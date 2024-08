Derfor frigiver hjernen opioider, når du spiser

Denne artikel er oprindeligt udgivet af MUNCHIES USA.

Opioider er ikke kun en dårlig ting. Okay, de syntetiske udgaver, som folk bruger som rusmidler, er virkelig farlige, og du udsætter dig selv for en markant risiko for overdosis, hvis du leger med dem. Men de opioider, som bliver produceret helt naturligt i kroppen, gør livet fedt, for de fylder nervebanerne med nydelse, når vi hører musik, har sex eller spiser pizza.

Det lyder alt sammen lidt som en røverhistorie, men nu findes der hjerneforskning fra Turku PET Center i Finland, som hjælper os til at forstå, hvorfor vi altid har lyst til at tage et stykke pizza mere.

Ifølge en artikel med titlen “Feeding releases endogenous opioids in humans”, der blev udgivet i The Journal of Neuroscience, bliver der udløst en “betydelig” mængde opioider i hjernen, når vi spiser. Det er ikke ligefrem banebrydende ny viden, men forskningen bliver alt lidt mere interessant, når de begynder at snakke om pizza.

Deltagerne i forsøget fik sprøjtet en radioaktiv, kemisk forbindelse ind i blodet, som bandt sig til opioidreceptorerne i hjernen, og på den måde kunne forskerne måle mængden af opioider fremkaldt af nydelse ved hjælp af et positron-emissions-tomografi-kamera (PET-kamera).

Radioaktiviteten blev målt på tre stadier: Efter deltagerne havde fastet en nat, efter de havde drukket en smagløs, men nærings- og kalorierig drik, og til sidst efter de havde spist pizza. Men ikke en hvilken som helst pizza.

Det kvalitetsbevidste forskerhold specificerede, at det skulle være “lækker” pizza, hvis opioiderne skulle frigives i hjernen – og det virkede. Efter at have behandlet en masse PET-data fandt holdet fra Turku ud af, at “når en lækker pizza spises, forøges velbehaget betragteligt”. Den sunde drik derimod, som indeholdt den samme mængde kalorier, forårsagede ikke de samme ændringer. Igen er det ikke ligefrem chokerende ny viden.

Men det, der overraskede forskerne, var, at der blev udløst flere opioider, når drikken blev indtaget, end når de spiste pizza, og det kunne tyde på, at der bliver frigivet opioider, når vi spiser “selv i fraværet af den subjektiv nydelse, der hænger sammen med at spise”. Med andre ord bliver der frigivet opioider (såsom endorfiner), ligegyldigt hvor “lækker” maden er. Det lyder måske som en semantisk detalje, men det kan have stor indflydelse på forskningen omkring spiseforstyrrelser.

Illustration fra Turku PET Centre.

“Det var en overraskelse, at der blev udløst endorfiner i hele hjernen, og at den sunde drik havde større virkning,” siger forsker Jetro Tuulari i en pressemeddelelse. “Den viden skaber et fundament for fremtidig forskning på området, og forhåbentlig finder vi metoder til at studere og beskrive indikatorer for og udviklingen af afhængighed, overvægt og spiseforstyrrelser.

“Opioidsystem regulerer spisning og appetit, og vi har tidligere fundet ud af, at hvis der er funktionsfejl, er det et kendetegn ved patologisk overvægt,” tilføjer medforfatter Lauri Nummenmaa. “Nærværende resultater tyder på, at overspisning kan blive ved med at overstimulere opioidsystemet og på den måde være en direkte, medvirkende faktor til overvægt. De konklusioner åbner nye muligheder i behandlingen af overspisning og i kampen mod fedme.”

Hvis du lukker ned for opioidreceptorerne, kan du tvinge dig selv til at holde op med at elske din yndlingssang – måske kan vi gøre det samme med pizza?