Et fest-rengøringsfirma fortæller om de værste ting, de nogensinde er blevet kaldt ud til

Alle billeder er af Frisse Kater

Det er super duper svedigt at skubbe til taget hele natten. Sådan har de fleste det nok. Og alle er også relativt enige om, at det er ligeså super duper ufedt at vågne næste tømmermandsmorgen og være klistret fast til stuegulvet i substanser, du ikke kan genkende. Langsomt kommer du i tanke om de fuldstændigt latterlige ting, du gjorde aftenen før, som du får øje på det fækaliefyldte krater der er din lejlighed: tomme flasker allevegne, venner der er gået kolde, før de fik kondomet af og kagerne af indtørret bræk i badet.

Læs også: Det er måske ikke kun din skyld, hvis du er et røvhul i byen

Videos by VICE

Det er her, at Tugrul Cirakoglu kommer ind i billedet. Han er ejer af firmaet Frisse Kater; et hollandsk rengøringsfirma, som har specialiseret sig i festrengøring. Han startede firmaet sidste år, efter han blev færdig med sin master i London, hvor han var vidne til de mest vederstyggelige ting til kollegiefesterne: folk der pissede i vasken, folk der smadrede alt, kom op at slås og efterlod blodige spor over det hele. Der var endnu ingen firmaer i Holland, som tilbød rengøring af den slags rod, så han satte sig for springe på den enestående forretningsmulighed.

På hjemmesiden hævder Frisse Kater, at deres service kun bliver brugt til de “mest beskidte, mest ekstreme og mest ulækre festrengøringer, du overhovedet kan forestille dig.” Jeg blev nysgerrig på, hvad det betyder, så jeg ringede til dem for at høre lidt om, hvad de har oplevet.

VICE: Hvordan foregår en gennemsnitlig festoprydning?

Tugrul Cirakoglu: Vi bliver som regel hyret til at gøre rent efter fester, hvor der har været 50-100 mennesker. I Holland er det en ret stor fest, fordi husene er så små her. Der er blevet drukket, taget stoffer, og det roder overalt. Der er som regel alkohol og mad på gulvet, mudrede fodspor, glasskår, bræk, nogle gange urin eller endda lort smurt ud på væggene. Nogle gange er det virkelig ekstremt.

Undskyld, hvad? Smører folk lort ud på væggene?

Jeg tror kun det var den ene gang, men ja. For almindelige mennesker er det meste af det vi gør ekstremt, men for os er det mest ekstreme menneskelort.

Bliver I ringet op dagen efter en stor fest, når værten indser, at nogen har smurt lort ud på væggen?

Nogle kunder er virkelig godt forberedt og ringer til os cirka to måneder i forvejen, men mange ringer til os dagen efter, fordi de troede, at det ville være nemt nok a rydde op, og når de ser rodet dagen efter, indser de, at de ikke kan klare det selv. Så ringer de til os helt panikslagne, “Kan I ikke komme og hjælpe mig? Jeg har virkelig brug for jer.” Nogle af dem har venner, som lovede at hjælpe med oprydningen, men som bare forsvinder, når det gælder. Vi har en også nogle stamkunder – de fleste er unge, rige mennesker – som tit holder fest, så de ringer jævnligt og bestiller rengøring.

Nogle af de fester, I har gjort rent efter, må have været rimelig vilde. Hvad har I været udsat for?

Der er fester, hvor folk har ødelagt toiletterne, altså hvor de smadrer vasken og toilettet, så alt er oversvømmet. En gang blev vi hyret til at gøre rent efter en “slikfest”. De havde fyldt et badebassin med skumfiduser inde i stuen, og de endte med at blive blandet med alkohol og spredt ud over det hele. Det var over hele gulvet. Nogle gange bliver vi også hyret til et nødstilfælde, for eksempel hvis de unge har holdt fest, og forældrene kommer hjem dagen efter. Så skynder vi os derhen og gør alting rent, men i den slags situationer må det heller ikke blive for rent, for så fatter forældrene mistanke.

Der var også en fest, hvor de havde lejet en restaurant. Ejeren [havde lukket restauranten pga. det private arrangement], og så var der 50 mænd til festen. Det var et eller andet indvielsesritual til deres klub. Først spiste de middag og drak drinks, og bagefter blev ti af fyrene taget ud på toilettet, hvor de blev tæsket, pisket, sparket og slået med de der gummimåtter, som man stiller shotglas på. Den aften ringede ejeren til os og var sådan, “Jeg har altså virkelig brug for jer. Der er sket noget.” Så kom vi over og så det hele. Jeg tænkte virkelig, Wow, det er syret det her. Vi havde aldrig set noget lignende før. Der var blod overalt, og der var virkelig beskidt.

Læs også: Hvad sker der for alle dem, der skider i de hollandske supermarkeder?

Det er jo sindssygt. Koster det ekstra i sådan en situation?

Vi bliver betalt per time, men hvis det er ekstremt, siger vi, “Hey, det her var ikke aftalen.” Nogle gange ringer folk til os, og når vi ankommer, kan vi se, at der ikke har været fest – der er bare ekstremt rodet og beskidt i lejligheden, og den trænger til at blive gjort rent.

Gør folk sådan noget?

