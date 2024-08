En ekspert forklarer, hvordan du undgår at blive suget ud af et flyvindue

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Australien

For nylig blev en passager delvist suget ud af et flyvindue i USA, da en motor eksploderede. For et par dage siden var det så en andenpilot på et kinesisk transportfly, der delvist blev suget ud af flyets cockpit. Det er ret dårligt nyt for dem af os, der gik rundt og troede, at sådan noget virkelig ikke kunne ske.

Men oplysning er vejen frem. Hvordan sker det, og er der noget, vi kan gøre for at undgå, at det sker for os? Vi spurgte Nicholas Hutchins, som er forsker ved University of Melbourne og ekspert i turbulens og aerodynamik, om hvilke forholdsregler vi kan tage for at undgå det uhyggelige scenarie.

VICE: Hej Nicholas! Jeg er allerede bange for at flyve, så det her er virkelig uhyggeligt. Hvordan kan det ske?

Nicholas Hutchins: Lufttrykket inde i flyet er højere end udenfor, så passagerne kan trække vejret på normal vis og ikke får højdesyge og den slags. Hvis der går hul i skroget på flyet, vil den sammenpressede luft i kabinen forsøge at undslippe meget hurtigt.

Derfor kan mennesker og ting nogle gange blive suget med ud. Der er temmelig stor forskel på lufttrykket indenfor og udenfor, så den fart, luften forlader flyet med – hvis der for eksempel er et ødelagt vindue – kan være temmelig ekstrem, og de ting, der er i nærheden, vil blive udsat for voldsomme kræfter.



Vil du ikke nok være sød at sige, at det kun sker meget, meget sjældent?

Selvom det er skræmmende, er det temmelig usædvanligt. Ellers ville der ikke være nogen nyhedsværdi i det, og så ville vi ikke have den her samtale. Ligesom med alle mulige andre former for tekniske fejl på et fly, er det ret sjældent, at trykket falder i kabinen. Der har været nogle få hændelser gennem årene, men det er normalt en følge af en anden defekt.

Men selvom jeg rent rationelt er klar over, at det er sådan, får de her historier mig alligevel til at gentage det gamle råd: “Hold sikkerhedsbæltet spændt under hele flyveturen.”

Jeg har lagt mærke til, at der faktisk er to ruder med et hul mellem dem. Skal de begge to gå i stykker for, at man kan blive suget ud?

Hele konstruktionen skal gå i stykker. Men jeg tror kun, det er den yderste rude, der har nogen reel mekanisk styrke. Den yderste rude er typisk dobbelt så tyk På indersiden vil der typisk være en tynd plastikrude, som sikkert er den rude du mener, og den har ikke meget mekanisk styrke. Den er der nok mest for at holde passagerne væk fra det rigtige vindue.

Hvis man ser på den sag, der var i USA, vil jeg gætte på et objekt udefra, sikkert noget, der blev skudt ud af den eksploderende motor, ramte vinduet og lavede et hul, så lufttrykket ændrede sig meget hurtigt. Det er ret sandsynligt, at objektet også ville have lavet hul i skroget, hvis det havde ramt mellem vinduerne, og det havde givet samme resultat. Det væsentlige i den her sag er, hvordan noget kunne blive skudt ud af motoren på den måde.

Jeg kan ikke lade være med at undre mig over, hvorfor fly har vinduer til at starte med. Ville det ikke være sikrere uden dem?

Godt spørgsmål. Siden vi fik jetmotorer, har vinduer været det svage punkt i skroget, men det har vi løst med moderne design. For eksempel var det katastrofalt med firkantede vinduer på de gamle comet jet-fly.

Men vinduer gør designet af skroget meget mere kompliceret. Ingeniører er ikke vilde med at skulle lave vinduer eller generelt lave huller i en trykbeholder. Det ville helt sikkert være billigere og nemmere at bygge et fly uden vinduer – men jeg er ikke sikker på, om passagerne ville være særlig begejstrede over at flyve med dem.

Der findes nogle konceptdesigns for fly uden vinduer rundt omkring. Jeg tænker, at skærme og kameraer er blevet så udviklede, at man godt kunne argumentere for, at vinduer er ligegyldige.

Men når alt kommer til alt skal man huske, at flyvinduer er enormt stærke og enormt sikre. Måske kan det give dig ro i sindet næste gang, du får en vinduesplads.