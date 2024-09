Der har været 17 skoleskyderier i USA siden skyderiet i Parkland for ni uger siden

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA

Den 20. april 1999 gik to elever ind på Columbine High School i Littleton, Colorado bevæbnet med to jagtgeværer, en riffel og en semiautomatisk pistol. De to havde også hjemmelavede eksplosiver med og dræbte 13 mennesker og sårede yderligere 20, før de selv begik selvmord. Tragedien blev kendt som Columbine-massakren.

Onsdag den 14. februar i år gik en 19-årig tidligere elev på Marjory Stoneman Douglas High School i Parkland, Florida ind på skolen bevæbnet med en semiautomatisk riffel og dræbte 17 elever og medarbejdere og sårede yderligere 17.

For få dage siden, den 20. april 2018, blot få timer inden tusindvis af skoleelever over hele USA havde planlagt at udvandre fra undervisningen i en protest, der til dels var ansporet af Parkland-skyderiet, fandt endnu et skoleskyderi sted ved Forest High School i Ocala, Florida, hvor en elev blev skudt i anklen.

Ifølge Everytown for Gun Safety, en nonprofitorganisation, der registrerer tilfælde af skydevåbenrelateret vold i USA, så er Forest High School-skyderiet det 34. af sin slags i 2018 og nummer 17 i rækken af skyderier, der har fundet sted siden Parkland-skyderiet for lidt over to måneder siden. Organisationen kan videre oplyse, at der siden 2013 har været 303 skoleskyderier i USA, hvilket i gennemsnit er én hændelse om ugen. Langt størstedelen omtales ikke i landsdækkende medier.

Det er en utroligt krævende opgave at holde regnskab med skoleskyderier i USA. Årsagen er meget klar: Ifølge amerikansk lovgivning – specifikt det meget omtalte Dickey-tillæg – har Center for Disease Control and Prevention (statsorganet i USA, der har ansvar for beskyttelse af folkesundhed) forbud mod at investere midler i forskning af skydevåbenrelateret vold. Det er derfor kun private organisationer, som kan forestå arbejdet. Kongressen vedtog Dickey-tillægget i 1996 under pres fra National Rifle Association (en interesseorganisation, der kæmper for retten til at bære våben). I 2016 vurderede American Medical Association, at skydevåbenrelateret vold har nået et niveau, hvor det udgør en ”folkesundhedsmæssig krise”.

Samlet set repræsenterer de 17 tilfælde, der har fundet sted siden Parkland-skyderiet, en bred vifte af hændelser, der falder under kategorien skoleskyderi – herunder vold med dødelig udgang begået af elev, selvmord begået af en elev, en voldelig hændelse på en skoles grund sent om aftenen og adskillige skydevåbenrelaterede uheld og hændelser, hvor lærere har affyret skydevåben. Broadly har talt med elever fra 11 ud af de 17 skoler, der har oplevet skyderier siden Parkland. Herunder følger deres historier. Selv om hændelserne er vidt forskellige, er holdningen til skydevåben og vold den samme blandt eleverne.





North Broward Prep School, 15. februar

Dagen efter skyderiet i Parkland blev North Broward Prep School, en lille privatskole, der ligger ti kilometer fra Marjory Stoneman Douglas High, lukket ned af myndighederne, da der indløb meldinger om, at skud var affyret. Man konkluderede i sidste ende, at ingen skud var affyret, men at lyden stammede andetsteds fra. Mens politiet var på skolen for at efterforske hændelsen, skød en politiassistent fra Broward Sheriff’s Office sig ved et uheld i benet.

Matthew Weinstein, som går i 3.g på North Broward og bor i Parkland, tilbragte dagen sammen med sine klassekammerater i klasseværelset, hvor de endnu ikke var klar over, at der var tale om falsk alarm. ”Det var dagen efter Marjory Stoneman Douglas-skyderiet, så vi var alle sammen bange,” fortæller Matthew Weinstein til Broadly. ”Efter læreren havde låst døren, brød folk ud i tåre. Vi var bange for, hvad der skulle ske. De tænkte sikkert også på deres venner på Douglas, som lige havde gennemlevet noget lignende.”

“I ugerne efter hændelsen på min skole, tænkte jeg konstant, hvis der nu skulle ske noget på min skole, hvordan ville jeg så reagere?“

Broadly: Føler du dig tryg på skolen?

