske del af underholdningsbranchen er i sig selv kontroversielt, men at Nadia Ali samtidigt optræder i traditionelle islamiske klædedragter er for mange en vederstyggelighed. I februar 2016 havnede den unge stjerne på forsiderne, fordi hun modtog flere dødstrusler efter at have båret hijab i en pornofilm. “Jeg har modtaget beskeder som: ‘Jeg slår dig ihjel’, og ‘Jeg sender dit lig til din mor’,” fortæller Nadia Ali, hvis seksualitet af mange ses som en hån mod Gud. “Men jeg bliver ikke længere truet på livet,” siger hun og tilføjer, at hendes modstandere nu nøjes med at konstatere, at hun ender i helvede. Og det er ikke kun muslimer, som har kritiseret Nadia Ali. Folk med andre religiøse og etniske baggrunde har også meldt sig på banen.

Da vi taler sammen på klubben torsdag aften, fortæller Nadia Ali, at hun ikke længere laver porno. “Jeg har fået et andet kald,” siger hun, mens musikken blæser ud over lokalet. “Det var en stor oplevelse at lave porno,” men nu vil hun istedet fokusere på at være forretningskvinde og fortaler for kvinders rettigheder. Nadia Ali er især interesseret i at oplyse unge muslimske piger og kvinder om den sexistiske uretfærdighed, der finder sted i Mellemøsten og Sydasien. Hun vil nemlig modarbejde det, hun opfatter som en patriarkalsk kultur i regionerne.

Nadia Ali mener, at den seksuelle undertrykkelse af kvinder i Pakistan antager mange former. Kulturen er mandsdomineret, og kvinder har meget få rettigheder i deres forhold. “Ifølge de islamiske regler, så skal du have sex med din mand, hvis han ønsker det. Man kan ikke sige nej.”

For pakistanske mænd er den ideelle hustru en seksuelt uerfaren kvinde, som de ikke føler sig tilfredsstillet af, siger Nadia Ali. Derfor ender mange mænd med at opsøge kvinder, der står lavere i samfundshierarkiet, for at blive tilfredsstillet af dem. “Der er mange mænd, som finder den ideelle brud, men så ender de med at bolle udenom med prostituerede, fordi de er kujoner,” siger hun. “De vil ikke være forbilleder for deres koner og hjælpe dem frem i soveværelset.”

Nadia Ali er imod en enhver form for kvindeundertrykkelse. “I mit eget land blev en ung kvinde for nyligt myrdet, fordi hun hjalp en anden med at stikke af fra familien for at blive gift. Der er kvinder, der bliver dræbt, fordi de går i skole. Kvinder, der bliver dræbt for at uddanne andre kvinder. Sådan noget bliver de myrdet for. Hvis de dør på grund af det mest basale lort, så kan jeg lige så godt blive fordømt for at gøre det mest ekstreme.”

Gennem sit arbejde i sexindustrien vil Nadia Ali vise verdenen, at muslimske kvinder også har en seksualitet. “Jeg har min tro og min kultur med mig,” siger hun. “Men min tro har intet med mit arbejde at gøre.” Derfor var valget om at bære hijab i en pornofilm meget bevidst.

“At have hijab på, mens man knalder foran et kamera, er en måde at vise, at det er okay – det er normen,” fortæller hun. Hun tilføjer, at mange i Pakistan så det som en fornærmelse mod hijabben, som om hun foragter den, men det var ikke intentionen. “Jeg prøvede at åbne op for en dialog og at fortælle muslimske kvinder, at det er i orden at onanere og være åben omkring sin seksualitet.”

Selvom det at være iført en hijab er hendes mest åbenlyst politiske handling, fortæller Nadia Ali, at hendes pornofilm også rummer andre politiske dimensioner. I en af dem optræder hun som lærer. Lige inden de mandlige elever knalder hende på stribe, udspørger de hende om hendes sexliv som muslimsk kvinde. “Vores ægtemænd har lov til at have sex med fire andre kvinder,” forklarer hun eleverne. “Så selvom han er ude at få fisse andre steder, så skal du være loyal overfor ham?” udbryder en af eleverne forbløffet. “Ja, og jeg må ikke prøve andre pikke,” svarer Nadia Ali.

“Jeg er praktiserende muslim,” fortæller Nadia Ali, mens lokalet bades i lys fra spotlamperne og flere mænd strømmer ind af døren. “Det, du laver, er ikke, det du er. Jeg beder morgenbøn hver dag, og om aftenen stripper jeg.” Hun oplever, at mange mennesker mener, at de to ting er uforenelige. At de antyder en fejl i hendes karakter.

“De tager det tungere, end jeg gør,” siger hun. “Min tro har intet med min seksualitet at gøre. Det er en langt større konflikt for mit publikum, end det er for mig.”

En ting er, at distancere sig fra fremmedes reaktioner, men hvad siger Nadia Alis familie og venner til hendes karrierevalg? “Mine forældre var ved at få et slagtilfælde,” fortæller Ali. Men i dag støtter de hende i hendes politiske kamp og det budskab, hun forsøger at sprede. Selvom de stadigvæk er kritiske overfor det med pornoen.

Da klokken nærmer sig et om natten, samler danserne og mændene sig foran scenen, og en ældre herre tager demonstrativt plads helt oppe foran, hvor Nadia Ali skal til at gøre sin debut. Hun har aldrig været hovednavnet til en forestilling før. Det er et historisk øjeblik, tænker hun. Der kommer ny musik på anlægget, og Nadia Ali bliver kaldt om bag tæppet, hvor hun skal gøre klar til sin optræden.

“Jeg har mistet mange af mine venner,” fortæller hun mig, idet hun rejser sig for at gå. “Da de fandt ud af, at jeg fik en masse omtale på nettet, så ville de ikke ses med mig længere.” Hendes venner sagde, at hun havde mistet sin selvrespekt, og at de ikke kunne tage hende seriøst længere. Nogle gik endda så langt som at tale nedsættende om hendes familie.

“Jeg blev ked af det,” siger Nadia Ali. “De troede ikke, jeg kendte mig selv længere. Men det gør jeg, og jeg prøver at skabe en forbindelse til andre kvinder. Jeg vil bare have at kvinder og mænd er lige.”