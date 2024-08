Vi mødte dem, der er oppe at køre over Danmarks nye feministiske parti

Det er alt andet end drømmevejr, hvis man er et nystartet politisk parti, der er gået på gaden for at møde sine vælgere. Og det er præcis, hvad Feministisk Initiativ er. Tirsdag aften blev det offentliggjort, at Danmark har fået sit helt eget feministiske parti, og de Feministiske Initiativ’er, der allerede eksisterer i Sverige, Norge og Finland, havde fået en lillesøster. Ambitionen er i første omgang at blive valgt ind i Københavns borgerrepræsentation og regionsrådet i Region Hovedstaden ved kommunalvalget i november. Indtil videre har de offentliggjort otte konkrete initiativer, som de vil kæmpe for at få gennemført. Blandt andet vil de indføre en kommunal barselsordning, der øremærker halvdelen af barslen til kommunalt ansatte fædre. Derudover vil de etablere et værn til voldsramte kvinder, som skal sikre, at kvinder får hjælp i op til et år efter, at de har forladt et krisecenter. Endelig vil de indføre kønskvoter i Københavns Borgerrepræsentation, så mindst 40 procent af udvalgene består af kvinder. Men det er ikke kun kvinder, der er fokus på. De vil også gøre København til en “mandecertificeret kommune”, hvilket vil sige, at de ønsker at udarbejde en sundhedspolitik, der skal sikre, at mænds psykiske og fysiske helbred bliver taget seriøst.



Onsdag havde Feministisk Initiativ inviteret københavnerne til at komme forbi og møde dem på Dronning Louises bro klokken 11 og klokken 15. Lyserøde balloner blafrede i vinden, mens de syv kvinder fra Feministisk Initiativ stod klar i regnen til at møde deres potentielle vælgere. Den første mødte op på slaget 11.00.

Alle billeder af Ida Maj Krogh Eriksen

Chris Poole, underviser i voldsforebyggelse og feministisk selvforsvar

Broadly: Hvorfor er du kommet i dag?

Chris Poole: Fordi jeg er benhård feminist og har været det, siden jeg var 18 år. Jeg har aldrig haft lyst til at melde mig ind i et parti, men nu har jeg. Hvis vi sammenligner os med Sverige, Norge, Finland og Island, så ser vi bare så dårlige ud . Og politikere og almindelige mennesker vil ikke se i øjnene, hvor langt bagud vi er i Danmark. Så der skal gøres noget, og der skal råbes højt, og derfor tror jeg, at vi har brug for at organisere os i sådan noget som Feministisk Initiativ.

Hvad er din største forhåbning til partiet?

At de komme til at påvirke dagsordenen, og at de får valgt nogle kvinder ind i byrådet til november, men på længere sigt håber jeg, at de problematikker, som vi har omkring køn, får en meget større plads i den offentlige debat, og at der bliver afsat flere ressourcer til at bekæmpe de åbenlyse problemer, der er.

Hvad, mener du, bør være en mærkesag?

Vold mod kvinder. Helt sikkert. For det er så fundamentalt. Alle de artikler, der har været i de sidste mange måneder, på grund af voldtægter på Roskilde Festival og den svenske journalist, der blev dræbt i en ubåd, har vækket kvinders angst for vold. Denne her frygt for vold påvirker så mange kvinder på alle mulige niveauer. Det skal vi gøre noget ved. Jeg har arbejdet med vold mod kvinder i over 40 år, og jeg ved, hvor svært det er at få den slags på den politiske dagsorden.

Kunne du finde på at stemme på dem til november?

Ingen tvivl om det. Det gør jeg.