Matthew Weinstein: Sådan som lovgivningen i forhold til skydevåben ser ud i dag, så nej, jeg føler mig ikke tryg på skolen. Det tror jeg ikke, der er nogen, der gør lige nu. Før skoleskyderiet den 14. februar var det ikke noget, jeg tænkte meget over, men det var stadigvæk noget, der bekymrede mig. Nu ligger det mig hele tiden på sinde, og jeg træffer hele tiden valg for at beskytte mig selv. Jeg sætter mig aldrig det samme sted, og jeg holder mere øje med folk omkring mig. I ugerne efter hændelsen på min skole, tænkte jeg konstant, hvis der nu skulle ske noget på min skole, hvordan ville jeg så reagere?

Efter Parkland-skyderiet, hændelsen på din skole og March For Our Lives, hvad tror du så, det næste skridt er?

Skydevåbenrelateret vold er noget, vi alle sammen skal forholde os til nu. Vi kan ikke bare glemme de her forfærdelige hændelser og tænde for tv’et i stedet. Hvis folk bliver ved med at være aktive i kampen, tror jeg på, at vi kan presse politikerne til at vedtage nogle fornuftige love på området. Unge skal også lade sig registrere, så de kan stemme til valg. Ved midtvejsvalgene i 2014 var det kun 13 procent af stemmerne, der kom fra unge mellem 18 og 29. Hvis vi kan få flere unge til at stemme, kan vi også få de rigtige politikere valgt. Vi har brug for politikere, som vil lytte til de unge generationer og få gjort noget ved problemet.

Jackson Memorial Middle School, 20. februar

Mindre end en uge efter Parkland-skyderiet og fem dage efter North Broward-hændelsen gik en 13-årig syvendeklasseelev ind på Jackson Memorial Middle School i Massillon, Ohio med en kaliber .22 riffel, som ingen havde set ham komme med. Senere på morgenen opdagede en anden elev riflen og slog alarm. Før den blev konfiskeret, havde den pågældende elev formået at skyde og såre sig selv på badeværelset. Ingen andre kom noget til.

Efter det første skud blev affyret, blev skolen lukket ned – det samme skete for Jackson Memorial High School, som ligger tæt på. Maria Mitri, som går i 2.g der, sad midt i en kemitime, da skolen iværksatte nedlukningsproceduren. Hun blev omgående grebet af frygt og bekymring for sin lillebror, der er elev på Jackson Memorial Middle School.

”Man kan ikke gå til koncert. Man kan ikke gå på natklub. Man kan ikke tage på arbejde eller i skole. Man kan ikke gøre noget som helst uden samtidig at frygte for sit liv,” fortæller Maria Mitri til Broadly. ”Det er sket før, så hvorfor skulle det ikke ske igen?”

Broadly: Måneden efter hændelsen på din skole var du med til at organisere en elevstrejke som reaktion på den mangelfulde våbenlovgivning. Hvad satte du fokus på i din tale?

Maria Mitri: En af de ting, jeg talte om, er, at mange af de folk, der støtter det andet tillæg til forfatningen [som sikrer privatpersoner retten til at bære våben, red.], siger, ”Det er min forfatningssikrede ret at eje et våben”. Men den her bevægelse handler ikke om at bandlyse alle skydevåben. Vi vil have begrænset adgang, vi vil ikke bandlyse våben fuldstændigt.

Du nævnte også, at eleverne på din skole har diskuteret behovet for metaldetektorer. Ville du føle dig tryggere, hvis I havde dem?

Ja, altså en dreng, der er på alder med min lillebror, lykkedes med A) at få sin riffel med ud af huset B) med på bussen C) af bussen igen og D) ind på skolen, som er fuld af mennesker. Der var ingen, der lagde mærke til ham. Han havde masser af ammunition med. Han ville dræbe en masse mennesker, og der var ingen, der bemærkede noget som helst. Hvis vi havde haft metaldetektorer, så var det ikke sket. Det er en skræmmende tanke. Folk siger, ”Det her er en skole. Det er ikke meningen, det skal være sådan her.” Og de har helt ret: Det er en skole, og det burde ikke være sådan her, men det er nu, den verden vi lever i, og vi må desværre tilpasse os.

Southeastern Louisiana University, 23. februar

Lidt over en uge efter Parkland-skyderiet og tre dage efter Jackson Memorial Middle School-skyderiet fandt en skudepisode sted ved Southeastern Louisiana University, et lille universitet i Hammond, Louisiana. Den aften blev to studerende skudt ned udenfor et kollegie på skolens grund og pådrog sig ikke-livstruende skade, ifølge The Times-Picayune. I en udtalelse på Facebook skriver lederen af universitetets nærpoliti, Harold Todd, at ”hændelsen var baseret på en konflikt mellem individer og var ikke rettet mod universitetet.” Udtalelsen nævner også, at to mistænkte er anholdt i sagen – myndighederne har ikke offentliggjort deres navne – og de vil blive sigtet for mordforsøg.

