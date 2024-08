Et schweizisk supermarked har ved et uheld bagt brød formet som hagekors

Denne artikel er oprindeligt udgivet af MUNCHIES Tyskland



Migros er en stor supermarkedkæde fra det østlige Schweiz, og de sælger noget, de kalder “månedens brød”. Det er kun et tilbud, der findes i den region, og det bliver friskbagt af butikken af ”din yndlingsbager”, som der står på pakken, og ser anderledes ud hver måned. Ideen til brødet fra juni måned var ganske original, men det var åbenbart sværere at realisere end først antaget: I stedet for en vindmølle ligner ”månedens brød” altså mere et hagekors.

Det spiselige symbol på Det Tredje Rige blev opdaget af en schweizisk studerende, som tilfældigvis også er jøde, da han stod ved brødhylden i den Migros, der ligger i St. Gallen i det nordøstlige Schweiz. ”Jeg skulle se på det et par gange, før jeg kunne fatte, hvad jeg så,” fortalte han Radio 24. Han spurgte andre kunder i supermarkedet, hvad de syntes, brødet lignede. ”De var enige med mig og syntes mere, at det lignede et hagekors.”

Andreas Bühler er presseansvarlig for Migros, og han indrømmede overfor radiostationen, at ”månedens brød gik helt galt.” Han siger, at hvis man sammenligner det økologiske vindmøllebrød fra butikken med det, der ligger på Migros’ hjemmeside, så har de ikke ramt formen særlig godt – og han fortæller, at han har bedt kædens ansatte om at holde øje med, om månedens brød rent faktisk ligner en vindmølle i fremtiden.

Sådan skulle månedens brød i virkeligheden have set ud | Foto: Screenshot Migros.ch

Selvom Migros hagekors-brød førte til et ramaskrig, især på Twitter, så var de fleste kommentarer på andre sociale medier mere afdæmpede. De mest udbredte kommentarer, udover sådan noget som ”kom nu!” eller ”igen en person, der vil se racisme alle steder,” var alle dem, der ville forklare, at hagekorset faktisk var et positivt symbol, inden historien gav det et dårligt ry. Det argument blev igen og igen afsluttet med det meningsfulde #fact og et par solbriller.

Den studerende har til gengæld allerede tilgivet Migros for deres bummert. Man behøver ikke ”gøre et stort nummer ud af det”, sagde han og tilføjede et kækt lille ordspil på tysk, der kan oversættes som noget i retning af ”varm luft”. Men han tilføjede, at han godt kunne tænke sig, at Migros var mere forsigtige: ”Jeg har altså aldrig set en vindmølle se sådan ud.”

Den schweiziske regering tog det hele ret stille og roligt, eftersom deres Statslige Kommission Mod Racisme (EKR) nægtede at kommentere på sagen. Da MUNCHIES kontaktede direktør for EKR, Martine Brunschwig Graf, svarede hun på e-mail: ”Vi holder godt øje med enhver tilkendegivelse af anti-semitisme, men i det her konkrete tilfælde kan vi ikke få øje på det.” Rent juridisk behøver Migros heller ikke bekymre sig om brødet, for i modsætning til i Tyskland er det (ligesom i Danmark) ikke ulovligt at bruge hagekorset i Schweiz.