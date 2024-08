Det her geni brugte sin KFC-bucket til at fylde op med gratis sodavand

Den her artikel er oprindelig udgivet af MUNCHIES USA.

Når du snyder din lokale fastfoodkæde ved at bede om et papkrus til vand, hvorefter du fylder det med Fanta fra tank-selv automaten, føler du dig måske som Thomas Crown (eller Donald Trump Jr. ), men sandheden er, at du er en amatør.

I et tweet spottet af det amerikanske sports website SB Nation kan man se en mand, der stille og roligt fylder sin KFC ‘bucket’ – som man som regel bruger til at opbevare friteret kylling – med det som formodes at være sodavand. Dette utrolige billede, uploadet af radioværten Andy Cole fra Vancouver, rejser mange spørgsmål: Har manden betalt for det? Hvem har brug for så meget sodavand? Og hvad er den sande betydning af ‘gratis frefill’?

Folk på Twitter var ikke fordømmende.

Med kommentarer som “Den her fyr spiller skak, mens vi andre spiller dam” og “Sænke slagskibe i 4D” var der tydeligvis stor respekt for Soda Bucket Man, uanset om hans metoder var legitime eller ej.



Soda Bucket-mandens opfindsomhed blev fejret med næsten 50.000 retweets, og 80.000 har liket det oprindelige tweet, men det er ikke første gang, nogen har fyldt sodavand i en beholder, der er stor nok til at svømme i. En YouTube-bruger uploadede allerede i 2012 en video, der viser en KFC-spand fyldt med “Pepsi, 7up og Orangina”. Videoen viste, at fastfood-sodavandsmaskinen er et sted, hvor kreativiteten får lov til at florere.

Og det er ikke kun kyllingespande, der kan forvandles til sodanvandsbeholdere. En twitterbruger præsenterede et lignende stunt fra en biograf, hvor man brugte en popcornspand og et sugerør til at holde fast på konstruktionen.



LMAO they told me i get a free refill



so i refilled my popcorn bowl with soda and snuck it out of the theater pic.twitter.com/Z13DP2YqxG — 🍂Tiki 🍂 (@TikiBirb) December 13, 2017

Gratis genopfyldning af sodavand er en tidløs tradition i USA, men konceptet ser ud til at udvikle sig i nye, innovative retninger i 2018. KFC i Canada bekræftede overfor os, at manden i fotoet brød reglerne, og at tricket med kyllingespanden var helt improviseret.

“Colonel Sanders sagde engang: ‘Der er få problemer, en spand kylling kan ikke løse’. Vi håber bare, han tog kyllingen ud først,” skrev KFC Canada til MUNCHIES. “Men selv om det selvfølgelig er opfindsomt, så beder vi altså vores kunderne om at bruge det medfølgende papkrus til sodavand.”