Da skyderiet begyndte var Anthony Washington, som er studerende ved universitetet og administrativ medarbejder på kollegiet, på arbejde på kollegiet. Da han hørte skuddene blive affyret, undersøgte han omgående situationen, inden han tilkaldte politiet. ”Det var en chokerende oplevelse,” fortæller han Broadly. ”Southeastern Louisiana University er en lille skole, og noget lignende er aldrig sket før.”

Broadly: Synes du, hændelsen sætter øget fokus på debatten om skydevåben?

Anthony Washington: Efter den hændelse – og især, fordi det var to personer med tilknytning til skolen, der var involveret – mener jeg, at skolen bør tage bedre forholdsregler. Skolen har meget strenge regler i andre forhold. Man må for eksempel ikke ryge på skolens grund. Der er mange ting, som er forbudt her.

Bør skolen have strengere regler i forhold til skydevåben?

Ja.

Ved du, hvordan de pågældende elever fik fat på skydevåben?

Jeg aner det ikke. Det er ikke noget, folk går op i her, men der er tidligere eksempler på folk, som har lagt billeder ud på Snapchat, hvor de poserer med våben, men de blev øjeblikkeligt taget for det.

Du var den første til at tilkalde myndighederne, men du skulle også tale med de studerende på dit kollegie om hændelsen bagefter. Hvad føler du, du har lært siden skyderiet?

Jeg har fundet ud af, at mange af de ting, der sker her på skolen, som administrationen sender e-mails ud om, har det med at blive forvrænget. Det er vigtigt, at folk kender sandheden, og at de ved, hvad de kan gøre for at holde sig i sikkerhed. Hvis man ser, at noget er under opsejling, skal man ikke tøve med at ringe efter hjælp. Man må ikke vente, til der sker noget rigtig slemt.

Savannah State University, 24. februar

Ti dage efter skyderiet i Parkland og én dag efter skyderiet ved Southeastern Louisiana University fandt en skydevåbenrelateret hændelse sted ved Savannah State University i Savannah, Georgia.

Ifølge et tweet fra universitetets Twitterkonto modtog skolens kontor klokken 14.25 besked om, at skud var blevet affyret i nærheden. Offeret for hændelsen blev ført til Memorial Hospital, hvor han omkom. Det blev senere offentliggjort, at offeret ikke var studerende ved universitetet. Ifølge administrationen var gerningsmanden heller ikke studerende ved universitetet. Han blev anholdt den følgende dag.

Efter skyderiet oplyste universitetet via sin Twitterkonto, at nye sikkerhedsforanstaltninger blandt andet ville medføre øget politipatruljering på skolens grund.

Oakland High School, 26. februar

Tolv dage efter Parkland-skyderiet og to dage efter skyderiet ved Savannah State blev Oakland High School i Tacoma, Washington, en lille skole med 190 elever, lukket ned efter et skud blev affyret på badeværelset i frokostfrikvarteret. Kuglen gik gennem gulvet på badeværelset og videre ned gennem loftet i kantinen, hvor eleverne sad og spiste, fortæller KOMO News. Ingen kom til skade ved hændelsen.

”Selv før det skete her på skolen, var jeg dybt bekymret for, at det skulle ske,” siger Aleta Nelson, som går i 2.g på Oakland High School, til Broadly. ”Jeg tænker på hændelserne ved andre skoler konstant. Nu har jeg besluttet at tale åbent om det, ikke bare på grund af hændelsen på min skole, men fordi det er vigtigt, at folk hører om skyderierne.”

Broadly: Har du nogensinde frygtet for dit liv på skolen før denne hændelse?

Aleta Nelson: Jeg tror, de fleste tænker, det kommer ikke til at ske her. Men sådan har jeg faktisk aldrig haft det. Jeg synes, volden kommer nærmere og nærmere. Jeg tror ikke, vi har oplevet et skyderi før, hvor jeg bor, men der er helt klart mere vold, især efter hændelsen på skolen. Det er derfor, at jeg nu tænker, skyderier er ikke bare noget, der sker andre steder. Det sker også her nu.

Er du begyndt i skole igen?

