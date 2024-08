Drake som ‘Fortnite’-streamer viser, hvor rap er på vej hen

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey Canada

Omkring det her tidspunkt sidste år blev battle royale-spillet PlayerUnknown’s Battlegrounds universets absolutte centrum. Spillet, der handler om at være den sidste overlevende i en intens skudduel mellem 100 spillere i en arena, der bliver mindre og mindre, brød alle tidligere rekorder på gamerplatformen Steam og vandt adskillige ‘Game of the Year’-titler i slutningen af 2017. Sidste september tilføjede et andet multiplayerspil, Fortnite, en battle royale-mode i et åbenlyst forsøg på at kopiere PUBGs monolitiske succeshistorie. Men fordi verden er et mærkeligt sted, fordi Fortnite er free-to-play, og fordi Fortnites tegnefilmsagtige stil er lettere at se på end PUBGs lortebrune Counter Strike-æstetik, så er det nye spil godt i gang med at smide PUBG af tronen. Fortnite har på nuværende tidspunkt en spillerbase på 40 millioner. Og så væltede flødeskummet på toppen af kagen ned fra himlen, da Drake for nylig dukkede op og prøvede kræfter med det.

Efter at have teaset (og udsat) sin optræden i et par dage kørte Aubreys squad-kampe med den ultrapopulære Twitch-streamer Tyler ”Ninja” Blevins den 14. marts, hvor Travis Scott endda så med, hvilket selvfølgelig øgede opmærksomheden. Drakes ansigt dukker aldrig op i vinduet i hjørnet, og han siger heller ikke særlig meget, selv om det er utroligt underligt at høre hans chatforvrængede og dog velkendte stemme, når han engang imellem åbner munden (jeg ved ikke, om Drake spiller Fortnite på PC eller Xbox One, så det er ikke sikkert, at han bruger Discord-appen). Holdet endte med at tage sejren, hovedsageligt takket være Ninjas vilde skills. Takket være hans og Drakes enorme fanbase, blev hele seancen hurtigt den mest streamede nogensinde.

Det er fremragende PR for Fortnite, der er i gang med at cementere sin status som det mest populære spil i hiphop-kredse. Kun en håndfuld andre spil – heriblandt NBA 2K-serien, Grand Theft Auto og Call of Duty (måske Gears of War) – kan påstå at have den indflydelse. Som sædvanlig spiller Drakes internetsnilde en stor rolle, og hans evne til at finde nye venner blandt streamingens absolutte elite viser bare, at han mestrer den type cross-branding. Hvad der er endnu vigtigere er, at rapperne har taget Twitch-tjenesten til sig. Den har ellers tidligere udelukkende tilhørt gamere og streamere og har på ingen været cool uden for de kredse. Men med yngre kunstnere som Lil Yachty, der jævnligt streamer Fortnite, er der ved at blive bygget bro mellem de to kulturer.

Og det er faktisk ikke kun i forhold til gaming. Dj Akademiks har lavet liveinterviews med new-schoolere som XXXTentacion (der også har streamet Fortnite) og 6ix9ine på Twitch, hvor den uformelle tone, der kendetegner streamingen, adskiller det fra andre interviewformer. Twitch-personligheder tjener millioner af kroner i dag, ligesom YouTubere, så det, at rappere udnytter streaming, ikke bare til at tjene lidt ekstra lommepenge, men også for at få hul igennem til en fanbase, der ikke normalt forbindes med ”seriøs” musikkultur, er en fascinerende udvikling. Om Fortnite bevarer sin status som den mest populære platform, eller om vi snart ser Lil Uzi Vert dominere som D.Va i Blizzards mega-succesfulde superheltespil Overwatch, vil tiden vise, men ligesom fælderne i Fortnite, så ligger raps fremtid i det lille vindue oppe i hjørnet af skærmen.