Den ‘platoniske overnatning’ er slet ikke så uskyldig, som du tror

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Broadly

Da du takkede ja til tilbuddet om en drink, tænkte du lynhurtigt over: dine motiver, hans motiver, det angiveligt afslappede tidspunkt midt på ugen og antallet af gin & tonics, du ville kunne drikke, før du elegant ville trække stikket. Du har flirtet i en periode – på arbejdet eller på sms – og efterhånden som situationen udviklede sig, begyndte du at håbe på en undskyldning til at overtræde grænsen. På et eller andet tidspunkt gjorde du brug af flosklen om, at mænd og kvinder jo ‘sagtens kan være venner’ som grund til, at I skulle “hænge ud”. Du var nervøs og opstemt, men tillod heller ikke dig selv at gå for langt. Du har jo trods alt en kæreste, og det har han også.

Aftenen begyndte uskyldigt nok – i grinte, talte om jeres kolleger på kontoret og delte regningen lige over. Men efter højlydt at have slubret resten af din sidste acceptable drink i dig, følte du dig ikke længere så elegant og havde ikke lyst til at gå hjem, så da han foreslog, at I kunne tage en drink mere, følte du dig lettet over, at det ikke var dig, der skulle spørge først. Du havde også dårlig samvittighed, men kun en lille smule – for det var stadig uskyldigt dengang.

Fire timer og fem-seks historier fra din barndom senere er det ikke længere ‘stadig tidligt på aftenen’. Du har det lækkert og opdager ikke, hvor fuld du egentlig er; og I bliver ved med at strejfe hinanden – hans overarm, dit knæ – og sådan rører du jo ikke ved nogen, som “bare er en ven”, vel? Til sidst, da de fleste andre gæster har forladt baren, fordi det er tirsdag, og du skal på arbejde dagen efter, takker du ja til invitationen om at tage en sidste drink hjemme hos ham – det er jo lige rundt om hjørnet. Hjemme hos ham er du udkørt efter en hel aften med at skjule seksuelle impulser i tvetydig flirt og mærker – som du sidder på hans IKEA-sofa med billig whisky i et kaffekrus – at du er virkelig træt. Det er også alt for farligt at tage alene hjem så sent om aftenen. Efter nogle øjeblikke, hvor I enten har øjenkontakt eller bevidst undgår øjenkontakt, tilbyder han dig at overnatte.

Hvad der sker derefter virker måske uundgåeligt, men der findes også et alternativ: Den “platoniske” overnatning. Det foregår sådan her: I stedet for at fuldbyrde aftenen med en nats forbudt lidenskab finder i et kompromis, hvor I bare sover. Det bliver nogle gange eksplicit ytret – “vi skal bare sove, ikke?” – men handler egentlig mest om begge parters uvillighed til at tage springet og rent faktisk gå i seng med den anden. Der skete noget, men der skete ikke noget. Der bliver måske nusset lidt og ligget i ske, eller også var det en uendeligt lang nat med lyst til at blive nusset eller ligge i ske. Du kan sagtens sige til din kæreste, at du sov på sofaen, selvom du egentlig sov i hans seng, for hvad er den store forskel egentlig – du er jo ikke gået over grænsen.

Det er alt sammen noget pis, selvfølgelig, men fænomenet er ægte nok. Den skal ikke forveksles med den overnatning, du har med dine venner, når nogens forældre er på krydstogt, eller alle er for fulde til at tage hjem. Den platoniske overnatning sker, når du gerne vil have sex med personen men af den ene eller den anden grund ikke må (for det meste mindst en af jer dermed ville være utro). Det giver muligheden for at være lidt fræk, men ikke for fræk. Faktisk har du mulighed for at fremstå enormt moderne og frisindet: Det at dele seng med nogen er totalt afslappet for dig – hvorfor er alle i øvrigt så optaget af monogami?

Handlingen, der forvandler den platoniske overnatning til et knald, er i sidste ende ligegyldig, eftersom det hele i forvejen er komediespil – men den udbredte holdning er, at grænsen mellem de to går ved at kysse. Det er ingen gråzone, når man navigerer i grænselandet – mange kvinder har faste holdninger til, hvad der er acceptabelt under den platoniske overnatning, selvom de indrømmer, at deres partnere formentlig ikke ville være særligt begejstrede for projektet til at begynde med.

“Jeg tror, en del af pointen med den platoniske overnatning er, at man forventer, at de forsøger at kysse dig på et eller andet tidspunkt, men at man stadig kan spille overrasket og være sådan ‘Hvad? Nej! Men jo!’”