Jeg var tilbage i skole dagen efter skyderiet. Jeg troede egentlig, vi ville få fri, men fordi ingen var kommet til skade, fortsatte undervisningen dagen efter. Der var flere sikkerhedsvagter, og vi kunne også få psykologhjælp, men det føltes alligevel underligt at vende tilbage. Selv om ingen kom til skade, så var det alligevel en voldsom hændelse… Det var underligt at være tilbage allerede dagen efter.

Hvad skal der ske, før du føler dig tryg i skolen igen?

Det er svært at svare på. Jeg synes, vi skal have strammere våbenlovgivning, men der er også en masse ting med det andet forfatningstillæg. Der står godt nok, at vi har ret til at bære våben, men der står ikke noget om, at vi ikke må kontrollere det. Jeg ved ikke, hvordan eleven her på skolen fik fat på et skydevåben. Det handler ikke bare om truslen mod skoler. Når det er så let at skaffe sig adgang til skydevåben, så er hele samfundet i fare. Det bør bekymre alle. Er dine våben mere vigtige for dig end dine børn?

Norfolk State, 27. februar

Tretten dage efter Parkland-skyderiet og én dag efter Oakland High School-hændelsen blev en studerende og administrativ medarbejder ved kollegiet på Norfolk State University i Norfolk, Virginia i de tidlige morgentimer skudt på sit værelse. Ifølge den lokale tv-station WTKR sad den 19-årige studerende på sit værelse, ”da han hørte et brag fra et andet værelse og konkluderede, at han var blevet ramt af en kugle.” Da politiet nåede frem til gerningsstedet, havde gerningsmanden forladt kollegiet. Offeret blev bragt til hospitalet, hvor han modtog behandling og senere blev udskrevet ifølge The Virginian Pilot. I en officiel udmelding fra universitetet siger midlertidig leder Mel Stith, at ”politiet fortsætter deres efterforskning af sagen.”

Mississippi Valley State University, 27. februar

Ved 19-tiden den samme dag som Norfolk State-skyderiet fandt et andet skyderi sted efter en konflikt mellem en lille gruppe personer udenfor et fritidscenter ved Mississippi Valley State University i Starkville, Mississippi. Det oplyser den lokale tv-station KCBD. Ifølge Seattle Times var offeret ikke en elev ved skolen. Han pådrog sig ikke-livstruende skader ved hændelsen. Det er på nuværende tidspunkt uklart, hvorvidt gerningsmanden er tilknyttet skolen.

Dalton High School, 28. februar

To uger efter Parkland-skyderiet og én dag efter skyderierne i Norfolk and Mississippi barrikaderede Jesse Randal Davidson, som underviser i samfundsfag ved Dalton High School i Dalton, Georgia, døren til sit klasselokale kort før frokosttid. Efter skolens rektor havde forsøgt at låse døren op, sagde Davidson, ”Bliv ude, jeg har en pistol”. Det melder CBS News. Skolen blev øjeblikkeligt lukket ned. Kort tid efter blev et skydevåben affyret i klasselokalet. Davidson havde affyret sit våben mod vinduet. Udover en elev, som slog anklen, mens hun flygtede ud af skolen, kom ingen til skade ved hændelsen.

Efter hændelsen delte 3.g’eren Jennifer Tafoya på 18 sine oplevelser på Twitter. ”Hej. Jeg er elev på Dalton High School. Den sikkerhedsmæssige nedlukning af skolen er ikke fup. En lærer havde taget et skydevåben med i skole. I dag var den værste dag i mit liv. Mit liv var i fare i dag. Jeg kan ikke beskrive følelsen. Tak for jeres bønner,” tweetede hun. Til spørgsmålet om, hvorfor hun valgte at skrive om hændelsen på Twitter, svarede Tafoya til Broadly, ”Jeg så, at Parkland-eleverne havde taget bladet fra munden. Jeg tænker, vi måtte gøre det samme – prøve at gøre en forskel.”

På dagen for hændelsen tweetede du, ”Det er ikke fup”. Hvad fik dig til at skrive det?

På Twitter skrev folk, ”Det er bare fup,” og ”Det er noget regeringen står bag”. Jeg tænker, det er helt sindssygt. Jeg har lige gennemlevet det, og det var ikke fup. Konspirationsteoretikerne skal pakke deres løgne sammen. Næste gang kan det gå udover deres skole. Eller det kan gå udover en person, man holder af. Det er ikke en joke.

Der er nogle folk, der mener, at løsningen på problemet er at bevæbne lærerne. Er du enig?

