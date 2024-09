​En ny undersøgelse afslører, hvordan folk køber stoffer online

Billede af Andoni Lubaki.

Denne artikel optrådte oprindeligt på VICE Holland.

Ross Ulbricht, stifter af Silk Road og manden der er blevet synonym med salg af stoffer og rusmidler på internettet, fandt for nyligt ud af, at han skal tilbringe resten af sit liv i fængsel. Ved domsafsigelsen sagde dommeren til ham, at det han havde foretaget sig med Silk Road var “forfærdeligt nedbrydende for vores samfundsstruktur.” Ulbrichts advokater anker i øjeblikket dommen, men foreløbigt forbliver han bag tremmer.

Der findes naturligvis mange andre Deep Web-sider for ulovlige goder udover Ulbrichts lukkede side. Og selvom det at tage stoffer ikke ligefrem er det bedste for dit helbred, så er der en teori om, at disse Deep Web-apoteker i virkeligheden mindsker skade på forbrugere og samfundet som helhed.

Ræsonnementet bag teorien er todelt: Ved at sælge deres produkter online er det ikke længere nødvendigt for pushere at slås om fysiske territorier, og ved at drive en forretning på nettet er de konstant underlagt deres kunders tilfredshed, hvorfor de også er forpligtet til løbende at overvåge kvaliteten af deres inventar. Endvidere kan brugere gennem anmeldelser og andre brugeres kommentarer læse om styrke og anbefalinger i forhold til dosering. Det kan man nok ikke kan regne med at få fra street dealer-typen, der sender dig rutine SMS’er som: “Store, fede Molly-poser ** Byens bedste partypulver ** Hva så homie – giv’ mig et kald :p”.

Diagram via Global Drugs Survey 2015.

Disse teorier har dog udelukkende været spekulative – indtil nu. The Global Drug Survey 2015, ledt af specialisten Dr. Adam Winstock, spurgte over 100.000 mennesker verden over om deres erfaringer med køb af rusmidler på Deep Web-markeder. Kun et meget lille udsnit af de deltagende (omkring 5.000) havde faktisk benyttet sig af sider som Silk Road, men det gør stadig Global Drug Survey til den mest omfattende undersøgelse af Deep Web-brugere til dato.

40 procent af de Deep Web-shoppere, der medvirkede i undersøgelsen, erindrede at have købt stoffer af en gadepusher, der viste sig at være noget andet end forventet. Kun 10 procent af dem, der havde handlet på nettet, havde erfaret noget lignende. Generelt lød det fra brugere, at online-priser var lavere, kvaliteten var højere, og at hele oplevelsen var langt mere tryg. Meldinger fra internetkunder afslørede også, at de foretog sig færre impulskøb, og at de kun købte den mængde, de behøvede, frem for at købe ind i store partier.

“At få virkeligt gode stoffer er ikke nødvendigvis en god ting.” – Adam Winstock

Det eneste negative aspekt af e-handel med rusmidler, der belyses af de medvirkende i undersøgelsen, var at chancen for at miste sine penge var langt højere. Og det er let at sætte sig ind i, hvorfra den bekymring stammer – op til flere rusmiddel-sider er blevet lukket af myndighederne, og bagmændene bag sitet Evolution forduftede i sin tid med en massiv sum af deres brugeres penge. 28 procent af Deep Web-brugere hævder, at de har mistet penge på denne måde, sammenlignet med kun 11 procent af dem, der køber fra almindelige pushere.

Adam Winstock, formand for Global Drug Survey, er glad for, at hans forskning gør data som disse tilgængelige.

“Hvordan ændrer tilgængeligheden af virkeligt gode rusmidler – væk fra gadekriminelle – folks rusmiddel-adfærd?” spurgte Winstock over telefonen. “Det er en af de ting, vi prøver at finde ud af. At handle på Amazon har fuldstændigt ændret mit liv – at kunne købe alle de her ting for så få penge. Gad vide hvordan disse e-forretninger kommer til at ændre forbruget af rusmidler.”

Diagram via Global Drugs Survey 2015.

Undersøgelsen spurgte også ind til forandringer i forbrugsmønstre hos brugerne og kom fra til én klar tendens: Næsten halvdelen af de medvirkende i undersøgelsen sagde, at de takket være disse sider var begyndt at indtage flere forskellige slags stoffer. Fordi det udbudte sortiment er så varieret, er det naturligvis langt nemmere at eksperimentere.

Selvom forbrugere oplevede mindre vold og har nemmere adgang til produkter af en højere kvalitet, har Winstock stadig nogle bekymringer omkring e-handel med rusmidler.

“At få virkeligt gode stoffer er ikke nødvendigvis en god ting,” siger han. “Der er mange virkelig, virkelig gode ecstasy-piller rundt omkring nu til dags. Hvad vi oplever er, at antallet af skadestuebesøg er stigende, fordi ecstasy’en er blevet så stærk. Så vi har virkelig brug for at begynde at tale om dosering.”

Det mest populære rusmiddel på Deep Web er MDMA. Næsten 64 procent af online shoppere afslører, at de enten har købt MDMA i pilleform eller som pulver. LSD’s høje rangering er også værd at bemærke – en mulig forklaring kunne lyde på, at LSD er et velkendt stof, der også er forholdsvist svært at skaffe gennem almindelige kanaler.

Floor van Bakkum, Prevention Team Manager ved Jellinek-organisationen i Holland, forudsiger, at mængden af e-kunder hos online rusmiddeludbydere kun vil fortsætte med at stige.

“Det er utopisk at tro, at man kan stoppe det her. At booke flyrejser er noget vi gør på nettet, så det at købe stoffer bliver på sigt også en online oplevelse. Specielt i lande, hvor de stadig er dybt ulovlige og indviklede at skaffe.”

Floors udtalelser gav i sidste uge genlyd hos EU i en rapport, der anerkendte væksten i online markedspladser og ligeledes manglen på de nødvendige ressourcer til at sætte en stopper for dem: “Væksten hos online og virtuelle rusmiddelforretninger udgør en kæmpe udfordring for retshåndhævelse og narkotikakontrol,” lød det bl.a. i rapporten.

Alt i alt, er det at købe stoffer online både tryggere og mere økonomisk fordelagtigt end at score dem fra en krigsforbryder på p-pladsen bagved Fakta – men du skal ikke være overrasket, hvis du mister nogle penge undervejs.