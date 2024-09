Fedtglad rapport sår endnu engang tvivl om dine kostråd

Vi kan ligeså godt indse det: Ingen ved med sikkerhed, hvad der er sundt for os at spise. Mens dine mest helse-besatte venner hopper på palæo eller vegansk kost, så spiser de fleste af os, det vi har lyst til og håber så bare på det bedste. Heller ikke verdens regeringer kan finde ud af, hvad det er vi skal spise, og statens kost- og fødevareanbefalinger ændrer sig regelmæssigt. I nullerne skulle vi spise mindre fedt og flere kulhydrater, og i dag er devisen, at det er sukker og kulhydrater, der er djævelens værk.

Og den samme ubeslutsomhed viste sit grimme ansigt for nylig. Da en rapport i Storbritannien konkluderede, at en mere fedtholdig kost rent faktisk kunne mindske folks risiko for at blive overvægtige og deres risiko for at udvikle type 2-diabetes, kaldte den britiske sundhedsstyrelse meldingen for både “uansvarlig og potentielt set dødelig”.

Men National Obesity Forum, en velgørenhedsorganisation der arbejder for at bekæmpe overvægt, og som er bag rapporten, står ved deres anbefaling. De udtaler, at den fedtforskrækkelse, der tog fart i 1980’erne og 1990’erne, har haft “katastrofale” følger for Storbritannien og derfor bør lægges i graven. Dr. Aseem Malhotra, seniorrådgiver for organisationen, udtalte: “At kost- og ernæringvejledningen begyndte at promovere fedtfattige fødevarer er simpelthen den største fejltagelse i moderne medicinsk historie.”

Her får du hans råd og den nye rapports anbefalinger: “Spis fedt for at holde dig slank; lad være med at være bange for fedt; fedt er din ven.”

Kampen mellem de fedtglade og de fedtforskrækkede er ved at blive Storbritanniens version af banjoduellen fra Udflugt med Døden. Dr. Alison Tedstone fra den britiske sundhedsstyrelse (de fedtforskrækkede, hvis du var i tvivl), svarede med følgende: “Tager man beviserne i betragtning, er det direkte uansvarligt at opfordre folk til at ignorere kalorierne og til at spise mere fedt og færre kulhydrater.” Hun siger, at hun kan citere “tusindvis af videnskabelige undersøgelser”, der understøtter, at det er sundest at begrænse fedtindtaget, hvorimod National Obesity Forum kun citerede 43 i deres nye rapport.

Den uafhængige instans Royal Society for Public Health er med på anti-fedt vognen og udtalte, at den nye rapport var “et rodet manifest af radikale påstande, generaliseringer og spekulation”.

Men hvad anbefaler rapporten egentlig? Den anbefaler blot, at man undgår forarbejdede fødevarer, der sælges som værende enten “fedtfattige,” “light,” “med et lavt kolesterolindhold,” eller “kolesterol nedsænkende”. Undgå sukker og raffinerede kulhydrater. Glem alt om at tælle kalorier. Motion kan ikke råde bod på dårlig kost. Og gode fedtstoffer er gode for dig,

Tiden vil vise, hvem der trækker sig sejrrigt ud af fedtkampen. I mellemtiden er vi så nødsaget til at blive ved med at spise de ting, der giver mening for os i øjeblikket.