Vi har for nylig afholdt et møde på skolen om det spørgsmål, og der var også folk, der havde den holdning. Det, tror jeg ikke, er løsningen. Hvis en lærer kunne gøre det her på min skole, så tør jeg ikke tænke på, hvad der ellers kan ske. Vi kan ikke vurdere, om folk er ligevægtige, om de er deprimerede eller ej. Hvis lærerne skal gå med skydevåben, så skal de mentalundersøges først. Men jeg foretrækker helt sikkert, at de ikke bevæbnes.

Central Michigan University, 2. marts

Seksten dage efter Parkland-skyderiet og to dage efter skyderiet på Dalton High, skød og dræbte James Eric Davis Jr., en 19-årig studerende ved Central Michigan University, sine forældre på sit kollegieværelse. Davis Jr.’s far, James Davis Sr., var politibetjent i en forstad til Chicago. Ifølge NBC News beskrev universitetets nærpoliti Davis Jr. som ”bevæbnet og farlig”, da han efter skyderiet flygtede fra kollegiet. Mere end 100 politibetjente brugte det meste af dagen på eftersøgningen. Til sidst blev Davis Jr. fundet og anholdt.

Bryan Fettig, som læser på sit sidste år ved Central Michigan University og ikke bor på kollegiet, vågnede op til bekymrede beskeder på sin telefon fra venner og familiemedlemmer, der havde hørt om skyderiet. ”Inden hændelsen på CMU har jeg aldrig været bange for at havne i en farlig situation på skolen,” fortæller Fettig. ”Da jeg vågnede og hørte nyheden og så alle beskederne på min telefon, følte jeg mig helt klart utryg.”

Broadly: Har du en besked til politikerne, som støtter NRA?

Brian Fettig: Skoleskyderier er et stort problem, og det sker langt hyppigere i USA end noget andet land i verdenen. Jeg synes, politikerne skal sætte sig ned og finde ud af en løsning på problemet. Som jeg ser det, er det republikanerne, som ikke tager det alvorligt, og som fejlfortolker det andet forfatningstillæg. NRA var en fin organisation i begyndelsen, dengang det handlede om naturfredning og jægere. Men i dag forstår jeg ikke, hvorfor de modsætter sig baggrundstjek af folk, der vil købe våben. Hvorfor har folk brug for automatrifler? Hvad skal man med en mekanisme, der gør et almindeligt skydevåben til et automatvåben? Jeg tror, de fleste kan blive enige om, at det ikke er noget, den gennemsnitlige borger har brug for.

Har hændelsen ved sin skole påvirket din holdning til våbendebatten?

Det, der skete her, passer ikke rigtigt ind i noget synspunkt, hverken på den ene eller den anden side. Når for eksempel gerningsmandens far var politibetjent, og gerningsmanden havde adgang til farens pistol, giver det mening at tale om bedre kontrol med våben. Hvis en ung mand kan stjæle en betjents pistol, så har betjenten trods alt træning. Men hvad så når en almindelig person har en pistol og et barn i huset? Der er mange ting, som kunne have været håndteret anderledes ved CMU-skyderiet, men det handler ikke bare om en politisk debat – det var en utrolig trist hændelse.

Texas State University, 4. marts

Atten dage efter Parkland-skyderiet og to dage efter Central Michigan University-skyderiet blev en person anholdt tidligt om morgenen den 4. marts, efter et skud blev affyret imod et kollegie ved Texas State University i San Marcos, Texas. Ifølge den lokale tv-station Fox 7 blev nærpolitiet på universitetet gjort opmærksom på hændelsen af andre studerende og anholdte den formodede gerningsmand, som ikke er studerende, men skændtes med nogen udenfor kollegiet.

Elijah Miller læser på andet år ved Texas State University og bor i et hus tæt på kollegiet, hvor skyderiet fandt sted. Efter hændelsen kørte Miller forbi gerningsstedet, hvor han så ”otte politibiler parkeret udenfor kollegiet.”

Broadly: Kaster skyderiet nyt lys over debatten om våbenkontrol?

Elijah Miller: Det synes jeg helt sikkert, det gør. Gerningsmanden skulle aldrig have haft adgang til et skydevåben. Rigtig mange studerende er bekymrede over situationen i dag. Jeg talte med nogle venner om det for nylig, og vi snakkede blandt andet om, hvordan vi alle har siddet til forelæsning og tænkt over, hvor den bedste flugtvej fra et klasselokale er. Det er virkelig ikke noget, man som studerende burde bekymre sig over. Især med den nye lov i Texas om, at man må bære et våben skjult. Jeg ved, at både undervisere og studerende er nervøse. Hvad hvis der sker noget under en forelæsning? Hvad hvis en diskussion bliver lidt for ophedet, og nogen trækker en pistol? Hvad sker der så?

