Hvem har ansvaret for den atombase på Grønland, der dukker op, når indlandsisen smelter?

I flere år har en forladt, amerikansk atombase været begravet under isen i Grønland. Dermed også en masse farligt affald – herunder radioaktivt materiale. Militæret troede, at Camp Century ville forblive begravet under is og sne for evigt, men på grund af klimaforandringer er Grønland begyndt at smelte.

Mange beskidte ting truer med at dukke op til overfladen, når isen smelter bort – blandt andet 200.000 liter dieselolie, 240.000 liter kloak- og spildevand, miljøgiftige polyklorerede bifenyler (PCB) og en ukendt mængde radioaktivt kølevand fra basens kernereaktor. Det viser en undersøgelse, der blev udgivet i journalen Geophysical Research Letters.

Researcheren William Colgan i Grønland. Foto: William Colgan

Camp Century blev opført på Grønland i 1959 under Den kolde krig – nærmere bestemt under islaget i det nordvestlige Grønland. Derfra studerede amerikanerne udrulningen af atommissiler mod Rusland.

“Basen havde op til 200 soldater, der blev kaldt ‘Iceworms’, fordi de boede i isen,” siger William Colgan, en klima- og gletsjerforsker fra York University i Toronto, der er hovedforfatter til den nye undersøgelse. Basen blev placeret inden i isen – ikke ovenpå den – for at undgå at den skulle blive begravet under den ubarmhjertige sne, forklarer han.

Da den blev taget ud af drift i 1967, efterlod amerikanerne basen med næsten alt dens indhold, hvilket ikke var usædvanligt. “Det var rimeligt nok at antage, at det bare ville sne for evigt,” forklarer Colgan. Han tilføjer, at Camp Century og andre baser blev opført lovligt i overensstemmelse med en traktat mellem Danmark og USA. “Og aftalen byggede på den implicitte antagelse, at det ville blive ved med at sne,” siger han.

“Men med de ting vi nu ved om klimaforandringer og nordpolsområdet – som opvarmes hurtigere end andre verdensdele – er vi nødt til at konstatere, at basen og dens indhold ikke vil forblive begravet for evigt. I takt med at isen smelter, vil den begynde at komme til syne – måske inden for 100 år.”

Prøver tages fra Camp Century i 2010. Foto: William Colgan

Colgans udregninger peger på, at isen omkring Camp Century kan have forudsætninger for at smelte så tidligt som år 2090. Derefter vil affaldsprodukterne begyndte at tø, og forureningskilderne vil ikke nødvendigvis forblive, hvor de er. De kan nå ud til havet, hvilket vil kunne få en række katastrofale konsekvenser.

At rydde op i steder som Camp Century er forholdsvist ligetil. USA er allerede i gang med at rense sine ‘DEW Line’-radarbaser i polarcirklen, ligesom de er ved at sejle det giftige affald sydpå, påpeger Colgan – men at finde frem til hvem, der har det politiske ansvar, bliver hurtigt forvirrende.

“Det her handler ikke bare om, at Danmark og USA har en militæraftale fra 1951. Grønland har i dag selvstyre, og Canada ligger små 400 kilometer væk fra Camp Century. Det er en udfordring, der er forårsaget af klimaforandringer, og derfor går den på tværs af generationer og landegrænser.”

Et kort over militærbaser på Grønland. Foto: William Colgan

Camp Century er ikke den eneste toksiske losseplads, der ligger begravet under isen. Som Colgan bemærker, ligger der spredte koldkrigsbaser rundt omkring i hele området.

“Vi bevæger os ind i en æra, hvor der vil være flere – ikke færre – baser i Nordpolsområdet i takt med, at der bliver mere trafikeret,” fortæller han mig. “USA og de øvrige NATO-lande bør udvise goodwill og tage ansvaret for de her ældre baser.”

Hvis du besøgte Camp Century i dag, ville den være helt “flad og hvid,” siger han og understreger, at der ikke vile være synlige tegn på det, der lurer under overfladen. (Colgan siger, at han sidst besøgte stedet i 2010.) Men det vil ikke være tilfældet for evigt. For flere årtier siden begravede militæret giftigt affald under isen, og på grund af klimaforandringer, vil det inden længe vende tilbage for at hjemsøge os.

