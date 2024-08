Det her er nok det mest ærlige jobopslag for en bartender nogensinde

Denne artikel er oprindeligt udgivet af MUNCHIES UK.

Det er ikke nemt at være bartender. Udover at skulle stå op hele natten i et rum, som er lummert og larmende, så finder man også ud af, hvor hurtigt folk bliver røvhuller, når de har fået et par fadøl. Desuden er der en hvis sandsynlighed for, at man skal arbejde sammen med arrogante kollegaer og være vidne til alkoholrelateret vold og voldsomme skænderier.



For nu at sige det som det er, så er det ikke det mest attraktive job i verden at hælde fadøl og shots op, mens Bieber brager ud af højtalerne for tyvende gang den aften. Det er nok derfor, at jobopslag for bartendere tit indeholder ord som “dynamisk samarbejde”, “skræddersyet træningsforløb” og “spændende atmosfære”, i stedet for “ustabile kollegaer”, “du skal vide, hvordan man skænker en Guinness” og “forbered dig på at få tinitus tidligt i forløbet”.

Altså lige med undtagelse af en bar i Surrey i England.

Baren hedder Five & Lime, og da de ville tiltrække nye deltidsansatte, besluttede lederne at være hudløst ærlige omkring, hvad det indebar. Jobopslaget, som blev fotograferet og lagt på sociale medier af Twitter-brugeren Ruth Mitchell, pralede med “stort set ingen fordele overhovedet”. Det stod der seriøst.

Udover at der ikke var nogen personalegoder, så lovede opslaget (forhåbentlig) med et glimt i øjet, at man ville få “nedværdigende arbejdsopgaver, dårlig løn, frygtelige arbejdstider, elendige arbejdsforhold og intet socialt liv overhovedet”.

Men det lønner sig åbenbart at være ærlig. Ifølge hjemmesiden The Morning Advertiser har Five & Limes utraditionelle reklame tiltrukket langt flere ansøgninger end nogle andre opslag. MUNCHIES kontaktede Five & Limes for at få en kommentar, men hørte ikke noget fra dem inden redaktionens deadline.

Vi ved heller ikke, om nogen overlevede den første vagt.