“Han ville kysse min skulder, men jeg sagde nej,” fortæller en kvinde ved navn Bella* mig om sin seneste platoniske overnatning. Hun var stadig i et monogamt parforhold med sin kæreste på det tidspunkt, men efter en lang aften med dybe samtaler og drinks med Tyler, som hun havde været lun på i et par uger, gik hun med ham hjem. Han boede jo så tæt på kontoret! “Det var fint nok at ligge i ske, men skulderkysset var for meget,” fortalte hun. Da jeg bad hende om at bekræfte, at det at ligge i ske indebærer, at hendes røv ligger op af mandens penis i længere periode, og at det føltes helt acceptabelt, svarede hun, “Ja, 100 procent.”

“Om morgenen, da vi vågnede, kom han ved et uheld til at prikke mig med sin stive pik og sagde, ‘det er jeg virkelig ked af,’” tilføjede hun.

Er det naivt? Ja. “De fyre, jeg har sovet sammen med som venner, har altid forsøgt at kysse mig,” fortæller Gloria. Hendes veninde Cassie er enig. “Jeg tror, en del af pointen med den platoniske overnatning er, at man forventer, at de forsøger at kysse dig på et eller andet tidspunkt, men at man stadig kan spille overrasket og være sådan ‘Hvad? Nej! Men jo!’”

Alle havde stadig deres pyjamas på og det hele. Foto: Lumina via Stocksy

Til trods for de psykologiske krumspring, der skal til for at retfærdiggøre en platonisk overnatning, så kan det være en skuffelse, hvis det aldrig udvikler sig til andet end en platonisk overnatning. I stedet for spændingen ved at flirte, så har man gjort noget forkert og har ikke fået andet ud af det end fortvivlelse. Mel havde en platonisk overnatning i weekenden, men ikke fordi hun betrådte grænselandet for utroskab, eller var på vej tilbage til sin eks – hun forventede bare mere af situationen, som sædvanligvis ville ende i sex eller i det mindste lidt håndhygge. “Jeg var ude med nogle venner, og da aftenen var forbi, holdt vi efterfest. Jeg ventede til alle var faldet i søvn omkring klokken 11 næste morgen, og så sagde jeg, ‘Hey skal vi gå op og sove i din seng?’ Men fyren forsøgte ikke at kysse mig, hvilket var lidt deprimerende. Vi så Dødens Gab i stedet for at knalde.”

Eks-kærester dukker også jævnligt op i fortællinger om platoniske overnatninger. En afgørende faktor er jo, at man i virkeligheden ikke burde sove sammen med den person, man har tænkt sig at sove med. At sove omvendt – hvor den ene person har hovedet i fodenden – som en kvinde kaldte “96’eren” er en overraskende populær strategi til den type overnatninger.

“Det er mindre akavet bortset fra, at det bliver endnu mere akavet,” fortæller Cassie om den løsning. Cassie fandt på den usexede ikke-sexstilling, da hun delte en enkeltmandsseng med en ekskæreste, og han begyndte at tage initiativ til sex i søvne. “Vi vågnede begge to og var helt forfærdede.”

Det var til gengæld ikke slutningen på hendes erfaring med den platoniske overnatning. “Efter det sov jeg sammen med en anden af mine drengevenner,” fortæller hun. “Der skulle virkelig ikke ske noget mellem os, så vi sov hoved-mod-fødder.” Da jeg spurgte hende, om det var fordi, der ikke var nogen sofa, hun kunne ligge på, svarede hun, “Øøøh, jo, der var måske en sofa.” Da jeg spurgte, hvorfor hun overhovedet skulle sove hos sin ven i første omgang, svarede hun: “Fordi.”

Nogle gange er den platoniske overnatning en praktisk nødvendighed. “Jeg havde en virkelig akavet overnatning hos en fyr, fordi jeg lod, som om jeg ville have sex med ham, men i virkeligheden havde jeg bare brug for et sted at sove tæt på,” fortalte min veninde Leigh mig. “Da vi kom hjem til ham, sagde jeg bare “Ej hvor er jeg træt, godnat!”

Men selvom den platoniske overnatning kan være en rar måde at afreagere på uden at gå over grænsen, så er det ofte bare en direkte vej til at knalde. “Jeg tror, det er fordi, man ikke har lyst til at sige farvel,” siger Bella. Det kan også være oprigtigt platonisk. “Det har jeg følt med kvindelige veninder før, og så er det derfor, de ender med at overnatte.” Da hun efterrationaliserede sin overnatning hos Tyler, som var varsom med at lokke hende til decideret utroskab, sagde hun til ham: “jeg overnatter hos mine venner hele tiden!” Han svarede: “okay, men I ligger nok ikke og gnubber jer op ad hinanden.”

Deres historie har enten en lykkelig eller ikke-så-lykkelig slutning afhængigt af, hvordan man ser på det. “Der var to gange, hvor han halvsov og ikke vidste, hvad han gjorde,” fortæller Bella. “Han tog meget sensuelt fat om min hals bagfra og begyndte at trække mig hen til sig, og jeg havde det som om, jeg blev suget ned i en afgrund af uendelig længsel.” De to havde sex to uger senere.