Ork ja. I sidste måned fik vi et opkald. Jeg ved ikke, om fyren var taget på ferie eller noget, men der var skraldeposer, som var blevet efterladt så længe, at alting var rådnet, og der var mider og fluer i. Til sidst slap de ud, og så var der vitterligt tusindvis af fluer og mider, som kravlede rundt i loftet, på væggene, på møblerne, i toilettet, i køkkenet… overalt. Vi har aldrig set noget lignende.

I starten forventede vi ikke at få den slags opgaver, så vi havde bare normale rengøringsmidler med. Nu har vi en hele varevogn med specialudstyr – vi har masker, beskyttelseshandsker og udstyr til alle slags opgaver. Vi har også specielle kemikalier til at slå ekstreme slags vira ihjel, og alt muligt.

Skal I også håndtere fulde mennesker, når I gør rent efter privatfester?

Nogle gange er der folk på gulvet eller på sofaen, som er helt væk. I nogle tilfælde er der stadig et par stykker, som fester videre, men det er sjældent. De fleste mennesker er egentlig ikke noget problem, hvis de bare sover, for så generer de dig heller ikke. Hvis de vågner, er de for det meste bare sådan, “Hvor fuck er jeg henne?”. Det er værre med dem, som stadig er på stoffer, og som gerne vil i kontakt i med dig. Der er forskellige slags: De mest irriterende er dem, der ikke kan stå stille, og så er der dem, som er så blæste og føler at trippet er det bedste i verden, og vil have dig til at prøve det. Den første slags kommer hele tiden op til dig og rører ved dig eller prøver at kramme dig, og den anden slags er bare sådan, “Hey, jeg har noget coke, prøv det!”

Der er en anden interessant kategori. Det er dem, som er skæve, men er på et rengøringstrip. De er ekstremt aktive, og lige snart du går i gang med at gøre rent, vil de gerne hjælpe til og fejer og tørrer alting af. Og så skrubber de virkelig aggressivt på alting. De er ret sjove.

Personligt kunne jeg aldrig finde på at spise på en restaurant. Kun hvis jeg var ved at dø af sult. Jeg har bare set for mange klamme ting.



Der er nogle ret nogle klamme billeder på din Flickr. Der er for eksempel et med et masse brugte kondomer på gulvet, og der et andet et, hvor der ligger en lort i vasken.

Det var faktisk kattelort, men det var på en restaurant.

Hvad?

Ja, vi gør også rent for virksomheder og den slags, og selv i virksomheder er der altid nogle tosser, der finder vores nummer og ringer. Personligt kunne jeg aldrig finde på at spise på en restaurant. Kun hvis jeg var ved at dø af sult. Jeg har bare set for mange klamme ting.

Ud over kattelort i vasken, hvad har du så set på restauranter?

Der er mange steder, hvor ejeren bare ikke forstår de helt grundlæggende rengøringsprincipper. Vi spørger altid ejeren først, om vi må se deres rengøringsskab, for når vi ser, hvad de har, ved vi med det samme, hvordan rengøringsstandarden er. Engang var vi ude på den her restaurant, og så spurgte jeg, “Hvor er rengøringskludene?” Du ved de der gule klude, man kun bruger en gang og smider ud bagefter. Det var den eneste slags klude, han havde i restauranten. Jeg spurgte ham, hvordan han kunne vide, om de blev brugt til at gøre toiletterne rene eller overfladerne i køkkenet. Han svarede sådan lidt, “Hmmmm, det ved jeg heller ikke.” Så du siger dybest set, at du ikke ved, om den her klud på køkkenbordet lige har været brugt til at gøre toiletterne rene med. Hvad har du gang i?

Det må da være et enkeltstående tilfælde, ikke?

Nej, det sker mange steder. Vi ser tit, at folk bruger glasrens som en slags universalrengøringsmiddel, selvom det egentlig kun er egnet til vinduer. Når vi spørger dem, “Hey, har I et produkt, som dræber bakterier og steriliserer køkkenet?” så siger de bare, “Virker glasrens ikke til alting?” Det er ret foruroligende.

Hvad er værst – restauranter eller privatfester?

Begge er møgbeskidte. Jeg har egentlig ikke noget imod, at folk ikke gør deres hjem rent, for det er et personligt problem. Men hvis man har en restaurant eller en café, så serverer man fødevarer for folk, og så skal man altså gøre rent! Man kan ikke bare sprøjte med glasrens og få det til at skinne, når det i virkeligheden ikke har været gjort rent i flere år. I mine øjne er det nærmest kriminelt.

Dit arbejde lyder egentlig ikke særlig sjovt. Er det et lortejob?

Mange tænker, at det må være et virkelig svært job, fordi stederne er så klamme. Men det er egentlig den letteste del af det. Vi bruger vores professionelle udstyr, og så bliver alting rent igen hurtigt og nemt. Men der findes ikke noget rengøringsmiddel til besværlige kunder. Man kan ikke bare spraye noget på dem for at få dem til at sætte sig ned eller skride væk.

Se flere billeder fra fester, som Frisse Kater har gjort rent efter herunder.

Mere fra VICE:



Bag om den hurtigt voksende branche for penisforstørrelser



Er der nogen der ved, hvad de her ‘sexting’ emojis egentligt betyder?



Numsehonning ødelagde mit eksperiment med mad i sengen