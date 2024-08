Der er nogle virkelig fucked up ecstasypiller i omløb i København

Snak med de oldschool typer, der var med på den første ecstasybølge i 90’erne, og de får julelys i øjnene af tanken om de piller, de var blæst på. Sidenhen har ecstasy – i Danmark i hvert fald – ikke været det mest efterspurgte stof i nattelivet. Nu tyder noget på, at pillerne er på vej til at gøre comeback, og nogle af de nye piller på markedet er så stærke, at folk kommer galt afsted. Det fortæller flere kilder – både pushere, Retsmedicinsk Institut og almindelige folk i nattelivet – til os.

Tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at ecstasypiller i Danmark i starten af nullerne havde et mdma-indhold på op til 159 mg, mens nogle af de piller, som sælges i København for tiden, angiveligt er helt oppe på 250 mg mdma. Det er vigtigt at understrege, at det ikke er officielle tal, men hvis det passer, så pas lige på, inden du flækker dig selv ned. Især hvis du får stukket en sort pille i hånden.

Videos by VICE

Én af dem, der har prøvet de stærke piller, er Sofie*, som fik en overdosis til en ravefest i København sidste weekend, efter hun havde indtaget halvanden sort ecstasypille. Til samme fest var der flere andre, der også fik for meget. Det var de samme, sorte piller, der skiftede hænder til festen.

Jeg gør et stort nummer ud af at fortælle, at der kan gå helt op til en time, før de mærker effekten, og at de for alt i verden ikke må begynde at tage mere, før den tid er gået – pusheren A

“Normalt tager jeg kun en kvart til at starte med, men jeg var virkelig stiv. Jeg var ikke engang bevidst om det. Jeg fik en overdosis. Mit hjerte hamrede, og min krop gik i chok. Alle mine led og muskler låste sig. Jeg gik i en form for krampe og fik fråde om munden,” fortæller Sofie.

Hun blev hentet i en ambulance og kørt til hospitalet, hvor hun fik taget blodprøver, fik beroligende medicin og sov rusen ud. Sofie har taget ecstasy før, men har aldrig haft en dårlig oplevelse med det.

“Jeg har prøvet det flere gange i løbet af de seneste tre år. Normalt er det rigtig sjovt, men normalt drikker jeg heller ikke så meget. Jeg var virkelig fuld. Og jeg havde også taget kokain. Det her var bare en ekstraordinær idiotaften. Det hele skete lidt spontant. Det var så længe siden, at jeg prøvede det sidst, at jeg ikke tænkte så meget over det.”

Hun har det bedre nu, men oplevelsen sidder stadig i hende:



“Jeg har ondt i alle led. Jeg får chok om natten. Ligesom når man er lige ved at falde i søvn, og man så vågner pludseligt op. Jeg er ret rystet, og jeg har det ikke sådan super. Det her var et wake up call. Jeg tænker meget på, hvor galt det kunne være gået. På et eller andet tidspunkt er det en god idé at stoppe. Det tidspunkt er nok nu, jeg er færdig med det”.

Vi har talt med flere københavnske pushere, der uafhængigt af hinanden fortæller, at der er stor efterspørgsel på ecstasy igen.

“Jeg er slet ikke i tvivl om, at ecstasy er stærkt på vej tilbage, nu hvor mdma-krystallerne er blevet så beskidte. Når jeg snakker med mine kontakter i Holland og Tyskland, er det det samme, jeg hører. Folk er klar på E’er igen.”, siger pusheren A*, en mand med rødder i den københavnske ravescene.

Narkohandlerne, vi har talt med, kender også til de her sorte ecstasypiller. De skulle angiveligt være blandet op med andre syntetiske stoffer, 2C-B og 4-FA – i så fald et blandingsprodukt, der fucker dig endnu mere op, hvis du tager for meget.

A siger selv, at hans piller indeholder 220 mg mdma og intet andet. Det er en ret stor dosis i én mundfuld, så han gør, hvad han kan for at advare sine kunder, fortæller han.

“Jeg gør et stort nummer ud af at fortælle, at der kan gå helt op til en time, før de mærker effekten, og at de for alt i verden ikke må begynde at tage mere, før den tid er gået. Men utrolig mange fatter ingenting af, hvad jeg har sagt, og skriver, at lortet ikke virker. Så må jeg skynde mig at skrive, at de for guds skyld ikke skal spise flere, hvorefter jeg får en besked, hvor der står ‘sorry, jeg var for hurtigt ude, er helt blæst nu’ eller noget.”

Herhjemme har ecstasy haft et lidt blakket ry siden dengang i starten af 00’erne, hvor der gik historier om piller med rottegift i, (rygter, der angiveligt stadig er liv i) og det banede vejen for mdma-krystallerne, som blev set som et renere alternativ. Men nu er rollerne byttet om, mener A:



“Der er kommet meget beskidt mdma på gaden, efter at cokedealerne har sat sig på salget. Så skal det nok blive lort før eller siden. Så nu søger folk tilbage til pillerne.”

Retsmedicinsk Institut bekræfter overfor VICE, at der i de senere år har været en tendens i retning af, at ecstasy er blevet stærkere.

Rigspolitiet skriver i en mail, at det ikke har registreret en stigning i mængden af ecstasypiller i omløb, og det har “så vidt vides ikke beslaglagt sorte ecstasytabletter.”



*Sofie og pusheren A medvirker anonymt. Redaktionen er bekendt med deres rigtige identitet.