Er der noget, folk kan lære fra de studerende i forhold til problematikken?

Jeg tror, det eneste, mange studerende ønsker, er, at politikkerne lytter til os. Vi bliver ikke taget alvorligt på grund af vores unge alder. Men vores liv har også betydning. Bare fordi mange af politikkerne er i lommen på NRA, så har man helt tilsidesat vores behov, og pengene prioriteres på andre ting. Vi skal sørge for at unge mennesker føler sig trygge. Der er så megen grådighed, der påvirker det her emne. Vi skal sørge for, at der ikke er plads til grådighed i Washington.

Kingston High School, 5. marts

Nitten dage efter Parkland-skyderiet og én dag efter Texas State University-skyderiet blev elever på Kingston High School i Cadet, Missouri sendt hjem fra skole, efter en 17-årig elev havde begået selvmord med et skydevåben på et badeværelse.

Huffman High School, 7. marts

Der findes allerede metaldetektorer på Huffman High School, et af de største gymnasier i Birmingham, Alabama, men de var ikke i brug den 7. marts, 21 dage efter Parkland-skyderiet og to dage efter Kingston High School-skyderiet. Den morgen medbragte en 17-årig elev ved navn Michael Jerome Barber et skydevåben til skole. Senere på dagen skød og dræbte han ved et uheld Courtlin Arrington, en 17-årig 3.g’er, der havde planer om at læse til sygeplejerske efter dimissionen. Han ramte også en anden elev, hvis tilstand var kritisk. To dage efter blev Barber sigtet for manddrab og ulovlig besiddelse af et skydevåben.

Præcis en uge senere udvandrede elever fra undervisningen over hele landet i forbindelse med National School Walkout og opretholdt strejken i 17 minutter til minde om de 17 elever og medarbejdere, som blev dræbt ved Marjory Stoneman Douglas High School-skyderiet i Parkland. På Huffman High blev eleverne ude i 18 minutter til ære for deres faldne medstuderende.

”Der er mange skoleskyderier, som fejes ind under gulvtæppet,” siger Fantasia Noack, som er 3.g’er på Huffman High og en nær ven af Arringtons, i et interview med Broadly. ”Visse steder får kun en smule opmærksomhed ved hændelser som den her eller hændelser generelt, hvor nogen bliver dræbt med et skydevåben, men det er noget, vi alle sammen bør høre om.”

Broadly: Hvad mener du, der skal gøres?

Fantasia Noack: Jeg synes, at voksne og myndigheder skal have et tættere forhold til eleverne. Mange af de ting, der sker, sker, fordi de voksne ikke lytter til eleverne. Som jeg forstår det, havde eleverne allerede advaret lærerne i forbindelse med Parkland-skyderiet, men det blev ignoreret. De voksne på skolerne siger bare, ”Kom og sig det, hvis der er et problem.” Men hvis de så alligevel ikke lytter efter, hvordan skal det så gavne? Hvis elever går til lærerne med problemer, så skal det tages alvorligt. Det kan godt være, man tror, han ikke vil gøre alvor af truslerne, men det kan koste menneskeliv.

De voksne skal være bedre til at lytte og skabe grundlag for tillid, så de forhåbentlig kan forhindre de her ting fra at ske i fremtiden. Man kender aldrig hele historien, og man ved ikke, hvad der foregår inde i personens hoved, eller hvorfor det var nødvendigt for dem at gøre det her, eller hvorfor de har ondt i livet. Hvis de bare havde nogen at snakke med, eller nogen, der forstod dem eller lyttede til dem, så ville de ikke reagere på den her måde.

Frederick Douglass High School, 9. marts

23 dage efter Parkland-skyderiet og to dage efter skyderiet på Huffman High School skød en elev ved et uheld sig selv på Frederick Douglass High School i Lexington, Kentucky. Ifølge det lokale medie WSAZ 3 fortalte en anden elev, som befandt sig i samme klasselokale, at den pågældende elev legede med en pistol, da den gik af. I en officiel udtalelse fra de lokale skolemyndigheder skriver Lisa Deffendall, at ”ingen af de øvrige elever eller medarbejdere kom til skade. Den pågældende elev blev bragt på hospitalet, hvor han modtog behandling. Han vil også blive sigtet for besiddelse af et skydevåben på skolens grund og for at bringe andre i fare.”

