En dybdegående analyse af hvor stort Big Shaq vinder i sin nye “Man’s Not Hot”-video

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey UK og bringes her med bidrag af Noisey Danmark

Siden Big Shaq (også kendt som komikeren Michael Dapaah) dukkede up i Fire in the Booth, har han været på en ret vanvittig rejse. Han er nærmest blevet meme’t til døde, har indspillet “Man’s Not Hot” i et rigtigt studie, og har endda været på en første date med Noisey. Han har, med andre ord, spillet sine kort ret godt. Man is hot.

Videos by VICE

Men alt det har han nu toppet med den ultimative bedrift – han har nemlig skudt en musikvideo. I ret mange forskellige lande. Uden på noget tidspunkt at tage sin dynejakke af. For at give hans definitive sejr over musikindustrien den hyldest, den har fortjent, har vi samlet de fem største øjeblikke i videoen, og rangeret dem efter storhed:

5) Badetøfler og dynejakke – på stranden

Shaq valgte ikke strømper-i-tøfler-livet. Strømper-i-tøfler-livet valget Shaq.

4) Shaq baller i Creams, ærer sit London-bagland

All images via YouTube

På trods af at Shaq nu er en kæmpe verdensstjerne (hvilket illustreres af de seks millioner forskellige locations, han besøger i sin video), er det godt at se, at han stadig holder det britisk – iscaféen ligner umiddelbart UK-kæden Creams, hvor man faktisk ser ret mange dates finde sted. Hatten af for autenticitet. Eller jakken på.

3) Rapper foran CN Tower

Er der nogen, der har fortalt Drake, at han har fået konkurrence?

2) Lil Yachty kender teksten

Vi vil også, til bonus point, gerne lige påpege, at Big Shaq her ses til BET Hip Hop Awards, der fandt sted for et par uger siden. London, baby.

1) DJ Khaled kalder ham “en legende”. Igen og igen og igen.

Hvis Khaled – en mand, hvis fysiske legeme består af i hvert fald 90 procent positivitet – siger det, må det være sandt. Med ham ombord er sejren definitivt hjemme.

Hvis du hungrer efter mere Big Shaq, så tjek hans respons til YouTube-kommentarer i “The People Vs. Big Shaq” her: