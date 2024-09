Den ultimative lasagne

“Hvis du ikke kan lide lasagne, så er du sandsynligvis en idiot.”

Forberedelse: 1 time

Ingredienser

120 ml rapsolie

1800 g hakket oksekød

240 ml god olivenolie

1 hel hvidløg

1 gulerod

1 stort løg

4 spsk tomatpuré

3 spsk tørrede chiliflager

1 liter oksebouillon

5 dl mælk

3 æggeblommer

1 bundt persille

1 pakke lasagneplader

Ca. 1 kg mozzarella

250 g parmesanost

Vejledning

1. Dæk bunden af en dyb gryde med rapsolie og sæt den på højeste blus. Tilføj det hakkede kød. Når det nederste af kødet er godt brunet, så rør rundt og sørg for at resten af kødet også får en pæn brun farve. Kødet skal ikke være gråt.

2. Mens kødet brunes, finthakkes hvidløg. Tilføj en smule salt til hvidløget og brug din kniv til at mase det sammen. Riv guleroden og hak løget i fine stykker. Hæld olivenolie i en pande og sauter grøntsagerne ved middel varme, indtil de bliver en smule karamelliserede (brune men ikke mørkebrune). Derefter tilføjes tomatpuréen og steg i yderligere fem minutter, indtil den rå tomatsmag er væk.

3. Bland grøntsagerne og tomatpuréen med det brunede kød. Rør rundt indtil du har en god blanding. Nu tilføjer du chiliflager og oksebouillon. Kog det op og lad det simre i 15 minutter. Rør rundt hvert 3-5 minut, så det ikke brænder på.

4. Når bouillonen er blevet kogt godt af (saucen skal være godt tyk), så tilføjer du halvdelen af mælken. Kog det ind, tilføj det resterende mælk, og kog det ind igen. Tag sovsen af blusset og tilføj de tre æggeblommer. Rør godt rundt og lad blommerne emulgere i kødsovsen. Smag til med salt og peber.

5. Hak persillen. Nu er det tid til at samle lasagnen. Varm ovnen op til 180°C.

6. Hæld kødsovs i bunden af et ildfast fad. Dæk derefter til med lasagneplader. Lav så endnu et lag sovs og så et lag ost. Læg lasagneplader på igen og gentag indtil det ildfaste fad er fyldt. Tilføj hakket persille til det midterste lag og revet parmesanost på toppen.

7. Stil det ildfaste fad i ovnen over en bradepande, så der ikke drypper ost ned i bunden. Bag lasagnen indtil den er gyldenbrun på toppen (30-35 min).

8. Når den er gyldenbrun, skal du tage den ud af ovnen og lade den hvile i 15 minutter. Skær den ud og server den med salat eller andet grønt, der kan balancere denne bombe af ost og kød.

