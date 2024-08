Slap nu af, Eminems Trump-rap gør ham ikke til politisk Messias

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey USA



Hvert år til BET Hip Hop Awards er der et segment, hvor prisuddelingerne tager en pause og overlader scenen til up-and-coming hiphop-talenter og sommetider etablerede stjerner, der optræder med en freestyle-rap. Ved showet tidligere på ugen kom nogle af de bedste optrædener fra den South Central Dreamville-signede Cozz, Londons Little Simz og Atlantas Cyhi The Prince og J.I.D. Men det meste af den efterfølgende samtale om tirsdagens prisuddeling har handlet om Eminems politiske protest-rap rettet mod Donald Trump.

Mange havde ventet i spænding på Ems optræden. De fleste fans af genren er enige om, at han er en af rapperens giganter, fordi han skriver fremragende tekster, der retter opmærksomheden mod underklassens problemer og fokuserer på fattige hvides vilkår i USA. Til de såkaldte cyphers (freestyle sessions) sættes kunstnerne typisk sammen i små grupper, der hver skal rappe på baggrund af et overordnet tema. Tirsdagens show bød blandt andet på et Young Miami-cypher, Fire Femcees og Young Spittaz. Men Em fik tildelt et spot helt for sig selv, hvor han brugte fire minutter, uden et bagvedliggende beat, til at skælde nuværende præsident Donald Trump hæder og ære fra.

Han rappede om Trumps manglende opbakning i forhold til det orkanramte Puerto Rico, hans besættelse af NFL’s spirende protestbevægelse og hans huds orange lød. Ems rap blev selvfølgelig hurtig et af de mest omtalte emner i medierne og både lovprisninger såvel som kritik væltede indover de sociale medier. Førstnævnte fokuserede især på, at Em var modig for at tale ud og i den grad bekende kulør, og resten af aftenen blev han hædret som en forkæmper for sortes rettigheder i USA. Den politiske kommentator Keith Olbermann gik så langt som til at sige, at rapperens angreb på Trump var det stærkeste politiske manifest i 2017, og at han for første gang i 27 år ikke var i tvivl om rappens potentiale. Know Your Rights Camp, der støttes økonomisk af football-spilleren Colin Kaepernick, tweetede: “Målløs. Vi kan bare sige TAK.” Og i en Instagram-video sagde en storsmilende Snoop Doog: “Eminem, jeg har altid vidst, du var en rigtig nigga.”

Den slags reaktioner er både irriterende og farlige.

For det første var selve rappen ikke noget at råbe hurra for. På et teknisk niveau lå samtlige af de tidligere nævnte optrædende væsentlige højere. Størstedelen af Ems freestyle lød som en selvhøjtidelig og bedaget spoken word-optræden. Det, at han mest talte sig igennem rappen, stod som et antiklimaks sammenlignet med de tidligere bidrag, selv om nogle har kaldt det en forfriskende forandring. Det, som de fleste fans af cypheren bider mærke i, er, at Eminem er en hvid mand – den gruppe af mennesker, der stærkest forbundet med USA’s racistiske problemer – der harcelerer mod landets mest racistiske præsident i nyere tid. Det er på ingen måde en banebrydende bedrift.

Det er meget sjældent noget, sorte kunstnere hyldes for på samme måde. Når sorte kunstnere ikke er eksplicit politiske i deres arbejde, ses de ofte som verdensfjerne stjerner med berøringsangst over for samfundets problemer. I værste fald ses de som griske sellouts. Når sorte kunstnere så rent faktisk kommenterer den politiske situation, bliver de skældt ud for at ville skabe røre af de konservative og hvide, der hellere end gerne ignorerer, de problemer sorte borgere i USA møder hver dag i deres liv. Da Beyonce i 2016 optrådte i halvlegen under Super Bowl, blev hendes show beskyldt for at være anti-politi. YG modtog trusler fra Secret Service på grund af “FDT.” Kendrick Lamars optræden ved BET Awards i 2015 blev også fortolket som værende fuld af had. Hvis en sort stjerne i 2017 har tilstrækkeligt med følgere på sociale medier, kan en negativ udtalelse ende med at udløse et vredt tweet fra præsidenten selv.

Eminem risikerede intet ved at skælde ud på Trump. Han kommer ikke til at tabe penge på det. Han bliver ikke fyret. Han bliver ikke presset til at give en undskyldning. Han bliver ikke stemplet som en “ekstremist.” Og hvis der i virkeligheden ikke er noget på højkant, hvor banebrydende er Ems rap så egentlig?

Det, Eminem rent faktisk sagde – og det, han ikke sagde – under sin freestyle rap, er i høj grad udtryk for en typisk og generisk venstreorienteret holdning uden nogen egentlig betydning. På intet tidspunkt under de fire minutter rappen varer, italesætter Em nogle af de mange ikke-Trump-relaterede problemer, som ikke-hvide borgere i USA også kæmper med. På den måde misser han fuldstændigt pointen i forhold til det overordnede problems rod. Han fik givet Obama ros (“we better give Obama props”) cirka et minut inde i rappen – en løbende inside-joke for sorte amerikanere om hvide amerikaneres reaktionære synspunkter. Hvad de fleste amerikanere stadigvæk ikke forstår er, at landets raceproblemer går meget længere tilbage end det amerikanske valg den 8. november 2016. Det var under Obamas tid i det Hvide Hus, at unge, sorte og ubevæbnede mænd blev dræbt af politiet på ugentligt basis.

To af de mest synlige og mest dæmoniserede bevægelser – Black Lives Matter og Colin Kaepernicks protest under nationalsangen – startede også i Obama-årene. Og siden Trump har overtaget Det Hvide Hus, har han gjort det til sin mission at gå efter samtlige sorte, der støtter nogen af dem. Mandag morgen, efter ESPN havde suspenderet journalisten Jemele Hill for udtalelser mod præsidenten og de NFL-hold, der besværliggjorde spillernes protest under nationalsangen, tweetede han, at Hills store mund var årsagen til ESPN’s dårlige seertal. Det kommer, efter han har kaldt NFL-spillere, der protesterede for “sons of bitches.” Trumps reaktion på Ems cypher har været afmålt – endnu et tegn på, at der ikke står meget på spil.

Der bør være en vis begejstring over Ems freestyle. I et land, hvor enhver sort person, der forsøger at kæmpe for mere lighed, bliver svinet til, er det rart engang imellem at se, medlemmer fra den herskende kaste være opmærksomme på problemet. Det er også en begejstring, der er større, når den person, ligesom Em, selv kommer fra trange kår. Og han sagde også “fuck you”, til de fans han har, der eventuelt støtter Trump. Men vi skal ikke lovprise, takke og gøre en person til æresmedlem af det sorte samfund, bare fordi han opfører sig som et anstændigt menneske, også selv om det ikke er noget, vi er vant til. I kampen mod raceulighed har vi brug for solidariske stemmer fra alle sider af samfundet. Men vi har ikke brug for en hvid frelser.