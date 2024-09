Denne fotoserie er udgivet i april-udgaven af Vice Magazine “The We Missed You Issue”.



Billederne her er et uddrag af fotoserien An Hour Before, der er skudt af den 19-årige fotograf Luna Lopez. Hendes serie portrætterer den spirende kvindelige identitet blandt danske balletpiger, og hun blev hurtigt fascineret af miljøet på balletskolen, hvor hun endte med at besøge de unge piger tre gange om ugen i tre måneder. Hun ankom en time før undervisningen og lærte efterhånden pigerne bedre og bedre at kende. Hun blev bekendt med klikerne og lederne, med dem, der sad i hjørnet, og dem, der var der, fordi deres mor sagde, at de skulle. “Jeg er ret fascineret af piger i puberteten; de synes selv, de er voksne, men er det egentlig ikke,” siger Lopez om sit arbejde.

An Hour Before er en del af foto-zinet “Girls Registry”, som har ladet 13 kvindelige kunstnere udforske, hvordan det er at være pige. Lopez er netop rejst til Spanien for påbegynde sit næste fotoprojekt, hvor hun skal tage billeder af sin spanske familie, som hun ikke har set i ti år.

”Emma er meget sådan, som jeg troede, balletpiger ville være; lidt dominerende. Men det virkede faktisk, som om hun ikke var så glad for at gå til ballet.”

”Man kan kende forskel på tvillingerne på strømperne. Rose-Maria har altid rosa strømpebukser på, og Isabella har altid blå, fordi hendes navn begynder med ‘is’.”

”Det var spændende at se, hvordan pigerne ændrede adfærd omkring mig, og efterhånden blev det nærmest som en leg for dem.”