Da Feministisk Initiativ gik i seng i tirsdags havde de otte medlemmer, men allerede da de vågnede onsdag morgen havde de 40. Torsdag formiddag var de oppe på over 100 indmeldinger i partiet. Både mænd og kvinder. I Feministisk Initiativ afhænger ens medlemskontingent af ens løn. Får man udbetalt under 10.000 kr. om måneden, skal man kun betale 120 kroner om året, hvorimod man skal af med 1440 kroner om året, hvis man har en månedsløn på over 25.000 kr. De mange nye medlemmer møder dog ikke umiddelbart op her til formiddag. De første ti minutter er Chris Poole den eneste i selskabet, der ikke har en parti-t-shirt på. Men så slår endnu en begejstret person sig til selskabet. “Hey, er det her, man kan møde et feministisk parti, eller hvad?”

Sisse Sejr-Nørgaard

Sisse Sejr-Nørgaard, journalist

Broadly: Hvorfor er du kommet her i dag?

Sisse Sejr-Nørgaard: Fordi der bliver skrevet historie. Jeg var til et arrangement i Aarhus for et par uger siden, hvor der var en debat om, hvorfor der ikke var et feministisk parti i Danmark. Der var der en mumlen om, at der var noget på vej, men ingen vidste rigtig, hvad det handlede om. Cut til i går aftes, hvor jeg kan læse, at partiet er opstået, og så tænker jeg bare: Det bliver jeg nødt til at se.

Hvad er dit håb for Feministisk Intitiativ?

Først og fremmest, at de kommer ind. Jeg vil gerne se dem spille bold med partierne inde på rådhuset. For en ting er balloner, klistermærker og fede t-shirts, en anden ting er, om de kan få politisk slagkraft. Sådan, som jeg læser det, så har de en stor fælles demografi med Enhedslisten, og jeg kunne godt forestille mig, at folk i København ville vælge Enhedslisten frem for Feministisk Initiativ, fordi dem kender de. Og så er jeg jo mor til en 3-årig, og det med normeringer i børnehaven er ikke det, der er højest på Frank Jensens prioriteringsliste, og sådan nogle ting tror jeg, at Feministisk Initiativ vil kæmpe for.

Hvad er drømmescenariet for det her parti?

At de inspirerer andre kvinder til at gå ud og gøre det, de tror på. Uanset om man er enig med dem eller ej, så synes jeg, det er genialt, at se kvinder samle sig, puste balloner op, dele merch ud og have det vildt.

Kunne du finde på at stemme på dem?

Det er en hemmelighed.

Feminismen i Feministisk Initiativ skal forstås i bredeste forstand. De fokuserer ikke kun på ligestilling mellem mænd og kvinder, men på ligestilling og lige adgang for alle uanset “køn, opholdsstatus, kønsidentitet, etnicitet, alder, kønsudtryk, handicap, klasse, tro/religion, uddannelsesniveau, nationalitet og seksualitet”, som det hedder i deres værdiprogram. Her skriver de også, at de ikke er blinde over for deres egne privilegier, og at de har et såkaldt “intersektionelt blik” på ligestilling. Det sidste er noget, som de næste to, der dukker op for at hilse på Feministisk Initiativ, er særligt optagede af.

Sofie Trier Jensen og Line Lauritsen.

Sofie Trier Jensen, kønsstudiestuderende og praktikant & Line Lauritsen, mangfoldighedskonsulent

Broadly: Hvorfor er I kommet her i dag?

Sofie Trier Jensen: Fordi det er vildt nice og spændende, at der er kommet et feministisk initiativ til Danmark. Vi arbejder ved Mangfold, som også beskæftiger sig med køn, diversitet og mangfoldighed, så vi er her også for at bakke op og holde fanen højt.

Hvad er jeres forhåbninger til det her parti?

Line Lauritsen: Drømmen er jo selvfølgelig, at de kan komme ind og skabe en større repræsentation og give minoriteterne en stemme. At de rent faktisk er “de andre”. Nogle, der har mærket på egen krop, hvordan det er at være en minoritet – både i forhold til etnicitet, religion, seksualitet og køn. Sådan at det i stedet for at være en hvid, privilegeret mand i jakkesæt, der taler om de undertrykte lesbiske sorte kvinder, rent faktisk er nogle, der ved, hvordan det er være i en undertrykt position.