George Washington Middle School, 13. marts

27 dage efter Parkland-skyderiet, fire dage efter skyderiet på Frederick Douglass High School og en dag før en planlagt landsdækkende protest mod skydevåbenrelateret vold affyrede en medarbejder ved George Washington Middle School i Alexandria, Virginia sin pistol på sit kontor. Ifølge politiet i Alexandria undersøgte den pågældende medarbejder omgående, om han havde forvoldt andre skade og kontaktede derefter ledelsen. Ingen kom til skade under hændelsen.

Miranda Tonsetic, som går i sjette klasse på skolen, sad til time, da hændelsen skete. ”Hans pistol gik af, og kuglen gik gennem væggen til fysiklokalet ved siden af,” fortæller hun Broadly. ”Der sad elever derinde, men kuglen endte i et køleskab.” Skolens ledelse har endnu ikke svaret Broadlys henvendelse for at få en bekræftelse af hændelsen.

Broadly: Føler du dig tryg på skolen?

Miranda Tonsetic: Nej, det gør jeg bestemt ikke. Jeg er med i en gruppe, der arbejder på at stoppe skydevåbenrelateret vold fra at finde sted på skolerne, og vi har kontaktet Don Beyer, som er kongresmedlem for Virginia. Hvis medarbejdere på skolerne kan komme til at affyre skydevåben, hvad kan der så ikke ske, hvis alle lærerne er bevæbnede?

Tror du, de elever, der strejkede sammen med jer, følte, det var nødvendigt efter hændelsen?

Jeg tror, timingen for hændelsen var meget vigtig. Da vi strejkede, talte eleverne om det, der var sket og spurgte, ”Hvordan kunne det ske på vores skole?” Jeg har hørt Parkland-overleverne sige, ”Man tror aldrig, det sker for en selv,” og det er præcis sådan, jeg havde det. Nu ved jeg bedre.

Seaside High School, 13. marts

Den samme dag som hændelsen på George Washington Middle School i Alexandria, Virginia fandt sted, affyrede en lærer ved Seaside High School i Seaside, Californien ved navn Dennis Alexander sin pistol ved et uheld, mens han demonstrerede, hvordan man aflader en pistol under er time. Da Alexander pegede pistolen mod loftet for at sikre sig, at den ikke var ladt, gik pistolen af. Ifølge politiet i byen ”kom ingen alvorligt til skade”. Tre elever pådrog sig mindre skader, herunder en 17-årige elev som fik splinter fra kuglen i nakken.

Ariana Tiedemann, som er 2.g’er på skolen, blev bekendt med hændelsen senere på dagen, da hun modtog en besked fra en klassekammerat.

Broadly: Hvad er der sket på din skole siden hændelsen?

Arian Tiedemann: Dagen efter hændelsen havde vi planlagt en elevstrejke i anledning af, at det var en måned, siden Parkland-skyderiet fandt sted. Over 500 elever udvandrede fra undervisningen – det var nok egentlig hele skolen. Under strejken talte vi om våbenlovgivning og alle skyderierne, der er fundet sted. Til sidst talte vi om Dennis Alexander-hændelsen. Vi talte om, at våben bør være forbudt på skolen, men også om at Dennis Alexander er en god mand, der gør meget for eleverne. Han har opbakning fra eleverne og selv dem, der var i klasselokalet under hændelsen, sagde, at de tilgav ham.

Diskussionen kommer hurtigt til at handle om at være for eller imod våben generelt. Passer hændelsen på din skole ind på én af siderne af debatten?

Ja, det gør det på en måde. Selv om det var et uheld, så viser det, at lærere ikke bør have våben. Dennis Alexander ved, hvordan man skal håndtere et våben, men ulykken skete alligevel. Forestil dig, at man bevæbner folk, der slet ikke ved, hvordan man håndterer et våben. Det kunne være gået helt galt.

Great Mills High School, 20. marts

Den 14. marts, en måned efter Parkland-skyderiet, strejkede tusindvis af elever over hele landet, som en solidaritetserklæring med Parkland-overleverne og for at kræve politisk handling i forhold til våbenkontrol. På Great Mills High School i Great Mills, Maryland udvandrede eleverne også fra undervisningen.

