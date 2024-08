Derfor er Instagram forbudt på den her restaurant

Denne artikel er oprindeligt udgivet af MUNCHIES UK

For mange af os er det blevet lige så naturligt at tage billeder af vores mad, som det er et række ud efter en serviet eller saltbøssen. Og du skal ikke sidde der og lade som om, du aldrig har hældt granatæblekerner udover en ellers ret kedelig salat, eller arrangeret din pasta i en særlig farverig tallerken, kun for Instagrams skyld. Vi er besatte af at fotografere, hvad vi spiser, og hvis der er en æggeblomme, der kan stikkes hul på, eller noget smeltet ost, vi kan trække i, så er det bare endnu bedre.

Men hvis du spiser på The Waterside Inn i den britiske by Bray må du lægge din telefon væk. Den trestjernede michelinrestaurant har for nylig introduceret en ny regel: Ingen billeder.

Og de mener det helt bogstaveligt. Brødrene Michel og Albert Roux, der har grundlagt The Waterside Inn og bliver beskrevet som “grundlæggerne af det moderne køkken i Storbritannien”, har sat et nyt skilt op ved døren, hvor der står: “No photos, please.”

I et interview med The Daily Mail forklarer Michel, at den nye regel skal anspore gæsterne til at nyde smagen af retterne i stedet for at blive distraheret af Instagram. Han sagde: “Måske har man lyst til at tage et billede af noget, fordi det er så usædvanligt. Men hvad med smagen? Et billede på en telefon kan ikke på nogen måde gengive smagen.”

Michel har nok en pointe. The Waterside Inn, som er en af kun fem trestjernede restauranter i Storbritannien, blev grundlagt af brødrene i 1972 og er nu ledet af Michels søn Alain. En seksretters menu koster 1400 kroner, og når man lægger så mange penge for et måltid, så er der god grund til at fokusere på smag i stedet for filtre.



Roux-brødrene er ikke de første restauratører, der har indført en regel om, at man ikke må tage billeder. I 2014 introducerede den franske kok Alexandre Gauthier et lille billede af et kamera med et kryds over i sine menuer og opfordrede gæsterne til at “tweet om måltidet inden, tweet om det bagefter, men koncentrer dig om at spise i mellemtiden”. Tilbage i 2008 forbød David Chang folk at tage billeder på Momofuku Ko og sagde til bloggerne: “Det er bare mad. Spis det.”

Men hvis du spiser noget og ikke lægger det på Instagram, er det så sket i virkeligheden?