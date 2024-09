Denne bedstefar røg ekstrakt fra verdens stærkeste chili i en e-cigaret

“God eftermiddag kære YouTubere.” Sådan starter en typisk video lavet af Russel Hawkins, der også er kendt som Crazy Insane Vaper.

For et års tid siden gik det op for Hawkins, en bedstefar fra byen Wichita i den amerkanske delstat Kansas, at han kunne opbygge en habil følgerskare på YouTube, hvis han puttede mærkelige ingredienser i en e-cigaret. Ting som for eksempel olien fra en dåse kippers, “saft” lavet på et morgenmadsprodukt, eller en mikstur lavet af soja og sennep. Du ved, de sædvanlige ting.

Hver af videoerne begynder med, at Hawkins forklarer, hvorfor han har valgt dagens smag, mens han gør e-cigaretten klar og efterfølgende ryger det.

Hawkins videoer levede en stille tilværelse i det stort set ubemærkede hjørne af YouTube-universet, hvor man også finder kedelige danseopvisninger og mikroput-fodboldkampe. Lige indtil han fik en lys idé. Hawkins besluttede sig for at ryge Carolina Reaper chili, der har ry for at være verdens stærkeste, og den selvsamme chili, der ondulerede Chili Klaus og Bubber for nogle år siden. Men det stoppede ikke der. Hawkins lovede ydermere seerne en “tredobbelt overraskelse”.

I videoen, der efterfølgende er gået viralt, forklarer Hawkins, at han selv gror Carolina Reaper, og at han i år høstede særligt mange. Det fik ham til at knuse og blende noget af det, så det kunne ryges i en e-cigaret.

Det første hvæs efterfølges af en længere serie af hosten, spytten og opkast. Det er det næste skridt i historien om selvforårsaget ubehag i forbindelse med indtagelse af chili.

Men Hawkins stopper selvfølgelig ikke ved bare at ryge den stærkeste peber i verden. “Den tredobbelte overraskelse” afsløres, da Hawkins sniffer lidt Carolina Reaper op i næsen gennem et sugerør. Derefter gnubber han sine øjne med det overskydende peberstøv.

“Åh gud, mine lunger brænder… Jeg håber virkelig, at I nyder det her, røvhuller,” siger Hawkins. Efter at have taget en pause for at sunde sig—eller for at ringe 112—vender Hawkins tilbage foran kameraet. “Jeg endte med at brække mig i omkring ti minutter. Jeg understreger endnu engang: lad være med at gøre det her derhjemme. Lad bare være. I skal slet ikke prøve det. Lad være med at ryge noget, der er stærkt. Specielt ikke verdens stærkeste chili.”

Og hvis du troede, at manden på det tidspunkt ville være tilfreds og klar til at lægge sine e-cigaret eskapader på hylden, så er du helt galt på den.

Da Hawkins ryger væden fra en dåse kippers, forklarer han: “Dagens udfordring er kippers. Jeg ved ikke, om I kender dem, men det er en krads fisk. Jeg elsker dem. Spiser dem med kiks eller sådan noget. Men det kan være slut efter i dag.”

Så slemt skulle det ikke gå. Kippers-saft i en e-cigaret er ifølge manden, der har prøvet det, oven i købet ikke engang dårligt: “Det er bare fisk,” siger Hawkins efter at have brugt en pipette til at udtrække lidt af den olierede væske. “Jeg har et par katte stående ved siden af mig, der tænker, ‘Hvad helvede har du gang i?’ Hmm, det smager faktisk helt udemærket. Hej misser. Hvor mange andre kender I, der kunne finde på at ryge fiskeolie? OK, nu begynder det at blive ulækkert.”

Soja og sennep røg ikke lige så nemt ned. Hawkins starter med at sige: “I dag skal jeg ryge en kombination af sojasovs og sennep. Det bør blive rigtig godt. Nu sker det. Jeg har min gode gamle brækspand klar…” Og derfra går det hele bare ned ad bakke.

Det virker som en rimelig høj pris at betale for bare fem minutters internetberømmelse, men der er altså ikke noget, der lader til at afskrække Hawkins. Så ryg du bare videre, din skøre original. Du skal bare ikke forvente, at vi andre følger trop.