Mollie Davis, som er 17 år gammel og går i 3.g, filmede strejken og lagde optagelsen ud på Twitter. På videoen hører man eleverne på Great Mills sige til Mollie Davis, der filmer, at ”det faktum, at vi overhovedet er nødsaget til at gøre det her, er utrolig trist. Hvis systemet ikke virker, så må vi reparere det,” og ”vi må gøre vores stemme hørt. Selv om vi ikke kan stemme endnu, så er det alligevel os, der bliver påvirket.” En elev med en megafon nævnte også en trussel mod skolen, som havde cirkuleret på Snapchat en måned inden strejken. ”Min mor græd den dag og tiggede mig om at blive hjemme fra skole,” siger eleven. ”Hun var bange for, at jeg aldrig skulle komme hjem igen.”

Den 20. marts, otte dage efter den landsdækkende strejke, gik en 17-årig elev ved navn Austin Wyatt Rollins ind på skolen med en pistol, han havde taget fra sin far. Inden klokken havde ringet ind til første time, opsøgte han den 16-årige elev Jaelynn Wiley og skød hende i hovedet. En anden elev, 14-årge Demond Barnes, blev såret i benet.

Under skyderiet og den kaotiske stemning, der herskede efterfølgende, gemte Mollie Davis, som havde lavet den føromtalte video og opfordret politikerne til at gøre noget ved skyderierne, sig i klasselokalet. Mollie Davis og hendes klassekammerater var rædselsslagne og erfarede, hvad der var sket ved at følge med på Twitter fra deres skjul.

Efter Rollins havde skudt de to elever, gik han rundt på skolens gange, hvor han blev konfronteret af en skolemedarbejder ved navn Blaine Gaskill. Konfrontationen endte med, at Rollins tog sit eget liv ved at skyde sig selv i hovedet. To dage senere døde Jaelynn Wiley på hospitalet, efter familien havde givet lægerne tilladelse til at slukke for respiratoren. ”Et skoleskyderi er en ekstremt traumatiserende hændelse,” fortæller Mollie Davis til Broadly. ”Men jeg holder ikke op med at tale om det, for det er vigtigt, og der er liv på spil. Under strejken sagde en ven til mig, ’Parkland er en skole ligesom vores. Det kan ske hvor som helst, og vi må stå sammen.’”

Broadly: Kan du fortælle mig om din oplevelse af hændelsen den 20. marts?

Mollie Davis: Vi hørte folk skrige. Der er ofte slagsmål på skolen, så vi tænkte bare, det var det. Men skrigeriet holdt ikke op igen. Folk forlod klasselokalet for at kigge ned ad trappen og se, hvad der skete på underetagen. De så folk flygte, så der foregik tydeligvis et eller andet alvorligt.

Vi så nyhedsartiklerne, mens vi gemte os i klasselokalet. Vi var alle sammen i chok og forstod ikke helt, hvad der foregik. Det gik ikke rigtig op for mig, før vi blev evakueret fra skolen, og jeg så alle politifolkene. Så tænkte jeg, Wow, det her sker virkelig.

Du var tilbage på skolen for første gang siden skyderiet den 3. april. Følte du dig tryg på skolen?

Jeg har hele tiden en frygt i baghovedet for, at det skal ske igen. Men nu er sikkerhedsforholdene blevet bedre. Jeg føler mig nok mere tryg på grund af det. Vi havde sikkerhedspersonale på skolen inden skyderiet, og nu er der kommet flere til. Jeg er hvid, og derfor er det ikke noget problem for mig, at der er flere politifolk på skolen, men her er mange sorte elever også, og dem er jeg bekymret for.

Hvad skal der til for at give eleverne på skolen en større følelse af tryghed?

Det vigtigste, man kan gøre, er at stemme til valgene. Vores stemmer tæller, og hvis folk har mulighed for at stemme, men undlader at gøre det, så er det virkelig trist. Politikerne har haft så lang tid til at løse det her problem. Det er virkelig trist og helt forkert, når mange af dem nægter at handle. Den næste generation af folk, der snart bliver gamle nok til at stemme, er alle født efter Columbine-massakren. Vi har kendt til skoleskyderier, siden vi var fem. Vi er opvokset med frygten for dem, og sådan skal det ikke være for vores børn.

Forest High School, 20. april

Den 20. april, præcis 19 år efter Columbine-massakren, planlagde tusindvis af elever at udvandre fra skoler over hele landet for at protestere mod skyderier og manglende handling fra politikernes side. Som det også var tilfældet ved den første elevstrejke, planlagde eleverne at udvandre klokken 10. Men inden klokken var 10 havde der allerede fundet endnu et skoleskyderi sted, denne gang på Forest High School i Ocala, Florida. Ifølge CCN blev en elev skudt i anklen, og en anden er på nuværende tidspunkt anholdt i forbindelse med hændelsen.