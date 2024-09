En indisk mand er måske det første dødsoffer for en meteorit

Denne artikel blev oprindeligt udgivet af Motherboard.

I lørdags fandt en mystisk eksplosion sted på Bharathidasan Engineering College i den sydindiske delstat Tamil Nadu. Ulykken kostede en person livet og sårede tre andre. Ifølge ministeren Jayalalithaa i Tamil Nadu skete eksplosionen som følge af en meteorit – det vil sige en del af en komet eller en asteroide, som når frem til jordens overflade.

Ofret for meteoriteksplosionen var en buschauffør for skolen. Han kom angiveligt gående langs en af skolens bygninger, da meteoritten ramte jorden tæt på og smadrede vinduerne i bygningen og efterlod et krater i jorden. Manden pådrog sig alvorlige skader under eksplosionen og blev erklæret død lørdag. I en udtalelse søndag lovede minister Jayalalithaa 100.000 rupier (omkring 9.900 kroner) til den afdødes familie og 25.000 rupier (omkring 2.500 kroner) til hver af de tre sårede.

Det er første gang, at en meteorit har været skyld i et dødsfald, hvilket ikke er underligt, når man tænker på, hvor vanvittigt usandsynligt det er. Det er svært at vurdere, præcis hvor mange meteoritter, der når Jordens overflade hvert år, men en undersøgelse fra 1996 anslår tallet til at være imellem 18.000 og 84.000 meteoritter årligt. Sandsynligheden for at blive ramt af en meteorit er omkring én ud af 125.000. For en amerikaner svarer det cirka til sandsynligheden for at dø ved dødsstraf eller hundebid, som dog stadig er mere sandsynligt end at dø ved lynnedslag (Én ud af 164.968).

Til trods for den lave risiko, så har der gennem historien været et antal eksempler på gange, hvor det har været tæt på og de fleste episoder er listet i Harvards International Comet Quarterly. Læserne husker måske meteoritten, som eksploderede henover Chelabinsk regionen i Rusland i 2013. Den forårsagede skader for millioner og sårede 1200 mennesker, men på trods af dens størrelsen overlevede alle nedslaget. Andre meteoritter har lemlæstet mennesker – for eksempel en kinesisk kvinde, som angiveligt fik sin arm “revet af” af en meteorit i 1915 og en kvinde i Alabama, som blev ramt af en meteorit i 1954. De overlevede begge.

På baggrund af de oplysninger, som International Comet Quarterly har indsamlet, lader det til, at inderne er særligt udsatte for meteoritnedslag. I 1825 blev en mand angiveligt ramt af en meteorit og dræbt, selvom der ikke var nogen fragmenter tilbage af meteoritten til at bevise det. I 1827 blev en anden indisk mand “hårdt såret i armen” af en meteorit, og i 2003 ødelagde en meteorregn adskillige huse og sårede 20 personer i den indiske delstat Orissa.