Synes I, at der har manglet et feministisk parti i Danmark?

Line: Selve ordet har selvfølgelig manglet, men jeg vil da sige, at jeg også ser Alternativet, som jeg selv er medlem af, som et feministisk parti.

Sofie: Man kan pege på flere partier, som har feministiske elementer i deres partiprogrammer, men jeg synes, det er spændende at bygge et partiprogram op om en feministisk ideologi.

Line: Det her parti går ud og siger, at de arbejder intersektionelt, og at de ikke er privelegieblinde, så det bliver også spændende at se.

Hvad ville I ønske blev deres mærkesag?

Line: At få noget mere normkritik ind i børneopdragelse, i skoler og i vuggestuer – alle steder simpelthen.

Sofie: Ja, normkritik og kønsnuanceret tilgang til børn og unge, men i virkeligheden også på alle mulige andre institutionsområder som for eksempel sygepleje og ældrepleje.

Kunne I overveje at stemme på Feministisk Initiativ til kommunalvalget i november?

Line: Jeg ved ikke så meget om, hvad de konkret kunne tænke sig at gøre, det har jeg ikke sat mig så meget ind i endnu, men det er absolut ikke udelukket, og det er noget, jeg vil følge meget med i.

Sofie: Det er klart en mulighed.

Blandt de syv medlemmer fra Feministisk Initiativ, der står og uddeler flyers ved cykelstien, er både kandidater til regionsrådet og borgerrepræsentationsamt samt bestyrelsesmedlemmer. Når de stikker deres postkort frem mod de forbipasserende cykellister, tager de fleste smilende imod. En enkelt kvinde bremser også hårdt op i sin bil for at få et postkort og et klistermærke med. På kortet står der #UdMedRacisterneIndMedFeministerne. Da en af de forbipasserende får øje på den lille forsamling, udbryder hun: “Er I her allerede nu?! Jeg troede først, det var kl. 15.00, man kunne møde jer”.

Rose Bruun Møller Halvorsen.

Rose Bruun Møller Halvorsen, jobsøgende

Broadly: Hvorfor vil du gerne møde Feministisk Initiativ?

Rose Bruun Møller Halvorsen: Det er fedt, at det er kommet et politisk parti, som vil have noget på dagsordenen og kæmper om nogle pladser. Jeg har ellers været tilhænger af ikke at gå den etablerede vej, fordi jeg mente, det var bedre med en græsrodsbevægelse, men jeg kunne egentlig godt tænke mig at udforske begge dele.

Hvad er din forhåbning til Feministisk Initiativ?

At de får virkelig meget opbakning og positiv opmærksomhed. Og at partiet gør nogle andre ting end bare at uddele valgflæsk en gang imellem, men at der for eksempel kommer nogle fede artist-talks, walks, shows og festivaler.

Er der nogle bestemte kønskampe, som du håber, at Feministisk Initiativ kommer til at fokuserer på?

Jeg synes, det kunne være fedt, at der blev sat mere fokus på juridiske ting, såsom voldtægt og fysisk og psykisk vold mod kvinder og queers.

Tror du, at Feministisk Initiativ også kan rumme queerbevægelsen?

Det er i hvert fald noget, man skal holde fast i, at man gerne vil være allieret med. Nu ved jeg jo ikke, hvor mange queers, der er med, men jeg synes helt klart, at det skal kræves, at der er nogle queers med, så Feministisk Initiativ ikke kæmper nogle andre menneskers kamp.

Overvejer du at stemme på dem til valget i november?

Total meget. Helt sikkert. 100 procent. Nu skal jeg lige ind og læse lidt mere, og jeg vil også gerne selv være med, men ud fra hvad jeg lige har læst, og fordi de står ved, at det er feminisme, synes jeg, det er sygt fedt.

