Europa drukner i det fineste chokolade og ingen gider at spise det

Hvad fanden skal man gøre som kontinent, når man har et overvældende overskud af chokolade, og der ikke rigtig er nogen, der gider spise det?

Det spørgsmål må vi stille os selv, efter vi nu har fundet ud af, at vi er ved at drukne i lækker chokolade. First world problems.

For få dage siden udsendte den velkendte, schweiziske chokoladeproducent Lindt & Sprüngli en økonomisk rapport, der slog fast, at de vigtigste markeder i Schweiz og resten af Europa var “stort set mættet” med chokolade.

Det burde ikke være et problem (det burde det virkelig ikke!), men eftersigende spiser vi ikke nok af det lækre, brune stads. Rapporten viser, at overskudslagrene vokser så længe, “der er en fortsat trend med at schweiziske forbrugere køber ind i nabolandene”. Tendensen med at køre til et andet land på jagt efter billig chokolade skyldes blandt andet discountfirmaer, der bliver ved med at presse de europæiske detailhandlere til at sænke chokoladepriserne. Det er godt, vi aldrig kunne finde på den slags her i Danmark …

Nyheden om det voksende overskud af chokolade kommer på et tidspunkt, hvor utallige chokoladefabrikanter kæmper en desperat kamp for at forholde sig til et usikkert marked og stigende priser på kakao og kakaosmør. Det turbulente marked og dyre råvarer er resultatet af global opvarmning, der hæmmer landbruget ved at gøre det sværere at dyrke og giver et mindre afkast på plantagerne i Vestafrika.

Indtil vi har fundet en løsning, må vi omdanne Gardasøen til én stor chokoladefondue og æde vores egen vægt i guldbarrer og endnu engang konkludere, at det er hårdt at leve i Vesten.